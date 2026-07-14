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टाळ-मृदंगाच्या गजरात संत तुकोबारायांच्या पालखीनं पार केला 'रोटी घाट', पावसाची जाणवली कमतरता

टाळ मृदंगाच्या गजरात तल्लीन होत उत्साहपूर्ण वातावरणात संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीनं रोटी घाट (Roti Ghat) पार केला.

संत तुकोबारायांच्या पालखीनं पार केला 'रोटी घाट'
संत तुकोबारायांच्या पालखीनं पार केला 'रोटी घाट' (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 7:14 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 7:29 PM IST

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दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यातील रोटी घाटाचा अवघड टप्पा पार करण्यासाठी जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा दुपारी सुमारे 1 वाजता घाटाच्या पायथ्याशी दाखल झाला. घाट चढण्यासाठी पालखीच्या रथाला अतिरिक्त चार बैलजोड्या जोडण्यात आल्या होत्या. विठ्ठलाच्या नामस्मरणाच्या गजरात आणि प्रचंड उत्साहात तुकोबारायांची पालखी रोटी घाटातील नागमोडी वळणे पार करत दुपारच्या सुमारास घाटमाथ्यावर पोहोचली. हा नयनरम्य आणि अविस्मरणीय सोहळा प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक रोटी घाटात दाखल झाले होते. मात्र, यंदा पालखी सोहळा रोटी घाटात पोहोचला तेव्हा पावसाऐवजी कडक उन्हाचा सामना करावा लागला.

अतिरिक्त चार बैलजोड्या जोडण्यात आल्या : पाटस येथील श्री नागेश्वर महाराज मंदिरातील विसाव्यानंतर जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचं रोटी घाटाच्या दिशेनं प्रस्थान झालं. पाटस परिसरातील अनेक भाविकही पालखीसोबत रोटी घाट पार करण्यासाठी सहभागी झाले होते. दुपारच्या सुमारास पालखी घाटाच्या पायथ्याशी पोहोचल्यानंतर अवघड चढण पार करण्यासाठी अतिरिक्त चार बैलजोड्या जोडण्यात आल्या आणि यानंतर पालखी सोहळा घाट चढण्यासाठी सज्ज झाला.

संत तुकोबारायांच्या पालखीनं पार केला 'रोटी घाट' (ETV Bharat Reporter)

कडक उन्हातच पालखीनं घाट पार केला : पालखी मार्गाचं रुंदीकरण करून नवीन मार्ग प्रशस्त करण्यात आला असला, तरी रोटी घाटातील तीव्र चढण हा पालखी सोहळ्यातील सर्वात कठीण टप्पा मानला जातो. सकाळी 11.15 वाजता पाटस येथील ग्रामदैवत श्री नागेश्वर मंदिरातून पालखी रोटी घाटाच्या दिशेने रवाना झाली होती. पालखी घाट कसा पार करणार आणि त्यासाठी किती बैलजोड्यांची मदत लागणार, हे पाहण्यासाठी सकाळपासूनच हजारो भाविक घाट परिसरात जमले होते. दरवर्षी पालखी रोटी घाटातून जात असताना पाऊस किंवा ढगाळ वातावरण अनुभवायला मिळतं. मात्र, यंदा कडक उन्हातच पालखीनं घाट पार केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.

बैलजोड्यांसह अनेक वारकरी आणि भाविक : रोटी घाट हा जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातील सर्वात अवघड टप्पा मानला जातो. हा टप्पा पार करण्यासाठी पालखीच्या रथाला अतिरिक्त चार बैलजोड्या जोडण्यात आल्या. बैलजोड्यांसह अनेक वारकरी आणि भाविकही पालखीचा रथ पुढे ढकलण्यासाठी मदत करत होते. तीव्र चढण असल्याने काही ठिकाणी पालखी थांबवून विश्रांती घेतल्यानंतर पुन्हा जोमाने पुढे नेण्यात येत होती.

डोक्यावर तुळशीवृंदावन आणि विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मूर्ती : संपूर्ण रोटी घाट वारकऱ्यांनी फुलून गेला होता. टाळ-मृदंगाच्या गजरात, विठ्ठल नामाचा जयघोष करत, तुकोबारायांचे अभंग गात आणि नाचत वारकरी घाट चढत होते. भगव्या पताका, डोक्यावर तुळशीवृंदावन आणि विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मूर्ती घेऊन चालणाऱ्या महिला वारकऱ्यांचं दृश्य नयनरम्य होतं. पालखी रोटी घाट पार करत असताना हा सोहळा पाहण्यासाठी डोंगरमाथ्यांवरही भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. अवघड चढण असूनही वारकऱ्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. अनेक वारकरी फुगडी खेळत, अभंगांच्या तालावर नाचत विठ्ठलभक्तीत तल्लीन झाले होते. दुपारच्या सुमारास जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांची पालखी यशस्वीरित्या रोटी घाट पार करून घाटमाथ्यावर पोहोचली. त्यानंतर पालखीची अभंग आरती करण्यात आली. आरतीनंतर पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.

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Last Updated : July 14, 2026 at 7:29 PM IST

TAGGED:

रोटी घाट
संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा
SANT TUKARAM MAHARAJ PALKHI
ROTI GHAT
SANT TUKARAM MAHARAJ PALKHI

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