इंद्रायणीच्या पुरामुळं संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्यावर निर्बंध; मोजक्याच वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडला ऐतिहासिक सोहळा
इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळं (Indrayani River Flood) सुरक्षेचा उपाय म्हणून संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा केवळ मोजक्याच वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
Published : July 7, 2026 at 5:13 PM IST
पुणे (आळंदी) : आषाढी वारी म्हणजे महाराष्ट्राच्या भक्ती परंपरेचा आत्मा... लाखो वारकऱ्यांच्या जयघोषात आणि टाळ-मृदंगाच्या गजरात दरवर्षी आळंदीतून संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचं प्रस्थान होत असतं. मात्र यंदा इंद्रायणी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडल्यानं आळंदीत पूरस्थिती निर्माण झाली असून, त्याचा थेट परिणाम या ऐतिहासिक पालखी प्रस्थान सोहळ्यावर झाला आहे.
मोजक्याच मानकरी आणि सेवेकऱ्यांच्या उपस्थितीत सोहळा : आपत्तीजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटीनं यंदाचा पालखी प्रस्थान सोहळा अत्यंत मर्यादित स्वरूपात आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळं लाखो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीऐवजी मोजक्याच मानकरी, दिंडीप्रमुख आणि सेवेकऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला.
समाधी मंदिरातून पालखीचं प्रस्थान : बुधवार, 8 जुलै रोजी दुपारी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी मंदिरातून पालखीचं प्रस्थान झालं. मात्र इंद्रायणी नदीच्या पुरामुळं आळंदीमध्ये अनेक ठिकाणी पाणी साचलं असून प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. यंदा सर्वसामान्य भाविकांसाठी संजीवन समाधी मंदिरातील दर्शन पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलं आहे. मंदिर परिसरात केवळ निवडक वारकरी, मानकरी आणि सोहळ्यातील आवश्यक सेवेकऱ्यांनाच प्रवेश दिला आहे.
1,960 जणांच्या उपस्थितीत पालखी प्रस्थान सोहळा : रथापुढील आणि रथामागील मानाच्या प्रत्येक दिंडीतून फक्त दहा वारकऱ्यांना मंदिरात प्रवेश दिला. या व्यवस्थेमध्ये दिंडीप्रमुख, मानकरी, सेवेकरी आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती अशा सुमारे 900 जणांचा समावेश होता. त्याशिवाय खांदेकरी, देवस्थान कर्मचारी, आरोग्य व स्वच्छता दूत, स्वयंसेवक आणि पोलीस अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह एकूण सुमारे 1,960 जणांच्या उपस्थितीत पालखी प्रस्थान सोहळा पार पडला आहे.
प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन : प्रशासनाकडून पूरस्थितीवर सातत्यानं लक्ष ठेवलं जात आहे. इंद्रायणी नदीची पाणीपातळी कमी झाली नाही किंवा पूर कायम राहिला, तर पालखीच्या पारंपरिक मार्गात ऐनवेळी बदल करण्याचाही निर्णय घेण्यात येऊ शकतो, अशी माहिती देवस्थान प्रशासनाने दिली होती. भाविक आणि वारकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, तसंच अनावश्यक गर्दी टाळावी, असं आवाहनही करण्यात आलं होतं. सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत यंदाचा पालखी प्रस्थान सोहळा पार पाडण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असून, श्रद्धा आणि शिस्त यांचा समतोल राखत हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला आहे.
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