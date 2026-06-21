'गण गण गणात बोते'च्या गजरात शेगावहून गजानन महाराजांची पालखी पंढरपूरकडे रवाना; 57 व्या वर्षात पदार्पण!
श्री संत गजानन महाराजांच्या पालखीचे ब्राह्ममुहूर्तावर आज प्रस्थान झाले. 33 दिवसांचा प्रवास आणि 750 किमीचे अंतर पार करून पालखी 23 जुलैला पंढरपूरमध्ये पोहोचणार आहे.
Published : June 21, 2026 at 1:57 PM IST
शेगाव (बुलढाणा) : वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेत एक महत्त्वाचा अध्याय सुरू झाला आहे. आज 21 जून 2026 रोजी ब्राह्म मुहूर्तावर सकाळी सात वाजता शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज मंदिर परिसरातून पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पालखीचे प्रस्थान झालं. ही पालखी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी महोत्सवात सहभागी होणार आहे. यंदा पालखीचे 57 वे वर्ष आहे.
शिस्तबद्ध आणि भक्तिमय वातावरणात ही पालखी निघाली. यात 700 हून अधिक वारकऱ्यांचा सहभाग आहे. पताकाधारी, टाळकरी, मृदंगवादी, आश्वासह आणि उत्साही वारकरी यांचा समावेश असलेल्या या पालखीत ‘जय हरी विठ्ठल, श्री हरी विठ्ठल’, ‘जय गजानन, श्री गजानन’ आणि ‘गण गण गणात बोते’ या मंत्रांचा गजर कडाडत होता. वारकरी भाविकांच्या मुखातून निरंतर नामस्मरण सुरू होते. संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणानं दुमदुमून गेला.
पालखीचा हा पायी प्रवास तब्बल 33 दिवसांचा असेल. यात सुमारे 750 किलोमीटरचे अंतर कापून 23 जुलै 2026 रोजी पालखी श्री क्षेत्र पंढरपूरला पोहोचणार आहे. या प्रवासात विविध गावे, नद्या आणि धार्मिक स्थळांमधून पालखी मार्गक्रमण करेल. प्रत्येक वर्षाप्रमाणे यंदाही हजारो भाविक पालखीचे स्वागत करण्यासाठी येणार आहेत. आज सकाळी पालखी प्रस्थानाच्या वेळी मंदिर परिसरात भक्तांची प्रचंड गर्दी उसळली होती. श्री गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. वारकरी भाविकांनी ‘विठ्ठला... विठ्ठला...’ अशा घोषणांनी वातावरण भारावून टाकले. पालखी सोहळ्यातील ही उत्साहपूर्ण सुरुवात पाहता यंदाची वारी अधिक भक्तिमय आणि स्मरणीय ठरणार असल्याचं चित्र दिसत आहे.
23 जुलैला पंढरपुरात पोहोचणार पालखी- संत गजानन महाराजांच्या पालखीला महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेत विशेष स्थान आहे. शेगाव ते पंढरपूर असा हा दीर्घ पायी प्रवास केवळ भक्तीचा नव्हे तर शारीरिक आणि मानसिक साधनेचाही भाग आहे. वारकरी संप्रदायाच्या या अनोख्या परंपरेतून भक्ती, एकता आणि सेवा यांचा संदेश सतत प्रचारित होत असतो. या पालखी सोहळ्याचं आयोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक भक्त, सेवाभावी संस्था आणि प्रशासनानं पूर्ण तयारी केली आहे. पालखी मार्गावर सुरक्षितता, पाणी, वैद्यकीय सुविधा आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वारकरी भाविकांसाठी ही वारी केवळ यात्रा नसून, आत्मशुद्धीचा आणि विठ्ठलाच्या चरणी समर्पणाचा महत्त्वाचा प्रवास आहे. शेगावहून निघालेली ही पालखी 23 जुलैला पंढरपुरात पोहोचल्यावर आषाढी एकादशीच्या महोत्सवात सामील होईल. लाखो वारकऱ्यांसोबत विठुरायाच्या पादुकांचं दर्शन घेईल.