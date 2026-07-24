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'संत ज्ञानेश्वरांपासून ते आजपर्यंत' शतकानुशतकांची अखंड परंपरा, अनेक कालखंडांची वारी साक्षीदार

पंढरपूरच्या वारीचा इतिहास सातशे वर्षांहून अधिक जुना मानला जातो. याच इतिहासावर 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहार राजू वारभुवन यांचा स्पेशल रिपोर्ट वाचा...

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पंढरपूर वारी पालखी सोहळा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 2:57 PM IST

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पुणे/पंढरपूर : पहाटेची वेळ... इंद्रायणी नदीच्या काठावर धुक्याची हलकी चादर पसरलेली असते. वातावरणात मंद वारा वाहत असतो. काही क्षणांतच टाळ-मृदंगाचा निनाद कानावर पडतो आणि "ज्ञानोबा... तुकाराम..." च्या अखंड जयघोषाने आळंदी आणि देहू परिसर दुमदुमून जातो. हजारो नाही, लाखो वारकरी डोक्यावर तुळशीवृंदावन, खांद्यावर भगवा ध्वज, हातात टाळ, मुखी विठ्ठलनाम आणि हृदयात पांडुरंगाच्या दर्शनाची आस घेऊन पंढरपूरच्या दिशेने चालू लागतात. या पावलांना थकवा नसतो, अपेक्षा नसते, असतो तो फक्त विठ्ठलभेटीचा ध्यास. ही केवळ यात्रा नाही, तर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा, समतेचा, भक्तीचा आणि मानवतेचा अखंड प्रवास आहे.

वारीचा इतिहास सातशे वर्षांहून अधिक जुना मानला जातो. इतिहासकारांच्या मते, पंढरपूरची यात्रा संत ज्ञानेश्वर महाराजांपूर्वीही अस्तित्वात होती. मात्र, या यात्रेला व्यापक सामाजिक, आध्यात्मिक आणि लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे कार्य संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी केले. इ.स. 1275 मध्ये जन्मलेल्या ज्ञानेश्वर महाराजांनी अत्यंत कमी वयात समाजाला अध्यात्माचा नवा अर्थ दिला. त्या काळात जातीभेद, कर्मकांड, अंधश्रद्धा आणि सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणात होती. अशा परिस्थितीत त्यांनी प्रत्येक माणसात परमेश्वराचे दर्शन घडवणारा समतेचा संदेश दिला.

पंढरपूर वारी पालखी सोहळा (ETV Bharat Reporter)



ज्ञानेश्वर महाराज स्वतः वारकऱ्यांबरोबर पायी पंढरपूरची वारी करत असत. त्या काळात आजच्यासारखी पालखी नव्हती, रथ नव्हते, दिंड्यांचे नियोजन नव्हते. अनवाणी पाय, मुखी विठ्ठलनाम आणि सर्वांना समान मानणारी भक्ती एवढीच त्या वारीची ओळख होती. त्यांच्या ज्ञानेश्वरी आणि अमृतानुभव या ग्रंथांनी वारकरी संप्रदायाला वैचारिक दिशा दिली. इ.स. 1296 मध्ये त्यांनी आळंदीत संजीवन समाधी घेतली, परंतु त्यांचे विचार आणि भक्तीची शिकवण आजही लाखो वारकऱ्यांच्या जीवनाचा आधार आहे.

ज्ञानेश्वर महाराजांनी लावलेल्या भक्तीच्या या बीजाचा पुढे विशाल वटवृक्ष झाला. सुमारे तीनशे वर्षांनंतर देहूच्या भूमीत संत तुकाराम महाराजांचा जन्म झाला. त्यांचे आयुष्य अनेक संकटांनी भरलेले होते. दुष्काळ, व्यापारातील नुकसान, कुटुंबीयांचे निधन, समाजाचा विरोध अशा अनेक दुःखांचा सामना करत त्यांनी विठ्ठलभक्तीचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी हजारो अभंगांची रचना केली. हे अभंग केवळ भक्तिगीते नव्हते, तर सामान्य माणसाच्या जीवनाला दिशा देणारे सामाजिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक विचार होते.

इ.स. 1630 ते 1649 या काळात संत तुकाराम महाराज स्वतः वारकऱ्यांबरोबर पायी वारी करत असत. त्यांच्या हातातील वीणा, टाळ-मृदंगाचा नाद आणि मुखातील अभंगांनी वारी अधिक लोकाभिमुख झाली. प्रत्येक गावात त्यांच्या कीर्तनातून समतेचा, प्रामाणिकपणाचा आणि ईश्वरभक्तीचा संदेश पोहोचत गेला.

याच काळात महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य उभारत होते. संत आणि स्वराज्य यांचे नाते अतूट होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी संतांचा नेहमीच आदर केला. धर्मस्थळांचे संरक्षण, यात्रेकरूंच्या सुरक्षिततेची काळजी आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांना त्यांनी महत्त्व दिले. वारीसाठी स्वतंत्र सैन्य नेमल्याचा स्पष्ट पुरावा इतिहासात नसला तरी स्वराज्याच्या प्रदेशात यात्रेकरूंना सुरक्षित वातावरण मिळाल्याचे अनेक ऐतिहासिक उल्लेख आढळतात. त्यामुळे संघर्षाच्या काळातही वारीची परंपरा अखंड सुरू राहिली.

संत तुकाराम महाराज वैकुंठवासी झाल्यानंतर वारकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, त्यांचे पुत्र नारायण महाराजांनी संतांच्या पादुकांची वारी सुरू ठेवली. भक्तांनी त्या पादुकांमध्येच संतांचे दर्शन मानले आणि वारीची परंपरा अधिक दृढ झाली.

काळ पुढे सरकत गेला आणि वारकऱ्यांची संख्या वाढू लागली. त्यामुळे वारीला शिस्तबद्ध स्वरूप देण्याची गरज निर्माण झाली. इ.स. 1832 च्या सुमारास हैबतबाबा आरफळकर यांनी पालखी सोहळ्याला संघटित स्वरूप दिले. त्यांनी संतांच्या पादुकांसाठी पालखी रथाची व्यवस्था केली, दिंड्यांचा क्रम निश्चित केला, मुक्कामांचे नियोजन केले आणि संपूर्ण वारीसाठी शिस्तबद्ध व्यवस्थापन उभे केले. आज लाखो वारकरी ज्या पद्धतीने पालखीसोबत चालतात, त्या परंपरेचा पाया हैबतबाबांनी घातला, असे वारकरी परंपरेत मानले जाते.

वारीतील रिंगण सोहळा हा भक्तीचा अत्यंत भावनिक क्षण असतो. मानाचा अश्व संतांच्या अदृश्य उपस्थितीचे प्रतीक मानला जातो. रिंगणात अश्व भरधाव धावताच लाखो वारकरी आनंदाने "ज्ञानोबा... तुकाराम..."चा जयघोष करतात. अश्वाच्या टापांखालची माती प्रसाद म्हणून कपाळी लावण्याची परंपरा आजही कायम आहे. आळंदीच्या पालखीतील मानाच्या अश्वाची सेवा अंकलीच्या शितोळे सरकार घराण्याकडे अनेक पिढ्यांपासून असल्याची परंपरा सांगितली जाते.

संकटांवर मात करण्याचा वारीचा इतिहास आहे. दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टी, साथीचे रोग, विविध राजवटी, सामाजिक आणि राजकीय बदल अशा अनेक आव्हानांमधूनही वारीचा प्रवास कधी थांबला नाही. यादव, बहामनी, आदिलशाही, मुघल, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राजवट आणि स्वतंत्र भारत अशा अनेक कालखंडांची वारी साक्षीदार राहिली आहे. परिस्थितीनुसार मार्ग बदलले, मुक्काम बदलले, नियोजन बदलले; पण वारीचा आत्मा कधीच बदलला नाही.

वारीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे समता. या यात्रेत श्रीमंत-गरीब, शेतकरी, कामगार, डॉक्टर, अभियंते, विद्यार्थी, महिला, वृद्ध आणि लहान मुले सर्वजण एकाच रांगेत चालतात. येथे जातीचा, धर्माचा, पदाचा किंवा संपत्तीचा भेद राहत नाही. प्रत्येक जण स्वतःला विठ्ठलाचा वारकरी मानतो. एकमेकांना पाणी देणे, अन्नदान करणे, थकलेल्या वारकऱ्याला आधार देणे, आजारी भाविकांची सेवा करणे आणि स्वच्छतेची काळजी घेणे ही वारकरी परंपरेची खरी ओळख आहे.

वारीच्या मार्गावरील गावांमध्ये पालखीचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले जाते. गावकरी अन्नदान करतात, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करतात, वैद्यकीय शिबिरे भरवतात आणि मुक्कामासाठी जागा उपलब्ध करून देतात. अनेक सामाजिक संस्था रक्तदान, आरोग्य तपासणी, औषधोपचार आणि आपत्कालीन सेवा पुरवतात. त्यामुळे वारी ही धार्मिक यात्रेपेक्षा समाजाला जोडणारी लोकचळवळ ठरते.

2020 मध्ये कोरोना महामारीमुळे प्रथमच लाखोंची पारंपरिक पदयात्रा होऊ शकली नाही. मात्र, श्रद्धा थांबली नाही. प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करत मोजक्या सेवेकऱ्यांसह संतांच्या पादुका एसटीने पंढरपूरला नेण्यात आल्या. लाखो वारकरी घरबसल्या नामस्मरण करत या परंपरेशी जोडले गेले. त्या काळाने सिद्ध केले की वारी ही केवळ रस्त्यावर चालणारी यात्रा नसून ती प्रत्येक भक्ताच्या अंतःकरणात जगणारी श्रद्धा आहे.

आज वारीला जागतिक स्तरावरही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. देश-विदेशातील संशोधक, समाजशास्त्रज्ञ आणि अभ्यासक या परंपरेचा अभ्यास करत आहेत. लाखो लोक कोणत्याही निमंत्रणाशिवाय, प्रसिद्धीची अपेक्षा न ठेवता आणि कोणत्याही मोबदल्याशिवाय शेकडो किलोमीटरचा पायी प्रवास करतात. जगातील सर्वात मोठ्या स्वयंशिस्तीच्या लोकचळवळींपैकी एक म्हणून वारीकडे पाहिले जाते.

बदलत्या काळानुसार वारीने आधुनिकतेचाही स्वीकार केला आहे. आरोग्य सेवा, आपत्कालीन मदत, डिजिटल माहिती, स्वच्छता मोहिमा, प्लास्टिकमुक्त वारी, पर्यावरण संरक्षण, जलसंवर्धन आणि व्यसनमुक्तीचे संदेश या माध्यमातून समाजप्रबोधनाचे कार्यही वारीतून होत आहे. त्यामुळे वारी ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून सामाजिक परिवर्तनाची प्रभावी चळवळ बनली आहे.

आजही लाखो वारकरी त्याच श्रद्धेने, त्याच उत्साहाने आणि त्याच भक्तिभावाने पंढरपूरच्या दिशेने चालत आहेत. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी भक्तीचा मार्ग दाखवला, संत तुकाराम महाराजांनी अभंगातून त्या भक्तीला जनमानसात रुजवले, नारायण महाराजांनी तो वारसा पुढे नेला आणि हैबतबाबा आरफळकरांनी त्याला संघटित पालखी सोहळ्याचे रूप दिले. या सर्व संतांच्या कार्यामुळे वारी आजही महाराष्ट्राच्या आत्म्याचा अविभाज्य भाग आहे.

जोपर्यंत महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये संतांचे विचार, विठ्ठलभक्ती आणि समतेचा संदेश जिवंत आहे, तोपर्यंत "ज्ञानोबा... तुकाराम..."चा जयघोष कधीच थांबणार नाही. पंढरीची वारी ही केवळ पायी चालण्याची परंपरा नाही, तर श्रद्धा, सेवा, समता, माणुसकी आणि अखंड भक्तीचा सातशे वर्षांपासून सुरू असलेला अमर प्रवास आहे.

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TAGGED:

WARKARI PALKHI TRADITION HISTORY
PANDHARPUR WARI SOHALA
SANT DNYANESHWAR MAHARAJ
आषाढी पंढरपूर वारी सोहळा इतिहास
ASHADHI EKADASHI PANDHARPUR WARI

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