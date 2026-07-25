आषाढी एकादशी : वडाळ्यातील 'प्रतिपंढरपूर' श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात भक्तांचा जनसागर
पहाटे पारंपरिक विधीनुसार श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेचा महाअभिषेक तसेच महापूजा करण्यात आली.
Published : July 25, 2026 at 3:25 PM IST
मुंबई : आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं मुंबईतील वडाळा येथील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात आज शनिवारी (25 जुलै) पहाटेपासून भक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला. 'प्रतिपंढरपूर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मंदिरात हजारो भाविकांनी विठुरायाच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली. पहाटेच्या काकड आरतीपासूनच मंदिर परिसर भक्तांनी फुलून गेला होता. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात, अभंग गायन आणि 'ज्ञानबा-तुकाराम'च्या जयघोषानं संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणानं दुमदुमून गेला. मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन मंदिर प्रशासनानं तसेच पोलिसांनी आवश्यक नियोजन केली आहे.
महापौर रितू तावडे यांच्याहस्ते महापूजा : पहाटे पारंपरिक विधीनुसार श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणी मातेचा महाअभिषेक तसेच महापूजा करण्यात आली. या धार्मिक विधीत मुंबईच्या महापौर रितू राजेश तावडे आणि त्यांचे पती राजेश तावडे सहभागी झाले. वेदमंत्रांच्या मंगलमय उच्चारात पूजा संपन्न झाल्यानंतर महाआरती करण्यात आली. त्यानंतर उपस्थित भाविकांना महाप्रसादाचं वितरण करण्यात आलं.
यावेळी महापौर रितू तावडे यांनी श्री विठ्ठलाच्या चरणी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच नागरिकांच्या सुख, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना केली. पंढरपूरला प्रत्यक्ष जाता न येणाऱ्या भाविकांसाठी वडाळ्यातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर हे श्रद्धेचं महत्त्वाचं केंद्र असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुंबईत शांतता, विकास आणि प्रगती कायम राहावी, तसेच प्रत्येक नागरिकाचं जीवन सुखकर व्हावं, अशी प्रार्थना आपण विठुरायाकडे केली असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मंदिर परिसरात मध्यरात्रीपासूनच भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या. अनेक वारकरी पारंपरिक वेशात टाळ-चिपळ्यांच्या गजरात भजन, कीर्तन आणि नामस्मरण करत मंदिरात दाखल झाले. दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांमध्ये महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि युवकांचीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. दिवसभर मंदिर परिसरात भक्तांची सतत वर्दळ सुरू होती.
'भक्तांसाठी योग्य व्यवस्था' : भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिका, मंदिर विश्वस्त मंडळ आणि मुंबई पोलिसांनी दर्शनासाठी विशेष नियोजन केलं होतं. रांग व्यवस्थापन, सुरक्षा, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तसेच महाप्रसाद वितरणाची योग्य व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे दर्शन प्रक्रिया सुरळीत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं पार पडली.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं वडाळ्यातील 'प्रतिपंढरपूर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात भक्तिमय वातावरण अनुभवायला मिळालं. मुंबईसह उपनगरांतून आलेल्या हजारो भाविकांनी विठ्ठलाचे दर्शन घेत नामस्मरण करत आषाढी एकादशीचा उत्सव मोठ्या श्रद्धा आणि उत्साहात साजरा केला.