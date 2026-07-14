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जेजुरी वारकरी अपघातानंतर प्रशासन सतर्क, पालखी मार्गावर सातारा पोलिसांचा कडक बंदोबस्त; सराईत गुन्हेगार तडीपार

सासवड-जेजुरी मार्गावर झालेल्या भीषण अपघातानंतर सातारा पोलिसांनी वारकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना केल्या आहेत.

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पंढरपूरकडे निघालेला पालखी सोहळा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 9:19 AM IST

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सातारा - सासवड-जेजुरी मार्गावर झालेल्या वारकऱ्यांच्या भीषण अपघातानंतर सातारा पोलिसांचा ॲक्शन प्लॅन समोर आला आहे. जगद्गुरु संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे बुधवारी (१५ जुलै) सातारा जिल्ह्यात आगमन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालखी मार्गावर कडक बंदोबस्तासह वेगवेगळी पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. ४० सराईत गुन्हेगारांना तडीपार करण्यात आलं असून पाकीटमारांवर साध्या वेशातील पोलिसांचे लक्ष राहणार आहे. पालखी सोहळ्यात महिलांची छेडछाड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

चोख आणि कडक बंदोबस्त तैनात - दिंडी सोहळ्यातील अपघातानंतर पोलीस अधिक सतर्क झाले आहेत. जगद्गुरु संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याचे १५ जुलै रोजी सातारा जिल्ह्यात आगमन होणार आहे. सोहळा निर्विघ्न, सुरक्षित आणि शांततेत पार पडावा, वारकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा अडचण भासू नये, यासाठी सातारा पोलीस प्रशासनाने अत्यंत चोख आणि कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे.

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आढावा घेताना सातारा पोलीस (ETV Bharat Reporter)

सराईत गुन्हेगारांना तडीपार - माऊलींची पालखी १५ ते १८ जुलै दरम्यान सातारा जिल्ह्यात आहे. त्यानंतर पालखी सोहळ्याचा सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेश होईल. या संपूर्ण कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि समाजकंटकांवर वचक ठेवण्यासाठी पोलिसांनी ॲक्शन प्लॅन तयार केला आहे. २४ सराईत गुन्हेगारांना तडीपार करण्यात आले असून आणखी १६ जणांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत.

तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात - पालखी मार्गावर, मुक्कामाच्या ठिकाणी आणि गर्दीत चोऱ्यामाऱ्या रोखण्यासाठी तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी साध्या वेशातील पोलीस (DB पथके) २४ तास तैनात असणार आहेत. ​वारकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सातारा डीवायएसपी, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक ​दर्जाचे ६३ अधिकारी, ७३९ पोलीस अंमलदार (पुरुष), ९७ महिला ​पोलीस अंमलदार, ११०० ​होमगार्ड (पुरुष), २०० महिला ​होमगार्ड, ७५ ​ट्रॅफिक पोलीस, २ ​आर. सी. पी. प्लाटून, १ ​बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बी. डी. डी. एस.) तसेच जिल्ह्याबाहेरून मागवण्यात आलेली अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे.

palkhi sohala
पालखी सोहळा (ETV Bharat Reporter)

पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांचे आवाहन - पालखी सोहळ्याची भव्यता लक्षात घेता, सातारा जिल्ह्याबाहेरील कोल्हापूर, सांगली, रायगड येथून अतिरिक्त पोलीस बळ मागवण्यात आले आहे. त्यामध्ये ​१८ अधिकारी, ३२० पोलीस अंमलदार आणि ​एस. आर. पी. एफ. तुकडीचा समावेश आहे. ​साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांच्या नियंत्रणात बंदोबस्ताचे नियोजन केले जात आहे. गर्दीचा फायदा घेऊन चोऱ्यामाऱ्या व पाकीटमारी, महिलांची छेडछाड किंवा गैरवर्तन करणाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ कठोर कारवाई, गर्दीच्या ठिकाणी वेडीवाकडी व बेजबाबदारपणे वाहने चालवून वारकऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण करणाऱ्या वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पालखी सोहळ्याच्या मार्गावर संशयास्पद हालचाली दिसल्यास त्वरित पोलिसांशी किंवा नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी केले आहे.

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TAGGED:

PALKHI SOHALA 2026
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जेजुरी वारकरी अपघात
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