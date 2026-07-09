विठ्ठलनामाच्या जयघोषात पुण्यात संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम पालखींचं भव्य स्वागत; वारीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुले सहभागी
संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचं पुण्यात आगमन झालं आहे. तर यंदा वारीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांनी सहभाग घेतला आहे.
Published : July 9, 2026 at 10:34 PM IST
पुणे : आषाढातील रिमझिम सरी, टाळ-मृदुंगाचा अखंड निनाद, भगव्या पताकांनी दुमदुमलेले रस्ते आणि लाखो कंठातून घुमणारा 'ज्ञानोबा-तुकाराम'चा जयघोष… अशा भक्तिमय वातावरणात पुणे शहराने आज संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यांचे उत्स्फूर्त, भव्य आणि भावपूर्ण स्वागत केलं. अवघे पुणे शहर विठ्ठलमय झालं असून वारकरी संप्रदायाच्या भक्ती, समता आणि सेवाभावाच्या परंपरेचे पुणेकरांनी जल्लोषात स्वागत केलं.
महाराजांची पालखी पुण्यनगरीत दाखल : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज पालखीचं महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी भक्तिभावाने औक्षण करत स्वागत करत पादुकांचं दर्शन घेतलं. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात आणि विठ्ठलनामाच्या अखंड जयघोषात वारकरी महिला भगिनींसमवेत फुगडी खेळत त्यांनी वारीतील आनंद, उत्साह, समता आणि सेवाभावाचा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून अनुभवला. यानंतर संत तुकाराम महाराजांची पालखी ठीक पाच वाजता पुण्यनगरीत दाखल झाली आणि यानंतर ठीक सहा वाजता संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी पुण्यनगरीत दाखल झाली. यावेळी पुणेकरांनी माऊलीचा जयघोष करत दोन्ही पालख्यांचं स्वागत केलं.
पालख्यांचा पुण्यात मुक्काम : आज सकाळपासूनच वारकरी पुण्यात दाखल होण्यास सुरुवात झाले होते. पुणेकरांनी विविध खाद्यपदार्थ, पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक साहित्याचं वाटप करून वारकऱ्यांचं स्वागत केलं. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वारकऱ्यांनी "माऊली... माऊली..."चा गजर करत पुणेकरांच्या स्वागताला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दोन्ही पालख्यांसोबत मोठ्या संख्येने वारकरी पुण्यात दाखल झाले असून शहरातील विविध ठिकाणी त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. आज आणि उद्या संत तुकाराम महाराज तसेच संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालख्यांचा पुण्यात मुक्काम असणार आहे. वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी पुणेकर, गणेश मंडळे आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून विशेष सोयी-सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुले पालखीत सहभागी : टाळ-मृदुंगाच्या तालावर रंगलेले भजन, "ज्ञानोबा-तुकाराम", "माऊली... माऊली..."चा अखंड जयघोष, डोक्यावर तुळशी वृंदावन आणि हातात पताका घेतलेले वारकरी अशा भक्तिमय वातावरणात लाखो भाविक वारीत सहभागी झाले आहेत. यंदाच्या वारीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचा सहभाग. जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीत 'आधारतीर्थ आश्रम' या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांची 50 हून अधिक मुले-मुली सहभागी झाली आहेत. या मुलांच्या हातात "आमच्या बापाने जी चूक केली, ती तुम्ही करू नका" असे संदेश देणारे फलक असून, समाजात आत्महत्या रोखण्याचा आणि जगण्याची प्रेरणा देण्याचा संदेश ते वारीतून देत आहेत. वारीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक वारकऱ्याला ही मुले आत्महत्या न करण्याचं आवाहन करत आहेत.
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