318 वर्षांनी जालन्यात मुक्ताई पालखीचं ऐतिहासिक रिंगण! जे.ई.एस. कॉलेजच्या मैदानावर रंगला अभूतपूर्व सोहळा
जालन्यात 318 वर्षांनंतर संत मुक्ताई पालखीचा ऐतिहासिक रिंगण सोहळा जे.ई.एस. कॉलेजच्या मैदानावर पार पडला. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह हजारो भाविकांनी उपस्थित राहून बळीराजासाठी साकडं घातले.
Published : July 5, 2026 at 2:27 PM IST
जालना : तब्बल 318 वर्षांनंतर जालना शहरात श्री संत मुक्ताई पालखीचा ऐतिहासिक रिंगण सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला. टाळ-मृदंगाचा गजर, हरिनामाचा अखंड जयघोष आणि हजारो वारकऱ्यांच्या उपस्थिती हा अभूतपूर्व भक्ती सोहळा भक्तिरसानं भारावून गेला होता. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं पहिल्यांदाच या रिंगण सोहळ्याचं आयोजन केलं होतं.
बळीराजाला सुखी समाधानी होऊ दे : जालना शहरातील जे.ई.एस.महाविद्यालयाच्या मैदानावर हा रिंगण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या रिंगण सोहळ्याला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह हजारो भाविकांनी हजेरी लावली. यावेळी हजारो भाविकांनी आदिशक्ती मुक्ताई पालखीचं दर्शन घेतलं. दरम्यान 'बळीराजाला सुखी समाधानी होऊ दे,' असं साकडं आदिशक्ती मुक्ताईंच्या रिंगण सोहळ्याच्या निमित्तानं घातल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
रिंगण सोहळ्यासाठी भाविकांची गर्दी : या रिंगण सोहळासाठी जालन्यातील समाजसेवक भक्त मंडळ व अनेक पालकांनी एकत्र येऊन हा पालखी सोहळा आयोजित केला होता. या पालखी सोहळ्यासाठी सर्व वारकरी बांधवांना जालना प्रशासन व महानगरपालिका यांच्याकडून राहण्याची व जेवणाची सोय करण्यात आली होती. शनिवारी (दि.4) जालना जिल्ह्यात संत मुक्ताई यांच्या पालखीचं आगमन झालं होतं. जालना जिल्ह्याच्या सीमेवरती म्हणजे वाघरूळ या गावी या पालखीचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी गोंदेगाव वाघरूळ आधी पंचक्रोशीतील बांधवांनी या पालखीचे स्वागत केलं. रविवारी (दि.5) सकाळपासूनच जालन्याच्या जेईएस महाविद्यालयात भाविक भक्तांनी पालखीचा रिंगण सोहळा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. जालन्याचे आमदार अर्जुनराव खोतकर, बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे, प्रसिद्ध उद्योजक घनश्याम गोयल, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल आदींची उपस्थिती यावेळी होती.
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