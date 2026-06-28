भक्तिमय वातावरणात संत मुक्ताईंच्या पालखीनं पार केला राजुर घाट; बुलढणानगरीत मुक्काम
संत मुक्ताईंची 318 वी पालखी राजुर घाटातून हरिनामाचा जयघोष करत बुलढाण्यात मुक्कामासाठी दाखल झाली असून पुढं मार्गस्थ होणार आहे.
Published : June 28, 2026 at 8:48 PM IST
बुलढाणा : आषाढी एकादशीच्या वारीसाठी श्री संत मुक्ताईंची पालखी 24 जूनला कोथळी, मुक्ताईनगरातून परंपरेनुसार जुन्या मंदिरातून पंढरपूरच्या दिशेनं मार्गस्थ झाली. मलकापूर मोताळा या मार्गानं राजुर घाटात संत मुक्ताईंची पालखी पोहोचली आहे. पालखी प्रस्थान करताना हरिनामाच्या जयघोषानं अवघा राजुर घाट दुमदुमला. मुक्ताईंची पालखी रविवारी (दि.28) बुलढाणा इथं मुक्कामी असणार आहे. सकाळी पूजन झाल्यानंतर हरिनामाच्या गजरात पालखी पंढरपूरच्या दिशेनं प्रस्थान करणार आहे. बुलढाण्यामध्ये असलेला प्रसिद्ध राजुर घाट पालखीनं तीन बैल जोडीच्या सहाय्यानं पार केला.
600 किलोमीटरचं अंतर पार करत पालखी पोहोचते पंढरपुरात : संत मुक्ताईंच्या दिंडीला 318 वं वर्ष पूर्ण होत आहे. संत मुक्ताई संस्थान, मुक्ताईनगर यांच्या वतीनं ही दिंडी दरवर्षी आयोजित केली जाते. आळंदीतून निघणारी संत ज्ञानेश्वर महाराजांची दिंडी आणि देहूतून निघणारी संत तुकोबारायांची दिंडी यांच्याएवढाच मान जळगाव जिल्ह्यातील संत मुक्ताईंच्या दिंडीला आहे. ही दिंडी खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध भागांतून मार्गक्रमण करत 30 दिवसात सुमारे 600 किलोमीटर अंतर पार करत आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होते.
विठ्ठल-रखुमाई दर्शनासाठी प्रथम प्रवेशाचा मान : संत मुक्ताई या ज्ञानेश्वर महाराजांची लहान बहीण. त्या वारकरी संप्रदायातील आद्य भक्ती कवी आणि संत होत्या. त्यांच्या दिंडीला पंढरपुरात विठ्ठल-रखुमाई दर्शनासाठी प्रथम प्रवेशाचा मान दिला जातो. वाखरी इथं रिंगण सोहळ्यात संत मुक्ताई, संत निवृत्तीनाथ आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची भेट घडवली जाते. यावेळी भावंडांकडून मुक्ताईंना साडी-चोळीचा भावपूर्ण आहेर दिला जातो. हा सोहळा भक्तिमार्गातील एक अनमोल परंपरा आहे. ह.भ.प. रविंद्र महाराज हरणे, पालखी सोहळा प्रमुख, श्रीक्षेत्र मुक्ताबाई संस्थान मुक्ताईनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही दिंडी चालते.
पालखी सोहळा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग : राजुर घाटासारख्या डोंगरी भागातून पालखीचं जाणं हे भक्तांसाठी मोठं सौभाग्य आहे. या वारीत हजारो वारकरी सहभागी होतात. हरिनाम सप्ताह, कीर्तन, भजन आणि सामूहिक नामस्मरणानं वातावरण भक्तिमय होते. संत मुक्ताईंच्या पालखीचा हा प्रवास केवळ धार्मिक नाही तर सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपणारा आहे. वारकरी संप्रदायाची एकता, समता आणि भक्तीभाव याचं दर्शन घडवणारा हा सोहळा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे.
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