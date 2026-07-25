'पंढरपूर कॉरिडॉरचे काम येत्या अडीच वर्षांत पूर्ण होणार'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा
श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी दरवर्षी वाढणारी भक्तांची गर्दी पाहता त्यांना उत्तम सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंदिर परिसर विकासाचे काम पंढरपूर कॉरिडॉरच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
Published : July 25, 2026 at 8:08 AM IST
पंढरपूर - लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले विठ्ठल रुक्मिणीचा आषाढी एकादशीच्या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मानाचे वारकरी यांच्या हस्ते शासकीय महापूजा करून या सोहळ्यास उत्साहात सुरुवात झाली. श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी दरवर्षी वाढणारी भक्तांची गर्दी पाहता त्यांना उत्तम सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंदिर परिसर विकासाचे काम पंढरपूर कॉरिडॉरच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. कोणावरही अन्याय न करता सर्वांचे योग्य पुनर्वसन करून हे काम येत्या अडीच वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
वाढती भाविकसंख्या लक्षात घेऊन मंदिर कॉरिडॉरची उभारणी केली जात असून, त्यामुळे दर्शन व्यवस्था अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत होईल.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 25, 2026
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे दर्शन व्यवस्था अधिक सुगम, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक होगी।
(… pic.twitter.com/h0Dzgh5zQO
शासकीय महापूजा संपन्न - आषाढी एकादशीनिमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सपत्नीक तसेच मानाचे वारकरी बाबासाहेब माधव माने, प्रभावती बाबासाहेब माने यांच्यासमवेत केली. त्यानंतर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने झालेल्या सत्कारप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, अमृता फडणवीस, आमदार समाधान आवताडे, राजेंद्र राऊत, सुरेश खाडे, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, मंदिर समितीचे सह-अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर, मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, व्यवस्थापक प्रवीणकुमार घम यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
कितीही भाविक आले तरी अतिशय उत्तम व्यवस्था होणार - मागील काळात सुरू केलेले मंदिर विकासाचे काम बहुतांश पूर्ण झाले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी लाखो लोक येतात. येथे अत्यंत कमी जागा आहे. आता मोठी जागा तयार करणे गरजेचे आहे. यावर्षी हे काम सुरू करायचे आहे. कॉरिडॉर विकासात येथील व्यावसायिकांचा व्यवसाय वाढेल, नागरिकांना घरे मिळतील, भाडेकरूंची व्यवस्था होईल, अशा पद्धतीने त्याची रचना करण्यात आली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर कितीही भाविक आले तरी अतिशय उत्तम व्यवस्था या ठिकाणी होईल."
यंदाच्या आषाढी वारीत विक्रमी गर्दी असूनही वारकऱ्यांसाठी सुलभ, सुरक्षित आणि सुरळीत दर्शन व्यवस्था करण्यात आली आहे.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 25, 2026
इस वर्ष आषाढ़ी वारी में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके बावजूद वारकरी श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन की प्रभावी व्यवस्था की गई… pic.twitter.com/RHfINyGhKp
जनतेचा प्रतिनिधी या नात्याने पूजा केली - "लाखो भक्त विठुरायाच्या दर्शनासाठी पायी निघतात. अनेक वारकरी कळसाच्या दर्शनावरच समाधान मानतात. जणू काही विठुरायाचीच भेट झाली आहे, अशा भावनेने लोक जातात. या अनोख्या सोहळ्यात सहभागी होण्याची संधी मिळणे ही देखील एक पर्वणी आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने आपला प्रतिनिधी म्हणून केलेली ही पूजा संपूर्ण महाराष्ट्रातील आणि जगभरातील पांडुरंगाच्या भक्तांच्या वतीने केलेली पूजा आहे," असेही ते म्हणाले.
रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो साजणी...— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 25, 2026
आषाढी एकादशी...
लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचं, भक्तीचं आणि विठ्ठलनामाच्या अखंड गजराचं पर्व. आज श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे सपत्नीक विठूमाऊली आणि रुक्मिणी मातेची महापूजा करण्याचा मान लाभला. विठुरायाच्या चरणी उभं राहण्याचा प्रत्येक क्षण हा… pic.twitter.com/iR8HnR62VY
वारकऱ्यांची, शेतकऱ्यांची सेवा केली - मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "येणारा वारकरी हा शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार, उद्योजक अशा सर्व क्षेत्रातील आहे. विठुरायाची सेवा जरी आपल्याला करता आली नाही, तरी वारकऱ्यांची, शेतकऱ्यांची सेवा केली तरी ती सेवा विठुरायापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडावे यासाठी 56 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय आणि थकीत वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे."
हेही वाचा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न; धाराशिवच्या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला 'मानाचा वारकरी' मान