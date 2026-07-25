मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न; धाराशिवच्या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला 'मानाचा वारकरी' मान
पंढरपूरच्या विठ्ठल-रूक्मिणीची आषाढी एकादशीची शासकीय महापूजा पहाटे अडीच वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते भक्तीभावानं व उत्साहानं संपन्न झाली.
Published : July 25, 2026 at 6:53 AM IST
पंढरपूर - अवघ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल-रूक्मिणीची आषाढी एकादशीची शासकीय महापूजा आज (25 जुलै) पहाटे अडीच वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते भक्तीभावानं व उत्साहानं संपन्न झाली. यावेळी मानाचे वारकरी म्हणून उपस्थित राहण्याचा मान बाळासाहेब माधव माने व त्यांच्या पत्नी प्रभावती बाळासाहेब माने या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला. हे शेतकरी दाम्पत्य धाराशिवमधील कळंब तालुक्यातील गौरगावचे रहिवासी आहेत.
बाळासाहेब माने हे शेतकरी असून, ते गेल्या 20 वर्षांपासून आळंदी-पंढरपूर पायी वारी करतात. यंदा ते आपल्या पत्नीबरोबर वारीला आले आहेत. मध्यरात्री 12 वाजता दर्शन रांग बंद करण्यात आली, तेव्हा रांगेत प्रथम असलेल्या बाळासाहेब माने यांची निवड समितीने मानाचा वारकरी म्हणून केली.
आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शुक्रवारी दुपारीच पंढरपुरात दाखल झाले होते. शनिवारी पहाटे दोन वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पत्नी अमृता फडणवीस व इतर कुटुंबीय मंदिरात पोहचले. अडीच वाजता त्यांच्या हस्ते विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. त्यानंतर माता रुक्मिणीची महापूजा संपन्न झाली.
महापूजेवेळी सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, त्यांच्या पत्नी सोनिया गोरे, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके आदी उपस्थित होते. यावर्षी आषाढी यात्रेसाठी देशभरातून सुमारे तीस लाखाहून अधिक भाविक पंढरीत दाखल झाले आहेत. पंढरी नगरी विठुरायाच्या जयघोषाने व टाळ मृदंगाच्या गजराने दुमदुमून गेली आहे.