पंढरपुरात आषाढी एकादशीची लगबग! वाखरी पालखी तळासमोर भव्य स्वागत कमान; वारकऱ्यांसाठी सुंदर सेल्फी पॉईंट
आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या वाखरी पालखी तळासमोर 15 लाख वारकऱ्यांच्या स्वागतासाठी भव्य सुवर्णनक्षी असलेली कमान उभारण्यात आली आहे.
Published : July 18, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 6:25 PM IST
पंढरपूर : आषाढी एकादशी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. आषाढी एकादशीची लगबग पंढरपूरमध्ये सुरू असून प्रशासन मागील काही दिवसांपासून आषाढी एकादशी व्यवस्थितपणे पार पडण्यासाठी जय्यत तयारी करत आहे. पंढरपूरमध्ये आषाढी एकादशी सोहळ्यासाठी तब्बल 15 लाख भाविक येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठलाला भेटण्यासाठी वारकऱ्यांना पंढरपूरकडं येण्याची ओढ लागली आहे. उद्यापासून (दि. 19) सोलापूर जिल्ह्यामध्ये दिंड्यांचा प्रवेश होणार आहे. पंढरपूरमध्ये दाखल होणाऱ्या या वारकऱ्यांच्या स्वागतासाठी यंदा वाखरी पालखी तळासमोर ग्रामविकास व पंचायत राज्य विभाग महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा प्रशासन सोलापूर यांच्या वतीनं भव्य स्वागत कमान उभारली आहे. ही स्वागत कमान भाविकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. अनेक भाविक या कमानीसमोर सेल्फी घेत आहेत.
कमानीने वारकरी आणि नागरिकांचं वेधून घेतलं लक्ष : या स्वागत कमानीमध्ये थर्माकोलचा वापर केला असून सोनेरी रंगानं नक्षीकाम केलं आहे. या कमानीवर एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो तर दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वारकरी वेशातला फोटो आहे. यासह विठ्ठल-रुक्मिणीची प्रतिकात्मक मूर्ती कमानीवर बसवली आहे. पालखी सोहळ्याबरोबर येणाऱ्या सर्व दिंड्यांचं स्वागत करण्यासाठी बनवलेली आकर्षक कमान सर्व वारकरी आणि नागरिकाचं लक्ष वेधून घेत आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा फोटो का वापरला? : वारकऱ्यांचं स्वागत करण्यासाठी उभारलेल्या कमानीमध्ये बंदी असलेल्या थर्माकोलचा वापर प्रशासनानं कसा काय केला? आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दोन फोटो का वापरलेत? याची चर्चाही सध्या आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरमध्ये होत आहे.
वारकऱ्यांच्या सोयी-सुविधांसाठी प्रशासन सज्ज : राज्य, परराज्यातून येणाऱ्या भाविकांसाठी सोयी सुविधांसाठी प्रशासन सातत्यानं प्रयत्न करत असून स्वच्छतेवर प्रशासनानं मोठा भर दिला आहे. ग्रामविकास मंत्री, जिल्हाधिकारी सातत्यानं आषाढी वारीच्या अनुषंगानं अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेऊन नियोजन करत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवारी (दि. 19 जुलै) आषाढी सोहळ्याच्या पूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी पंढरपूरमध्ये येणार आहेत.
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