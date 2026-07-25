मावळातील 'प्रति पंढरपूर'ला भाविकांची मांदियाळी; सह्याद्रीचा निसर्ग आणि विठ्ठल नामाचा अखंड गजर!
भक्तांसाठी मावळ तालुक्यातील दुधीवरे गावात उभारलेले 'प्रति पंढरपूर' हे मंदिर श्रद्धेचे महत्त्वाचे केंद्र ठरले आहे.
Published : July 25, 2026 at 12:12 PM IST
मावळ (पुणे) : आषाढी एकादशी म्हटलं की लाखो वारकऱ्यांची पावलं पंढरपूरच्या दिशेने वळतात. मात्र, विविध कारणांमुळे अनेक भाविकांना प्रत्यक्ष पंढरपूरला जाता येत नाही. अशा भक्तांसाठी मावळ तालुक्यातील दुधीवरे गावात उभारलेले 'प्रति पंढरपूर' हे मंदिर श्रद्धेचे महत्त्वाचे केंद्र ठरले आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत आणि पवना धरणाच्या नयनरम्य बॅकवॉटरच्या सानिध्यात उभे असलेले हे मंदिर आज राज्यभरातील भाविक आणि पर्यटकांना आकर्षित करत आहे.
पंढरपूरच्या धर्तीवर साकारले मंदिर - मावळ तालुक्यातील दुधीवरे येथे 2006 मध्ये ह.भ.प. बाबा महाराज सातारकर यांच्या संकल्पनेतून या भव्य मंदिराची उभारणी करण्यात आली. पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या धर्तीवर साकारलेल्या या मंदिरात प्रवेश करताच भाविकांना पंढरपूरमध्ये आल्याचा अनुभव येतो. मंदिराची रचना, सभामंडप, गर्भगृह आणि परिसरातील धार्मिक वातावरण हे सर्व काही वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेची आठवण करून देणारे आहे.
शिल्पांमुळे मंदिराचे सौंदर्य खुलून दिसते - तब्बल 180 फूट उंच असलेल्या या भव्य मंदिराचे नक्षीकाम आणि कलाकुसर विशेष लक्ष वेधून घेते. राजस्थानी कारागिरांनी अत्यंत बारकाईने आणि कलात्मक पद्धतीने साकारलेल्या शिल्पांमुळे मंदिराचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसते. मंदिराच्या प्रत्येक भागात पारंपरिक भारतीय स्थापत्यशैलीची झलक पाहायला मिळते. त्यामुळे येथे येणारा प्रत्येक भाविक आणि पर्यटक काही क्षण या वास्तूकडे पाहतच राहतो.
भक्ती आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम - या मंदिराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याचा रमणीय परिसर. एका बाजूला पवना धरणाचे विस्तीर्ण बॅकवॉटर, हिरवागार सह्याद्रीचा निसर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला विठ्ठल नामाचा अखंड गजर... यामुळे येथे भक्ती आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळतो. सकाळच्या प्रसन्न वातावरणात किंवा संध्याकाळच्या सूर्यास्ताच्या वेळी या परिसराचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसते.
मंदिरात भाविकांची गर्दी - आषाढी एकादशी, कार्तिकी एकादशी तसेच इतर धार्मिक उत्सवांच्या काळात येथे हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. वारकरी दिंड्या, भजन, कीर्तन, हरिपाठ आणि विठ्ठल नामस्मरणाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय होऊन जातो. अनेक जण येथे कुटुंबासह दर्शनासाठी येतात, तर पर्यटक निसर्गाचा आनंद घेत अध्यात्माचा अनुभवही घेतात.
पंढरपूरला जाता आले नाही तरी दुधीवरेच्या 'प्रति पंढरपूर'मध्ये विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेतल्याने मनाला समाधान मिळते, अशी भावना अनेक भाविक व्यक्त करतात. त्यामुळेच हे ठिकाण केवळ धार्मिक स्थळ न राहता श्रद्धा, अध्यात्म, संस्कृती आणि पर्यटन यांचा संगम बनले आहे.
आज दुधीवरेचे 'प्रति पंढरपूर' हे मावळच्या पर्यटन नकाशावरील एक महत्त्वाचे आकर्षण ठरले असून, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक येथे आवर्जून भेट देत आहेत. विठ्ठल भक्तीचा अनुभव आणि सह्याद्रीच्या निसर्गाची मोहिनी एकाच ठिकाणी अनुभवायची असेल, तर दुधीवरेचे 'प्रति पंढरपूर' हे निश्चितच प्रत्येकाने एकदा तरी पाहावे असे ठिकाण आहे, असे येथील ग्रामस्थ आणि भाविक सांगतात.
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