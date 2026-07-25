नंदवाळच्या विठुरायाकडे वारकऱ्यांचा महासागर; रिंगण सोहळ्यानं वेधलं लक्ष
कोल्हापूरहून नंदवाळ प्रतिपंढरपूरकडं हजारो वारकऱ्यांची दिंडी भक्तिमय वातावरणात रवाना झाली. रिंगण सोहळा, हरिनाम, स्वच्छता वारी आणि विठ्ठलभक्तीनं परिसर दुमदुमला.
Published : July 25, 2026 at 5:13 PM IST
कोल्हापूर : आधी नंदापुरी मग पंढरपुरी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुर जिल्ह्यातील 'प्रति पंढरपूर' अशी ओळख असलेल्या नंदवाळ येथील लाडक्या विठ्ठलाच्या दर्शनाला पायी दिंडी निघाली. हजारो वैष्णवांची मांदियाळी कोल्हापुरातल्या मिरजकर तिकटी येथून मार्गस्थ झाली. निवृत्ती चौकात मेंढ्यांचं रिंगण तर खंडोबा तालामीजवळ उभं रिंगण पार पडलं. अखंड हरिनामाचा जप आणि टाळ मृदुंगाच्या गजर, ठिकठिकाणी उपवासाच्या खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, सोबत स्वच्छतेची वारी यामुळं कोल्हापुरातील दिंडी मार्गवर भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं होतं.
असा रंगला रिंगण सोहळा : प्रतिपंढरपूर असणाऱ्या नंदवाळ येथे आषाढी एकादशीनिमित्त मोठी यात्रा भरते. कोल्हापूर येथून दरवर्षी ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी जाते. या दिंडीत शंभरहून अधिक गावातील दिंड्या सहभागी होतात. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही परंपरा सुरू आहे. आज सकाळी येथील मिरजकर तिकटी विठ्ठल मंदिरातून शिवाजी पेठ मार्गे ही दिंडी सानेगुरुजी, वाशी नाका मार्गे प्रति पंढरपूर नंदवाळकडे रवाना झाली. यावेळी पहिला उभा रिंगण सोहळा खंडोबा तालिम येथे तर पुईखडी याठिकाणी असलेल्या मैदानात गोल रिंगण सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. यंदा या सोहळ्यात आळंदी येथील ज्ञानेश्वर माऊलींच्या रथाप्रमाणे येथे देखील लाकडी रथ तयार करण्यात आला होता. तसेच ज्ञानेश्वर महाराजांची चांदीची पालखी देखील आणण्यात आली होती. हा सोहळा पाहण्यासाठी कोल्हापूरसह जिल्ह्यातील हजारो भाविक भर पाऊसात उपस्थित होते. यावेळी सर्वत्र विठू माऊलीचा जयघोष आणि टाळ मृदुंगाचा गजर विठू माऊलीच्या भक्तीत तल्लीन झालेले वारकरी नंदवाळ या गावी असलेल्या विठ्ठल रुक्मिणीच्या मंदिरात दर्शनासाठी रवाना झाले. नंदवाळ येथे पालखी गेल्यानंतर तेथे भक्तांच्या दर्शनासाठी काही काळ पालखी ठेवली जाते. तर दर्शन घेऊन भाविक परतीचा प्रवास करतात. आज सकाळपासूनच याठिकाणी भाविकांनी विठू माऊलीच्या दर्शनासाठी हजेरी लावली होती.
काय आहे मंदिराचा इतिहास? : नंदवाळ या गावचा प्राचीन उल्लेख नंदिग्राम असा आहे. या ठिकाणी विठ्ठल मंदिर व शंकराचे पवित्र स्थान भिमाशंकर ही दोन्ही पवित्र धार्मिक स्थळे आहेत. अशा प्राचीन देवतेच्या उपासनेसाठी याठिकाणी हेमाडपंती दगडी मंदिर आहे. या मंदिरांमध्ये विठ्ठल रोज रात्री वस्तीस असत, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. शिवाय करवीर माहात्म्य या ग्रंथात असा उल्लेखही मिळतो. त्यामुळं या ठिकाणास प्रतिपंढरपूर म्हणून ओळखलं जातं. पंढरपूरप्रमाणेच नंदवाळ येथे विठ्ठलाच्या संबंधित सर्व सण- उत्सव साजरे होतात. येथेही रिंगण सोहळा, दिंडी सोहळा मोठ्या भक्तिमय वातावरणात साजरा केला जातो. आषाढी एकादशीला या विठ्ठल मंदिरात लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. अगदी पंढरपूरप्रमाणेच येथे मोठी यात्रा भरते. नामदेव महाराजांनी तर आपल्या आरतीमध्ये 'युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा' असा उल्लेख केला आहे. परंतु, इथे युगे बत्तीस असा का उल्लेख याचा प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच. तर याचं कारण असं आहे, की 32 युगापूर्वी नंदवाळ (नंदिग्राम) 32 याठिकाणी पुंडलिक मातृ-पितृ सेवा करीत होते. त्याची भक्ती पाहून त्यांना वर देण्यासाठी प्रत्यक्षात पांडुरंग याठिकाणी आले आणि त्यांनी येथेच वास्तव्य केले. नंदवाळ येथील विठ्ठल मंदिर हे विठ्ठलाचं निजस्थान असून ते दररोज मुक्कामासाठी, वास्तव्यासाठी विठ्ठल, राई (सत्यभामा), रखुमाई नंदवाळेमध्येच असतात. या तीनही स्वयंभू मूर्ती एकत्र असलेले हे वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिर अनेक दशकांपूर्वीचे आहे. हे जागृत देवस्थान असून भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारे आहे आणि याचा प्रत्यय अनेकांना आल्याचं येथे बोललं जातं.
वारीत झळकले लक्षवेधी फलक : कोल्हापूर ते प्रतिपंढरपूर नंदवाळ या मार्गावर एक ठिकाणी स्टॉल उभारण्यात आला होता. अवनी आणि एकटी संस्थेकडून वारी मार्गावर स्वच्छता वारीचं आयोजन करण्यात आलं होतं , तर वारीत अनेक भाविकांनी लक्षवेधी फलक झळकवले. राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवाईनं सर्वसामान्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.
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