शिर्डीत आषाढी एकादशीचा उत्सव; 16 टन साबुदाणा खिचडीचा प्रसाद
आषाढी एकादशीनिमित्त (Ashadhi Ekadashi) साईबाबांच्या शिर्डीत आज भाविकांना साई प्रसादालयात साबुदाणा खिचडीचा महाप्रसाद देण्यात आला.
Published : July 25, 2026 at 1:16 PM IST
शिर्डी : पंढरपूरमध्ये आषाढी एकादशीचा सोहळा (Ashadhi Ekadashi) मोठ्या उत्साहात पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सपत्नीक श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेची शासकीय महापूजा केली. तसेच शिर्डी साईबाबा मंदिरात देखील साईबाबा संस्थानच्यावतीनं आषाढी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.
16 टन साबुदाणा खिचडीचा प्रसाद : साईबाबांना विठ्ठलस्वरूप मानणाऱ्या भाविकांनी आज शिर्डीत दर्शनासाठी अलोट गर्दी केली. साई दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना साईबाबा संस्थानच्या वतीनं तब्बल 16 टन साबुदाणा खिचडीचा प्रसाद बनवण्यात आला आहे. दिवसभरात 90 हजार भाविक या खिचडी प्रसादाचा लाभ घेतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
विठ्ठलरूपी साईंचं दर्शन : साईबाबा हयात असताना साईबाबांचे परमभक्त दासगणू महाराज हे आषाढीच्या वारीला दरवर्षी पंढरपूरला विठ्ठलदर्शनासाठी जात होते. दासगणूंची एक आषाढी वारी चुकली आणि विठ्ठलदर्शनासाठी आतुर झालेल्या दासगणूंना साईबाबांनी विठ्ठलाच्या रूपात दर्शन दिलं. तेव्हा साक्षात विठ्ठल समोर पाहून दासगणू महाराजांनी 'शिर्डी माझे पंढरपूर' अशी काव्यरचना केली. आजही साईमंदिरात बाबांच्या मंगलस्नानानंतर ही आरती म्हटली जाते. असंख्य भाविक साईबाबांनाच विठ्ठलस्वरूप मानून दर आषाढीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येतात आणि विठ्ठलरूपी साईंचं दर्शन घेऊन धन्य होतात.
90 हजारांहून अधिक भाविक घेणार प्रसादाचा लाभ : शिर्डीला येणाऱ्या भाविकांना आषाढी एकादशीनिमित्त असलेला उपवासाचा दिवस लक्षात घेऊन साई संस्थानच्या प्रसादालयात आज भाविकांना साबुदाणा खिचडी आणि झिरकेचा प्रसाद दिला जात आहे. यंदा 90 हजार भाविकांसाठी 16 टन साबुदाणा खिचडी तयार करण्याचं नियोजन संस्थाननं केलं आहे. आज साई प्रसादालयात 6000 किलो साबुदाणा, 4500 किलो शेंगदाणे, 3500 किलो बटाटे, 1100 किलो शेंगदाणा तेल, 350 किलो मिरची, 300 किलो मीठ तसेच 400 किलो साखरेचा वापर करून हा प्रसाद तयार करण्यात आला आहे. आज दिवसभर साबुदाण्याची खिचडी आणि शेंगदाण्याचे झिरके हेच जेवण म्हणून भाविकांना दिलं जाणार आहे. आज सकाळी 10 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत तब्बल 90 हजारांहून अधिक भाविक या प्रसादाचा लाभ घेणार असल्याची माहिती साईबाबा प्रसादालयाचे पर्यवेक्षक बापूसाहेब कोते यांनी दिली.
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