आषाढी एकादशी सोहळ्यासाठी 200 होड्यांसह नावाडी सज्ज; चंद्रभागेत नौकाविहाराची जय्यत तयारी
आषाढी एकादशीसाठी पंढरपूर शहर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाले आहे.
Published : July 21, 2026 at 8:05 AM IST
पंढरपूर - आषाढी एकादशी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरमध्ये भाविकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत असून, संपूर्ण शहर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाले आहे. यंदा सुमारे 15 लाख भाविक विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात दाखल होतील, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. त्यासाठीची तयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे.
चंद्रभागेत स्नान करून विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दर्शन घेण्याची परंपरा जपत हजारो भाविक नदीत नौकाविहाराचाही आनंद घेतात. ही बाब लक्षात घेऊन चंद्रभागा नदीपात्रात तब्बल 200 होड्या आणि अनुभवी नावाडी सेवेसाठी सज्ज झाले आहेत.
भाविकांना नदीच्या एका तीरावरून दुसऱ्या तीरावर सुरक्षितपणे नेण्यासाठी तसेच इस्कॉन मंदिर घाट आणि गोपाळपूर येथील विष्णुपद मंदिराकडे जाण्यासाठी या होड्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. प्रशासनाने सर्व होडीचालकांना आवश्यक परवानग्या दिल्या असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक होडीत कमाल 20 भाविकांनाच प्रवास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच लाइफ जॅकेटसह इतर सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या नौकाविहारामुळे वारीच्या काळात स्थानिक नावाड्यांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक उत्पन्न मिळते.
नावाड्यांनी व्यक्त केली भावना - सहा पिढ्यांपासून नौकाविहाराचा व्यवसाय करणारे नावाडी सोमनाथ अभंगराव यांनी सांगितले की, हा व्यवसाय केवळ उपजीविकेचे साधन नसून भाविकांच्या सेवेशी जोडलेला आहे. अनेक प्रसंगी नावाड्यांनी नदीत अडकलेल्या भाविकांचे प्राणही वाचवले आहेत. चंद्रभागा नदीपात्रात वर्षभर पाणी राहावे, यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नावाड्यांकडून होत आहे. भविष्यात नदीकाठावर मोठे घाट आणि कॉरिडॉर विकसित झाल्यास पारंपरिक नौकाविहार व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत सुरक्षित, नियोजनबद्ध आणि भक्तिमय वातावरणात आषाढी वारी पार पडण्यासाठी प्रशासनासह नावाडीही पूर्ण तयारीने कार्यरत असल्याचे चित्र पंढरपुरात पाहायला मिळत आहे.
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