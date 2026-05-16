गॅसच्या वाढत्या चिंतेत 'सोलर कुकर'ची पुन्हा आठवण; 38 वर्षांपासून सोलर कुकरवर स्वयंपाक; नागपूरच्या आशा हनवटकर ठरल्या प्रेरणास्थान
देशात सध्या उद्भवलेल्या गॅस टंचाई (Gas Shortage) तसेच वाढत्या किंमतींच्या पार्श्वभूमीवर अन्न शिजवण्यासाठी 'सोलर कुकर'चा (Solar Cooker) पर्याय पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.
Published : May 16, 2026 at 8:50 PM IST
नागपूर : ‘जुनं ते सोनं’ अशी म्हणण्याची वेळ आपल्यावर येणार की काय? अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेल्या युद्धजन्य वातावरणामुळं दिसून येत आहे. या परिस्थितीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असल्याचं स्पष्टपणे जाणवू लागलं आहे. इंधनपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानं देशातील अनेक ठिकाणी नागरिक गॅस सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलसाठी रांगा लावताना दिसत आहेत. इतकंच नव्हे, तर इंधन टंचाई वाढल्यास सरकारकडून रॉकेल (केरोसिन) वितरित केलं जाऊ शकतं, अशी चर्चाही रंगू लागली होती. त्यामुळं गृहिणींची चिंता वाढली असून, “गॅस सिलिंडर मिळाला नाही तर पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करावा लागेल का?” असा प्रश्न अनेक महिलांना पडू लागला आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत नागपूरच्या आशा उज्ज्वल हनवटकर या पूर्णपणे निर्धास्त आहेत. कारण त्या गेल्या तब्बल 38 वर्षांपासून ‘सोलर कुकर’चा प्रभावीपणे वापर करीत आहेत.
38 वर्षांपासून सोलर कुकरचा वापर : आशा हनवटकर यांना 1988 साली त्यांच्या लग्नात हा सोलर कुकर आहेर म्हणून मिळाला होता. तेव्हापासून त्यांनी त्याची जपणूक घरातील सदस्याप्रमाणे केली. “कधी ना कधी हा सोलर कुकर उपयोगी पडेल,” असा विश्वास त्यांना होता. त्या सांगतात की, अमेरिका-इराण तणावाच्या काळात देशभरात गॅस सिलिंडरसाठी मोठ्या रांगा लागत होत्या. अनेकांना दिवसभर उभे राहूनही सिलिंडर मिळत नव्हते. मात्र, आशा हनवटकर यांनी वरण, भात, चिकन, मटण, अंडी, खिचडी, आलू या सारखेच खाद्य पदार्थ सोलर कुकरमध्ये शिजवले. त्यांच्यासाठी सोलर कुकर म्हणजे घरातील एक सदस्यच आहे.
1988 मध्ये किंमत होती अवघी 250 रुपये : आशा हनवटकर सांगतात, “माझं लग्न 1988 साली उज्ज्वल हनवटकर यांच्यासोबत झालं. एका नातेवाईकाने आम्हाला सोलर कुकर आहेर म्हणून दिला होता. सुरुवातीला मला त्याचं महत्त्व माहिती नव्हतं. मात्र, माझ्या पतीनं त्याचे फायदे समजावून सांगितले. तेव्हापासून मी सातत्याने त्याचा वापर करीत आहे.” त्या काळात या सोलर कुकरची किंमत केवळ 250 रुपये होती. पावसाळ्यात किंवा ढगाळ वातावरणात त्याची कार्यक्षमता कमी होते आणि अन्न शिजण्यास अधिक वेळ लागतो. तरीही त्यांनी ही परंपरा जपली असून, आता त्यांची सूनदेखील सोलर कुकरवर स्वयंपाक करायला शिकली आहे.
वर्षाला 2 ते 3 सिलिंडरची बचत : आशा हनवटकर यांच्या मते, त्यांच्या घरातील भात आणि डाळ नियमितपणे सोलर कुकरमध्येच शिजवले जाते. वरणाला फोडणी मात्र गॅसवर दिली जाते. याशिवाय चिकन, मटण, रवा भाजणे आणि शेंगदाणे भाजणे यांसारखी कामेही सोलर कुकरवर केली जातात. त्यामुळं वर्षाला दोन ते तीन गॅस सिलिंडरची बचत होते. मात्र, तळणाचे पदार्थ किंवा फोडणी देण्याचं काम सोलर कुकरमध्ये शक्य नसल्याचं त्या सांगतात.
सोलर कुकर कसा काम करतो? : सोलर कुकर हे सूर्यप्रकाशातील उष्णतेचा वापर करून अन्न शिजवणारे उपकरण आहे. यात गॅस किंवा विजेची गरज लागत नाही. सूर्यकिरणांचे उष्णतेत रूपांतर करून भांडे गरम केले जाते आणि त्यामध्ये अन्न शिजते. सोलर कुकरमध्ये आरसे किंवा परावर्तक पत्रे असतात, जी सूर्यकिरण एका ठिकाणी केंद्रित करतात. आतमध्ये काळ्या रंगाची भांडी ठेवली जातात, कारण काळा रंग उष्णता अधिक प्रमाणात शोषतो. त्यामुळं भांड्याचं तापमान वाढून अन्न नैसर्गिक पद्धतीनं शिजतं. काचेच्या झाकणामुळं आत निर्माण झालेली उष्णता बाहेर जात नाही. यालाच “ग्रीनहाऊस इफेक्ट” म्हटलं जातं. त्यामुळं आतलं तापमान साधारण 100 ते 140 अंश किंवा त्याहून अधिक सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते. त्यामुळं भात, डाळ, भाज्या, चहा इत्यादी पदार्थ हळूहळू शिजतात. याला अक्षय ऊर्जेचे उत्तम उदाहरण मानलं जातं.
तीन ते चार तासात शिजते अन्न : भारतात बॉक्स प्रकारातील सोलर कुकर सर्वाधिक वापरला जातो. यात भात, डाळ, भाज्या आणि अंडी साधारण तीन तासात शिजतात. चिकन आणि मटण शिजण्यासाठी चार ते पाच तास लागतात. हे तंत्रज्ञान पर्यावरणपूरक असून खर्च वाचवणारे आहे. विशेषतः ग्रामीण भागासाठी ते अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.
अन्नातील पोषकतत्त्वे टिकून राहतात : सोलर कुकर वापरण्याचे अनेक प्रकारचे फायदे आहेत. त्याप्रमाणे सोलर कुकरमध्ये शिजवलेले अन्न देखील आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत. सोलर कुकरमध्ये अन्न कमी तापमानावर हळूहळू शिजते. त्यामुळं अन्नातील पोषकतत्त्वे टिकून राहण्यास मदत होते. कमी पाणी वापरलं जात असल्यानं जीवनसत्त्वे नष्ट होण्याचे प्रमाण फार कमी होते. तसेच अन्न जळत नाही आणि त्याची नैसर्गिक चव आणि सुगंध कायम राहतो. मात्र, पावसाळा किंवा ढगाळ हवामानात अन्न शिजण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. तसेच रात्री सोलर कुकरचा वापर करता येत नाही.
सोलर कुकरचा इतिहास : सुमारे 40 ते 50 वर्षांपूर्वी शालेय अभ्यासक्रमात सोलर कुकरविषयी माहिती दिली जात होती. मात्र, आजच्या पिढीला त्याबद्दल फारशी माहिती नाही. सौरऊर्जेचा वापर करून अन्न शिजवण्याचा प्रयोग 18व्या शतकात सुरू झाला. फ्रान्सचे शास्त्रज्ञ Horace-Bénédict de Saussure यांनी 1767 मध्ये पहिला सोलर ओव्हन तयार केला होता. भारतामध्ये सौरऊर्जेच्या प्रसारासाठी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कार्यरत आहे.
विदर्भासाठी सोलर कुकर ठरू शकतो वरदान : नागपूरसह विदर्भातील उष्ण आणि कोरडे हवामान सोलर कुकरसाठी अत्यंत अनुकूल मानले जाते. मार्च ते जूनदरम्यान विदर्भात तीव्र सूर्यप्रकाश असतो. त्यामुळं सोलर कुकर अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतो. नागपुरात वर्षातील बहुतांश दिवस सूर्यप्रकाश चांगला असतो, त्यामुळं सोलर कुकरला गरजे इतकी ऊर्जा सहज मिळते.
ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त : शहरी भागातील धावपळीच्या जीवनशैलीत सोलर कुकरचा वापर मर्यादित असू शकतो. मात्र, ग्रामीण भागासाठी तो अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो. सोलर कुकरची किंमत साधारण 3 ते 4 हजार रुपयांपर्यंत असून, ती सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला सुद्धा परवडणारी आहे. अंगणात किंवा गच्चीवर कमी जागेतही तो सहज वापरता येतो. नागपूर येथील साठे मेटल्सचे मालक स्वयं पांडे यांच्या मते, “सोलर कुकरची संकल्पना मागे पडल्याने त्यांची मागणी कमी झाली आहे. मात्र, ऑर्डरवर किंवा ऑनलाइन माध्यमातून ते उपलब्ध होऊ शकतात.”
