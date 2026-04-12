आशा भोसले यांना अमरावती विद्यापीठानं दिली होती पहिली 'डिलीट' पदवी!

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी (12 एप्रिल) निधन झालं. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या आठवणींना अनेकांनी उजाळा दिला.

Published : April 12, 2026 at 5:16 PM IST

अमरावती : गानमाऊली लतादीदींच्या पाठोपाठ पुन्हा एक भारतीय संगीत विश्वातील तेजस्वी, बहूआयामी आणि अजरामर स्वर असणाऱ्या आशा भोसले यांचं रविवारी (12 एप्रिल) निधन झालं. आशा भोसले यांचा वऱ्हाडातील अमरावतीशी खास संबंध आला असून अमरावती विद्यापीठानं 1987 मध्ये दीक्षांत समारंभात आशा भोसले यांना डिलीट पदवी देऊन सन्मानित केलं होतं.



विदर्भ महाविद्यालयाच्या परिसरात दीक्षांत सोहळा : अमरावती विद्यापीठाची स्थापना 1983 मध्ये झाली असताना सुरुवातीच्या काळात शहरातील विदर्भ महाविद्यालयाच्या परिसरात अमरावती विद्यापीठाचं कामकाज चालत होतं. 1987 च्या विद्यापीठाच्या तिसऱ्या दीक्षांत सोहळ्यात आशा भोसले यांना डिलीट पदवी देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय अमरावती विद्यापीठांना घेतला होता. तत्कालीन व्यवस्थापन मंडळ सदस्य प्राध्यापक डॉ. डॅडी देशमुख यांच्या यांच्या पुढाकारातून अमरावती विद्यापीठानं आशा भोसले यांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला होता. अमरावती विद्यापीठाचा तो तिसरा दीक्षांत सोहळा होता. अमरावती विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. के.जी. देशमुख यांच्याहस्ते आशा भोसले यांना डिलीट ही उपाधी प्रदान करण्यात आले होती.



आशा भोसले यांनी व्यक्त केले होते अमरावतीकरांचे आभार : वऱ्हाडातील अमरावती शहरानं माझ्या वडिलांची नेहमीच साथ दिली. दीनानाथ मंगेशकर यांचे अनेक कार्यक्रम अमरावती शहरात होत होते. आमच्या कुटुंबाच्या पडतीच्या काळात अमरावतीकर प्रेक्षकांनी सातत्यानं मदत केली असं माझी आई नेहमीच सांगायची. आज मी इतकी शिकली नसतानाही या अमरावती शहरातील विद्यापीठानं माझा डिलीट देऊन गौरव केला हा माझ्यासाठी महत्त्वाचा क्षण आहे असं त्यावेळी आशा भोसले व्यक्त झाल्या होत्या, अशी माहिती संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे माजी जनसंपर्क अधिकारी प्रा.डॉ. किशोर फुले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.


अमरावती विद्यापीठाच्या वतीनं श्रद्धांजली : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या वतीनं विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मिलिंद बाराहाते, प्र कुलगुरू डॉ. महेंद्र ढोरे, कुलसचिव डॉ. अविनाश असणारे यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

संपादकांची शिफारस

