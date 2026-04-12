आशाताईंच्या बालपणीची साक्ष: कोल्हापूरच्या विद्यापीठ हायस्कूलनं जागवल्या 'विद्यार्थिनी' आशा भोसलेंच्या आठवणी
विद्यापीठ हायस्कूलनं आशा भोसलेंच्या शालेय जीवनातील आठवणींना उजाळा दिलाय. त्यांच्या बालपणीच्या खोडकर गोष्टी सांगणारा २०१० मधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
Published : April 12, 2026 at 8:47 PM IST
कोल्हापूर : भारतीय संगीत जगतातील अमूल्य रत्न, ज्येष्ठ पार्श्वगायिका पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या अकाली निधनानं संपूर्ण देश हळहळत असताना कोल्हापूरच्या विद्यापीठ हायस्कूलनं त्यांच्या शालेय जीवनाच्या सुखद आठवणींना उजाळा दिला आहे. आपल्या लहानपणी आशा भोसले या कोल्हापुरात सध्याच्या खरी कॉर्नर परिसरात आणि जुन्या देवल क्लबसमोर राहायला होत्या. त्यावेळी त्या अंबाबाई मंदिराजवळील विद्यापीठ हायस्कूल या शाळेत शिक्षण घेत होत्या. या ऐतिहासिक शाळेच्या भिंतींनी पाहिलेल्या लहान आशाताईंचा जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. 9 फेब्रुवारी 2010 च्या या दुर्मीळ व्हिडिमध्ये आशाताई स्वतः शाळेच्या जुन्या वर्गखोलीत उभ्या राहून बालपणीच्या खोडकरपणाच्या गोष्टी सांगताना दिसतात. या व्हिडिओबाबत विद्यापीठ हायस्कूलचे माजी मुख्याध्यापक प्रदीप गबाले यांनी माहिती दिली. तसंच 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आशाताईंच्या साधेपणाचे किस्सेही सांगितले.
लहान असताना मी खूप खोडकर होते : सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये आशाताई भावुक होऊन म्हणतात की, "विद्यापीठ हायस्कूल ही माझी शाळा आहे. सध्याची ही नवीन इमारत आहे, पण समोर दिसणारा माझा वर्ग जुन्या इमारतीचा भाग आहे. लहान असताना मी खूप खोडकर होते, नेहमी गात असे. शिक्षक श्री. महाजन मला रागवत, 'ती वर्गात गाते आणि तबला वाजवते, चांगली विद्यार्थिनी नाही.' पण तो काळ खूप सुंदर होता. शिक्षकांसारखेच इतर मला वर्गात बोलावून गाणं गायला आणि नाचयला सांगायचे. पुन्हा बालपणात जावं अशी माझी इच्छा आहे." या व्हिडिओतून आशाताईंच्या कोल्हापूरच्या मातीत रुजलेल्या बालमनाच्या आठवणी पाहायला मिळतात.
2010 च्या भेटीत 20 गाण्यांची रंगली मैफिल : "शासनाच्या 'लेखक आपल्या दारी' योजनेअंतर्गत आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातील 'सप्त स्वरांचे जीवन गाणे' या धड्यावर आधारित आशाताईंना विद्यार्थ्यांशी हितगुज साधण्यासाठी बोलावलं होतं. त्यांनी न गाण्याची अट घातली होती. पण विद्यार्थ्यांच्या आग्रहानं शाळेच्या चौकात हार्मोनियम किंवा तबलाशिवाय केवळ साध्या माईकवर विविध प्रकारची जवळपास 20 गाणी सादर केली. प्रसिद्ध निवेदक सुधीर गाडगीळ यावेळी उपस्थित होते. आशाताईंनी धाकट्या भावंडांचा आग्रह म्हणून ही गाणी सादर केली होती. त्यावेळी शाळेचा चौक आशाताईंच्या सप्तस्वरांनी न्हाऊन गेला होता," अशी माहिती विद्यापीठ हायस्कूलचे माजी मुख्याध्यापक प्रदीप गबाले यांनी दिली.
मातृशाळेला नमस्काराची परंपरा : "1938-39 मध्ये तिसरी इयत्तेत असतानाचा वर्ग आशा भोसले यांनी 2010 च्या भेटीत बघितला होता. त्यावेळी खुर्चीऐवजी विद्यार्थ्यांप्रमाणं जमिनीवर बसण्यास त्या उत्सुक होत्या. पण त्यांच्या वयाचा मान राखून त्यांना खाली बसू दिलं नाही. दरवेळी कोल्हापुरात आल्यानंतर अंबाबाई मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर त्या बाहेर येत. मंदिरा शेजारीच असलेल्या आपल्या शाळेकडं तोंड करून उभ्या राहत आणि चप्पल काढून दरवेळी शाळेला नमस्कार करत. "लक्ष्मी आणि सरस्वती दोन्हीही महत्त्वाच्या, ही माझी मातृशाळा असल्यानं मी असे करते,' असं त्या म्हणत," अशा शब्दात आशाताईंच्या शाळेप्रतीच्या श्रद्धेचं प्रदीप गबाले यांनी वर्णन केलं.
