साईबाबांच्या परमभक्त आशा भोसले यांनी नातीबरोबर घेतलं होतं शेवटचं साई दर्शन, प्रत्येक महिन्याला येत होत्या दर्शनाला

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) यांनी मुंबईतल्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. त्या साईबाबांच्या परमभक्त होत्या.

नात जनाई गायिका आशा भोसले
Published : April 12, 2026 at 4:57 PM IST

शिर्डी : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांची वयाच्या 92 व्या वर्षी प्राणज्योत मालवली. शनिवारी रात्री त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आज (12 एप्रिल) आशा भोसले यांचे पुत्र आनंद भोसले यांनी आशाताईंच्या निधनाची माहिती दिली. सोमवारी दुपारी 4 वाजता आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर मुंबईत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. शिर्डी साईबाबांच्या परमभक्त आणि ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे निधन झाल्यानं शिर्डीसह साईभक्तांवर शोककळा पसरली. त्यांच्या जाण्याने संगीत विश्वासोबतच भक्तीमय वातावरणालाही मोठा धक्का बसला.


जनाई आणि आशा भोसले यांनी घेतलं साई दर्शन : 29 एप्रिल 2025 रोजी प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांनी नात जनाई आणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं होतं. यावेळी आपल्या आजीचा हात हातात घेऊन जनाईनंही साईबाबांचं दर्शन घेतलं होतं. दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी शिर्डीतील जुन्या आठवणींना उजाळा दिला होता.

साईबाबांच्या परमभक्त ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे निधन

दर महिन्याला घेत होते शिर्डीत साई दर्शन : "गेल्या साठ वर्षांपासून मी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येते. पूर्वी मुंबईहून नाशिकला जावं लागायचं आणि त्यानंतर शिर्डीत यावं लागायचं. त्या काळात शिर्डीकडं जाणारे रस्ते चांगले नव्हते. तरीदेखील मी दर महिन्याला शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेत होते," असं आशा भोसले यांनी सांगितलं होतं. तसेच साईबाबांच्या द्वारकामाईतील त्यांच्या अनुभवांविषयी सांगताना त्यांनी नमूद केलं होतं की, पूर्वी साईबाबांच्या द्वारकामाईत मी तासन्‌तास बसून ध्यान करायचे. त्या काळात एक वेगळीच शांतता आणि समाधान मिळायचं. मात्र, आता भाविकांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं पूर्वीसारखे शांतपणे ध्यान करता येत नाही. साईबाबांच्या धुनी, शिला आणि समाधी परिसरातील बदलांविषयी बोलताना त्यांनी सांगितलं होतं, "पूर्वी या वस्तूंना स्पर्श करून दर्शन घेता येत होतं. मात्र आता वाढत्या गर्दीमुळं त्या वस्तू काचेत सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. साईबाबांच्या समाधी परिसरातही काचेची व्यवस्था करण्यात आली."


'शिर्डी के साईबाबा' चित्रपटासाठी गायलं होतं गाणं : शिर्डी साईबाबांच्या जीवनावर आधारित 1977 साली प्रदर्शित झालेल्या 'शिर्डी के साईबाबा' या चित्रपटातील 'दीपावली मनाई सुहानी मेरे साई के हाथों में जादू का पानी' हे साईभक्तीपर गाणं आशा भोसले यांनी गायलं होतं. या चित्रपटासोबतच गाणं देखील तेवढंच प्रसिद्ध झालं होतं. दिवाळीच्या दिवशी संपूर्ण शिर्डीसह साईबाबांच्या मंदिर परिसरात ही गाणी भक्तिभावाने ऐकू येतात. आज (12 एप्रिल) आशा भोसले यांच्या निधनाने संगीत आणि भक्ती क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून त्यांच्या आठवणी आणि स्वर कायम साईभक्तांच्या मनात जिवंत राहतील.

