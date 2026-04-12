'आशाताईंचं जाणं म्हणजे भारताच्या रेनेसाँस युगाचा शेवटचा घटक आपल्यातून गेला'; राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावना

आशा भोसले यांचे वयाच्या ९२ व्या वर्षी ब्रीच कँडी रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने मनोरंजन, राजकीय विश्वात शोककळा पसरली असून राज ठाकरेंनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

RAJ THACKERAY TRIBUTE ASHA BHOSLE
मनसे नेते राज ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
Published : April 12, 2026 at 6:38 PM IST

मुंबई : भारताच्या ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांनी रविवारी (दि.12) दुपारी मुंबईतल्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. आपल्या अजरामर आवाजानं संपूर्ण विश्वाला भुरळ घालणाऱ्या आशा भोसले काळाच्या पडद्याआड गेल्यानं केवळ चित्रपटसृष्टीवर नव्हे तर राजकीय, सामाजिक, क्रीडा, कला आणि साहित्य अशा सर्वच क्षेत्रांवर शोककळा पसरली. आशा भोसले यांच्या निधनानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

राज ठाकरे यांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट : आशा भोसले यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट केली आहे. "आशाताईंचं जाणं म्हणजे भारताच्या रेनेसाँस युगाचा शेवटचा महत्त्वाचा घटक आज आपल्यातून गेला," असं राज ठाकरे यांनी म्हटलंय.

'आशाताई' : दि लास्ट एम्परर

ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशाताई भोसले यांचं निधन झालं. मी माझ्या एक दोन भाषणांमध्ये, आणि पुढं एकदा आशाताईंशी झालेल्या संवादात म्हणलं होतं की, लतादीदी आणि तुम्ही म्हणजे भारतीय चित्रपट संगीतातील, लिओनार्दो द विंची आणि मायकलॅन्जलो आहात. लिओनार्दो द विंचीच्या कामाकडं बघताना त्यातील परफेक्शन, कमालीचा आखीव रेखीवपणा, जबरदस्त ठहराव आणि एक सर्रकन जाणवणारी आध्यात्मिक अनुभूती जाणवत राहते. हे सगळं दीदींच्या गाण्यात जाणवत राहतं. सगळं कसं परफेक्ट, आदर्शवत वाटत राहतं.

तर, मायकलॅन्जलोच्या कामात नजाकत आहे, आवेग आहे, लडिवाळपणा आणि बंडखोरी पण आहे. कधी-कधी त्याची शिल्प त्या दगडातून बाहेर येण्यास आतुर आहेत, असं वाटत राहतं. तसंच आशाताईंच्या गाण्यांचं. त्यांच्या गाण्यात ओढ आहे, खेळकरपणा आहे, धिटाई आहे आणि माणूस म्हणल्यावर थोडा बेधडकपणा, झुगारून देण्याची तीव्र इच्छा असणारच, ते सगळं आशाताईंच्या गाण्यात जाणवत राहतं. 'गाणं हे माझं पॅशन आहे' किंवा 'ऍक्टिंग माझं पॅशन आहे' असं म्हणत स्वतःला कलाकार आणि कालांतरानं ज्येष्ठ कलाकार इत्यादी म्हणून घेणारे हल्ली ढिगानं आढळतात. असलं म्हणण्याची मुभा नियतीनं आशाताईंना कधीच दिली नाही. वयाच्या 15व्या वर्षी स्वतःला आणि कुटुंबाला उभं करायचं आहे आणि त्यासाठी काय जमतंय तर निसर्गदत्त आवाजाची देणगी. या इतक्या भांडवलावर त्यांनी गाणं गायला सुरुवात केली. अजाणत्या वयात व्यक्तिगत आयुष्यात आशाताईंनी अफाट त्रास सहन केला. पण या त्रासानं किंवा दुःखानं त्यांच्या मनातला किंतुपरंतुवर मात केली आणि आयुष्यात जी धिटाई आली ती आवाजात आली. मी वर म्हणल्याप्रमाणं लतादीदींचा आवाज म्हणजे परफेक्शन आणि कमालीचा ठहराव. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सगळं वातावरण भारावलेलं असताना असा आवाज हा त्या काळाचा आवाज वाटावा असा आवाज आहे. अशावेळेस स्वतःचा आवाज तयार करायचा, त्यासाठी आपल्या एक्सप्रेशनला साजेसं गाणं मिळेपर्यंत वाट पहायची यासाठी आशाताईंनी काय पेशन्स ठेवले असतील हे त्याच जाणोत.

'पिया तू अब तो आजा' मध्ये प्रियकराला थेट बेधडक आवाहन आहे. 'आईये मेहरबान' मध्ये लडिवाळपणा आहे, 'दिल चीज क्या है आप मेरी जान लिजिए' मध्ये नजाकत आहे. 'दम मारो दम' मध्ये बंडखोरी आहे, सगळ्या चौकटी तोडून येण्याची तीव्र उर्मी आहे. याच आशाताई मराठी भावसंगीतात 'मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश' म्हणत युगायुगांचं वैराग्याचे प्रतीक शंकर चराचरात आहेत आणि लक्ष ठेवून आहेत हे आर्तपणे सांगतात. व्यक्तिगत आयुष्याच्या जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी वादळं पहिली. तरीही आशाताई खचल्या नाहीत, दुःख हत्यार बनवलं नाही, कडवटपणा येऊ दिला नाही. दुःख हाताळायची त्यांनी कलाच जणू आत्मसात केली होती. म्हणूनच दीदी कायम दैवी वाटत राहिल्या तर आशाताई खूप मानवी वाटत राहिल्या. जसा दीदींचा सहवास मिळाला तसाच आशाताईंचा मिळाला. मी भाग्यवान आहे की ज्यांनी या देशाच्या अनेक दशकांच्या भावविश्वाला आकार दिला त्या दोन्ही बहिणींचा मला ओतप्रोत सहवास मिळाला. माझ्यासाठी आशाताईंकडं फक्त ज्येष्ठ गायिका म्हणून बघणं हे पुरेसं नाही तर तो गाण्यातून घडलेला अलौकिक प्रवास होता. तो चिरकाल तुमच्या माझ्यासोबत राहील, नवनवीन पदर उघडत राहील. मी मागं माझ्या भाषणांत म्हणालो होतो की लता दीदी असतील, आशाताई असतील किंवा त्यांच्यासारखे इतर कलाकार असतील, ते जर नसते आणि त्यांनी आपल्याला त्यांच्या भावविश्वात गुंतवून ठेवलं नसतं तर या देशांत कधीच अराजक आलं असतं! उत्तुंग काय असतं आणि ते कुठं बघायचं याचा मापदंड या लोकांनी आपल्याला घालून दिला! जसं लिओनार्दो द विंची आणि मायकलॅन्जलो हे जरी वरवर परस्पर विरोधी वाटले तरी युरोपातील रेनेसाँस युगाला त्या दोघांनी वेगेवेगळ्या पद्धतीनं आकार दिला. तसा आकार लतादीदी आणि आशाताईंनी भारतीय चित्रपट संगीताच्या रेनेसाँस युगाला दिला. काही वर्षांपूर्वी दीदी गेल्या आणि आज आशाताई गेल्या. भारताच्या रेनेसाँस युगाचा शेवटचा महत्वाचा घटक आज आपल्यातून गेला!

आशाताईंना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची विनम्र श्रद्धांजली - राज ठाकरे

राज ठाकरे आणि आशाताईंचं जिव्हाळ्याचं नातं : आशाताईंच्या निधनावर अशी भावनिक प्रतिक्रिया राज ठाकरे यांनी आपल्या शब्दांतून व्यक्त केलीय. राज ठाकरे यांच्यासाठी लतादीदी आणि आशाताई नेहमीच भावनिक बंध राहिलाय. त्यामुळंच, आशाताईंच्या निधनानंतर राज ठाकरेंनी आपल्या खास शैलीत आशाताईंचं वर्णन करत त्यांना एक अनोखी श्रद्धांजली वाहिली आहे. आशा भोसले यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात राज ठाकरेंची हुबेहूब नक्कल करून राज ठाकरेंसह सर्वांचीच दाद मिळवली होती. जेव्हा राज ठाकरे यांच्यावर हीप बोनची शस्त्रक्रिया झाली होती, तेव्हा आशा भोसले यांनी स्वतः त्यांच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. आशा भोसले यांनी राज ठाकरे यांच्या वक्तृत्वशैलीचं आणि राजकीय शैलीचं कौतुक करताना, त्यांची तुलना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी केली होती. मात्र, साल 2012 मध्ये जेव्हा मनसेनं एका रिअॅलिटी शोमध्ये पाकिस्तानी कलाकारांच्या सहभागाला विरोध केला होता, तेव्हा आशाताईंनी त्यावर एका कार्यक्रमात बोलताना "मला फक्त संगीताची भाषा समजते, राजकारण नाही" असं आपलं स्पष्ट आणि प्रामाणिक मत मांडलं होतं.

सोमवारी दुपारी शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार : रविवारी सायंकाळी आशा भोसले यांचं पार्थिव लोअर परेलमधील त्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आलं. त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी एस्कॉर्टमध्ये आशाताईंचा देह ब्रीच कँडीहून त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत नेला. आशा भोसले यांच्या छातीत संसर्ग झाल्यामुळं त्यांना शनिवारी सायंकाळी उशिरा ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, एकापाठोपाठ एक सारे अवयव निकामी झाल्यानं त्यांचं निधन झाल्याचं डॉक्टरांनी जाहिर केलं. उद्या, सोमवारी दुपारी 4 वाजता आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

ASHA BHOSLE PASSES AWAY
INDIAN PLAYBACK SINGER DEMISE
आशा भोसले
आशा भोसले यांचं निधन
RAJ THACKERAY TRIBUTE ASHA BHOSLE

