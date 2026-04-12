ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन; मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसह मान्यवरांनी वाहिली श्रद्धांजली
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर विविध राजकीय नेत्यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
Published : April 12, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 2:22 PM IST
मुंबई : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी निधन झालं. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. भारतरत्न आणि 'गानसम्राज्ञी' लता मंगेशकर यांची लहान बहीण असलेल्या आशा भोसले यांना हिंदी सिनेसृष्टीची अष्टपैलू गायिका म्हणून ओळखलं जायचं. शनिवारी (11 एप्रिल) त्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आल्यानंतर ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रविवारी (दि.12) त्यांचं निधन झालं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियात मराठीत पोस्ट करत आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं," भारतातील सर्वात ख्यातनाम आणि अष्टपैलू आवाजांपैकी एक असलेल्या आशा भोसले जी यांच्या निधनाने अतिशय दुःख झाले. त्यांच्या अनेक दशकांच्या अद्वितीय संगीत प्रवासाने आपल्या सांस्कृतिक वारशाला समृद्ध केले आणि जगभरातील असंख्य लोकांच्या मनाला स्पर्श केला. भावपूर्ण गीतांपासून ते जोशपूर्ण संगीत रचनांपर्यंत, त्यांच्या आवाजात कालातीत तेज होते. त्यांच्याशी झालेल्या संवादांच्या आठवणी मी सदैव जपून ठेवेन. त्यांच्या कुटुंबीयांना, चाहत्यांना आणि संगीतप्रेमींना माझ्या भावपूर्ण संवेदना. त्या पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहतील आणि त्यांची गाणी सदैव लोकांच्या आयुष्यात गुंजत राहतील".
आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुःखद दिन है, जब हम सबकी प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं।— Amit Shah (@AmitShah) April 12, 2026
आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया। हर तरह के संगीत में… pic.twitter.com/ICbqgW6j38
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, आजचा दिवस प्रत्येक भारतीयासाठी—आणि विशेषतः माझ्यासारख्या प्रत्येक संगीतप्रेमीसाठी—अत्यंत दुःखद आहे. कारण आपल्या सर्वांच्या लाडक्या आशा भोसलेजी आता आपल्यात राहिल्या नाहीत.
जगण्यातील श्रीमंती गमावली !— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 12, 2026
भोगल्या दु:खाचे आनंदी गाणे गाण्याची ताकद असलेल्या... जय शारदे.. वागेश्वरी ची प्रार्थना गाणाऱ्या... कॅब्रे, लावणी, भक्ती गीत, ओवी आणि अभंगासह भावगीत, चित्रपट गीत ही विलक्षण ताकदीने गाणाऱ्या... भाषेची बंधने तोडून २० पेक्षा जास्त भाषेत गाणाऱ्या...… pic.twitter.com/lo7Tw60BjB
मंगेशकर घराण्यातील आणखी एक तारा निखळला : "तीन वर्षांपूर्वी धडाक्यात नव्वदी साजरी करणार्या ज्येष्ठ गायिका, पद्मविभूषण, महाराष्ट्र भूषण आशाताई भोसले यांच्या निधनाचं वृत्त अतिशय दु:खद आहे. त्यांच्या निधनानं मंगेशकर घराण्यातील लतादीदींनंतर आणखी एक तारा निखळला आहे. सुरांची सुंदर बाग आज उजाड झाली. आशाताईंचा आवाज म्हणजे संगीताचा आत्मा होता. गायनातील बारमाही हिरवा ऋतू आणि भावभावनांचा सुरेल असा महासागर म्हणजे आशाताई. 'तोरा मन दर्पण कहलाए' अशा भावपूर्ण गाण्यापासून 'खल्लास'पर्यंत अनेक मूडची गाणी लीलया गाणार्या आशाताई भोसले यांनी भक्तिगीत, भावगीत, नाट्यसंगीत, गझल, शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत, लोकगीते, पॉप असे अनेक संगीत प्रकारांचे गायन करताना त्यावर आपला वेगळा ठसा उमटवला. मराठी, हिंदी, बांगलासह 20 भारतीय भाषा आणि विदेशी भाषांमध्ये 12,000 वर गाणी त्यांनी गायली. 'महाराष्ट्र भूषण' आणि 'बांगला विभूषण' पुरस्कारही त्यांना बहाल केला गेला. बदलांना सहजरित्या आत्मसात करणार्या अशा अष्टपैलू गायिका पुन्हा होणं नाही. अलिकडंच जागतिक रेडिओ दिनाच्या कार्यक्रमात आम्हीसोबत होतो. त्यांनी आग्रह करुन 'अभी ना जाओ छोडकर...' हे गाणं माझ्याकडून गाऊन घेतलं होतं आणि 'पहा मी मुख्यमंत्र्यांना गाणं गायला लावलं', असं त्या म्हणाल्याही होत्या. त्या आशाताईंचा सहवास आता आपल्याला लाभणार नाही, ही कल्पनाच करवत नाही. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि देशभरातील असंख्य चाहत्यांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत, ॐ शांति" अशा आठवणींना उजाळा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
संगीताच्या एका सुवर्णयुगाला विराम मिळाला : "आशाताईंच्या रूपानं भारतीय संगीतविश्वातील अजरामर आवाज हरपला आहे. त्यांच्या निधनामुळं संगीताच्या एका सुवर्णयुगाला विराम मिळाला आहे. त्यांच्या आवाजातली खुमारी, चपळता आणि भावनांची खोली ही त्यांची खरी ओळख ठरली. हिंदीसह मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आणि अनेक भाषांमध्ये हजारो गाणी गाऊन तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ त्यांनी भारतीय संगीतविश्वासाठी दिलेलं योगदान अमूल्य आहे. आज त्यांचा आवाज थांबला असला, तरी त्यांचे सूर सदैव घुमत राहतील. आशाताईंनी प्रत्येक भारतीय संगीतप्रेमींच्या मनात निर्माण केलेलं अढळ स्थान कायम राहील. राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मविभूषण, दादासाहेब फाळके अशा असंख्य पुरस्कारांच्या मानकरी आशाताई भोसले यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!, असं म्हणत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.
संगीत क्षेत्रात मोठी पोकळी : "सप्तसुरांवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या, आपल्या सुमधुर आवाजानं संगीत क्षेत्राला समृद्ध करणाऱ्या गायिका आशाताई भोसले यांच्या निधनाचं वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. पद्मविभूषण, ग्रॅमी, दादासाहेब फाळके पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण असे अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित आशाताई म्हणजे भारतीय संगीताचा जगप्रसिद्ध आवाज होत्या. त्यांच्या निधनानं संगीत क्षेत्रात निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न येणारी आहे. त्यांच्या आत्म्यास सद्गती लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. भावपूर्ण श्रद्धांजली!," असं म्हणत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
तुमच्या जाण्यानं दैवी सुरांची आशा संपली :
आशाताई,
काय लिहू? सारंच निशब्द आहे !!
निव्वळ चैतन्य लिहू की दैवी सूर लिहू?
वयाला व आवाजाला मिळालेलं ययातीचं तारुण्य लिहू?
तुम्ही अद्भुत !
जगण्यातला उत्साह आणि उत्साहानं जगणं क्षणभरात निमालं! संपलं. आम्ही अपूर्ण झालो!
सुरांच्या वैविध्यावरील तुमचं भाष्य म्हणजे, तुम्ही संगीतातील विद्यापीठ. एक युग संपलं!
आशाताई, तुमच्या जाण्यानं गाण्याचं, चैतन्याचं, शैलीदार माणुसकीचं, चविष्ट पाककलेचं अभूतपूर्व साम्राज्य लोप पावलं.
मना, तुझं मनोगत मला कधी कळेल का?
तुझ्यापरी गूढ.. सोपं होणं मला जुळेल का?
असा प्रश्न विचारणाऱ्या तुम्ही उत्तर देऊन निघून गेल्या.
कायम प्रसन्न आशादायी आशा, आज निराशा करून पुढच्या प्रवासाला कायमची निघून गेली.
आशाताई, तुम्ही गायलेली कितीतरी गाणी मनात आहेत. डोक्यात आहे. हृदयात आहेत.
काय लिहू आशाताई?
तुमच्या जाण्यानं दैवी सुरांची आशा संपली.
आशाताई नावाचं आनंदाचं गाव.. राम राम करून दूर निघून गेलं.
ताई, तुम्ही अजरामर आहात.
माझी विनम्र आदरांजली!!, या कवितेच्या माध्यमातून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.
त्यांच्या स्वरांनी अनेक पिढ्यांना आनंद दिला : "आशा भोसले यांच्या निधनाची बातमी ऐकून अत्यंत दु:ख झालं. भारतीय संगीत विश्वातील एक अमर आवाज आज शांत झाला. त्यांच्या स्वरांनी अनेक पिढ्यांना आनंद दिला, भावनांना स्पर्श केला. त्या एक दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व होत्या. लता दीदी यांच्यानंतर त्या संगीत क्षेत्रातील एका महान पर्वाच्या स्तंभाप्रमाणं उभ्या होत्या. भारतीय संगीत क्षेत्रातील हा स्तंभ कोसळला. त्यांचं गाणं हेच त्यांचं अमरत्व राहील. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र श्रद्धांजली," अशी प्रतिक्रिया देत उद्धव ठाकरे यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
एका युगाचा अंत झाला : "आज संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्र आकंठपणे दुःखात बुडाला आहे. एका युगाचा अंत झाला आहे. आपल्या आशाताई आपल्यातून निघून गेल्या आहेत. आशाताईंचं असणं हे वर्षानुवर्षे समाधानाची अनुभूती देत होतं. आपण दुःखाला कवटाळून लोकांना आनंद देणं ही त्यांची खासियत होती. त्यांचं कर्तृत्व जगाला वेड लावणारं होतं. अशा आशाताई आज आपल्यात राहिल्या नाहीत. आता कुटुंबानं सांगितल्याप्रमाणं उद्या त्यांचं पार्थिव त्यांच्या लोअर परळ येथील निवासस्थानी ठेवण्यात येईल. तिथं लोकांना अंत्यदर्शन घेता येईल. त्यानंतर शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. शासकीय इतमामात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. त्यांचं नसणं हे आपल्याला आयुष्यभर दुःख देणारं आहे," अशा शब्दात आशिष शेलार यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.
त्यांची असंख्य गाणी आजही रसिकांच्या ओठांवर : आशा भोसले यांच्या आवाजात विलक्षण माधुर्य, विविधता आणि भावनांची अप्रतिम अभिव्यक्ती होती. हिंदी, मराठीसह विविध भारतीय भाषांमधील हजारो गाण्यांमधून त्यांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. 'पिया तू अब तो आजा', 'दम मारो दम', 'इन आंखों की मस्ती', 'चुरा लिया है तुमने' यासारखी असंख्य गाणी आजही रसिकांच्या ओठांवर आहेत. त्यांच्या गायकीत आधुनिकतेसोबतच पारंपरिकतेचा सुंदर संगम दिसून येतो. आशा भोसले यांचा संगीत प्रवास म्हणजे कठोर परिश्रम, सातत्य आणि कलेप्रति असलेल्या निष्ठेचं प्रतीक आहे. त्यांनी अनेक पिढ्यांतील श्रोत्यांना आपल्या सुरांनी मंत्रमुग्ध केले. त्यांच्या जाण्यानं भारतीय संगीतसृष्टीचं मोठं नुकसान झालं आहे. आपल्या दीर्घ आणि यशस्वी कारकिर्दीत आशा भोसले यांना अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं होतं. आपल्या कर्तृत्वानं संगीत क्षेत्रात त्यांनी मानाचं स्थान निर्माण केलं. त्यांच्या अद्वितीय योगदानामुळं त्यांना जागतिक स्तरावरही विशेष ओळख मिळाली होती. आशा भोसले यांच्या जाण्यानं त्यांच्या कुटुंबियांना आणि असंख्य चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो," अशी प्रार्थना करत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
त्यांनी संगीत क्षेत्रात स्वत:चं स्थान निर्माण केलं : "भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक प्रख्यात आणि महान व्यक्तिमत्व, पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आणि दुर्दैवी आहे. त्यांना माझी मनःपूर्वक श्रद्धांजली. माझं त्यांच्याशी कौटुंबिक नातं होतं. त्यांचं निधन ही भारतीय संगीत क्षेत्राची कधीही न भरून येणारी हानी आहे. आपल्या विलक्षण प्रतिभेनं आशा यांनी संगीत क्षेत्रात स्वतःचं एक अनोखं स्थान निर्माण केलं. त्यांच्या आवाजानं 'नया दौर', 'तिसरी मंझिल', 'हरे रामा हरे कृष्णा', 'उमराव जान', तसेच 'इजाजत' आणि 'रंगीला' यांसारखे अनेक प्रसिद्ध चित्रपट आणि गाणी अजरामर झाली, जी काळाच्या आणि पिढ्यांच्या ओघात विकसित झाली आहेत. पार्श्वगायिका म्हणूनही त्यांनी अनेक अविस्मरणीय गाणी दिली. त्यांचा आवाज आणि संगीतातील त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान पिढ्यानपिढ्या स्मरणात राहील. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शक्ती देवो. ओम शांती", असे सुनेत्रा पवार यांनी शोकसंदेशात म्हटलं आहे.
