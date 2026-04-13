ETV Bharat / state

कोल्हापुरातील कारेकरांच्या घरात गेलं आशाताईंचं बालपण, आठवणींना उजाळा

बालपण कोल्हापुरात घालवलेल्या आशाताई आणि मंगेशकर कुटुंबीयांची नाळ कोल्हापूरशीही जुळली होती.

Asha Bhosle childhood was spent in the Karekar household in Kolhapur; revisiting cherished memories
कोल्हापुरातील कारेकरांच्या घरात गेलं आशाताईंचं बालपण, आठवणींना उजाळा
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : आपल्या सुरेल आवाजानं जगभरातील प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी काल (12 एप्रिल) मुंबईत निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने संगीत क्षेत्रात न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्यावर आज मुंबईत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र महाराष्ट्रभर आशाताईंसोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे. बालपण कोल्हापुरात घालवलेल्या आशाताई आणि मंगेशकर कुटुंबीयांची नाळ कोल्हापूरशीही जुळली होती. आशाताईंचं बालपण कोल्हापुरातील ज्या घरात गेलं. त्या घरातील कारेकर कुटुंबीयांनाही दुःख अनावर झालं. अशात कोल्हापुरातील रवींद्र लक्ष्मण कारेकर यांनी आशा भोसले यांच्यासोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.

कोल्हापुरात मंगेशकर कुटुंबीयांचं वास्तव्य : साधारण 1940 चा तो काळ. आशाताईंचा जन्म होऊन जेमतेम 9 ते 10 वर्षे झाली होती. या काळात मंगेशकर कुटुंब कोल्हापुरात वास्तव्यास होतं. करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मिरजकर तिकटी येथील कारेकर यांच्या घराचा तिसरा मजला म्हणजे मंगेशकर कुटुंबीयांच घर. आशाताईंची भावंडं लतादीदी, मीनाताई, हृदयनाथ, उषा यांची संगीत क्षेत्रातील कारकीर्द बहरण्याआधी कलानगरी असलेल्या कोल्हापुरात त्यांचं कुटुंबीय वास्तव्यास होतं. हिराबाई आणि लक्ष्मण कारेकर यांच्या घरातील तिसऱ्या मजल्यावर महिन्याकाठी दहा रुपये भाड देऊन मंगेश पर कुटुंबीय राहत होतं. 1940 ते 1948 या काळात सर्व भावंडे एकत्रच राहत होती. यानंतर मुंबईला संगीतक्षेत्रात कारकीर्द घडवण्यासाठी मंगेशकर कुटुंब स्थलांतरित झाले. मात्र त्यांनी कोल्हापूरशी नातं कधीच तुटू दिलं नाही. सातत्यानं कारेकर कुटुंबीयांशी संवाद कायम ठेवला.

संगीत क्षेत्रातील एक हिरा निखळला : "आशाताईंनी मराठी हिंदीसह अन्य भाषांमध्ये आपल्या गायकीनं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. जगप्रसिद्ध गायिका झाल्यानंतर आशाताई 2010 वर्षी कोल्हापूरला आल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी आवर्जुन आपलं बालपण गेलेल्या कारेकरांच्या घराला भेट दिली. सर्वांची अगत्यानं चौकशी केली. कोणत्याही कौटुंबिक कार्यक्रमाला कोल्हापुरात कारेकर यांच्या घरी मंगेशकर कुटुंबीयांचा निरोप असायचा, मात्र त्यांच्या जाण्यानं संगीत क्षेत्रातील एक हिरा निखळला," अशी प्रतिक्रिया रवींद्र लक्ष्मण कारेकर यांनी व्यक्त केली. तसंच आम्हाला मंगेशकर कुटुंबीयांचा सहवास लाभला, हे आमचं भाग्य असल्याचंही रवींद्र लक्ष्मण कारेकर यांनी सांगितलं.

महिन्याला दहा रुपये भाडे, बालपण आणि बरंच काही : "मंगेशकर कुटुंबीयांचा तेव्हा संघर्षाचा काळ होता. महिन्याला पंधरा रुपये भाडे परवडत नाही म्हणून कोल्हापुरातील दैवज्ञ बोर्डिंगसमोर असलेल्या कारेकर यांच्या घरातील तिसऱ्या मजल्यावरील खोलीत सर्व कुटुंबीय एकत्रित राहत होतं. महिन्याला दहा रुपये भाडे असल्यामुळं कुटुंबीयांना हा दर परवडत होता. संघर्षाच्या काळानंतर मुंबईला गेलेल्या मंगेशकर कुटुंबीयांनी कारेकर कुटुंबीयांशी ऋणानुबंध कायम ठेवले," असंही रवींद्र लक्ष्मण कारेकर यांनी सांगितलं.


कोल्हापुरकरांनी केला कलेचा सन्मान : कोल्हापुरातील मानाचा आणि सन्मानाचा राजर्षी छत्रपती शाहू पुरस्कार 2001 साली पार्श्वगायिका आशा भोसले यांना मिळाला होता. कोल्हापुरातील शाहू मेमोरियल ट्रस्टद्वारे दिला जाणारा हा पुरस्कार कोल्हापुरातील सर्वोच्च सन्मान मानला जातो. या यादीत आशा भोसले यांचं नावही सुवर्ण अक्षरांनी लिहिलं गेलं.

करवीर निवासिनी अंबाबाईवर खास श्रद्धा : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील अंबाबाई मंदिर हे महाराष्ट्रात असलेल्या साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक शक्तीपीठ असून यास दक्षिण काशी असंही म्हटलं जातं. दरम्यान, "पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचीही करवीर निवासिनी अंबाबाईवर श्रद्धा होती. जेव्हा त्या कोल्हापूरला यायच्या, तेव्हा त्या आवर्जुन अंबाबाईचं दर्शन घ्यायच्या. जवळील विद्यापीठ हायस्कूल इथं त्यांचं शालेय शिक्षण झालं होतं. यामुळं कोल्हापुरशी आशाताईंचं खास नातं होतं. हे कोल्हापुकर कधीच विसरणार नाहीत," अशा भावनाही आशाताईंच्या निधनामुळं रवींद्र लक्ष्मण कारेकर यांनी कोल्हापुरात व्यक्त केल्या.


TAGGED:

कोल्हापूर
आशा भोसले
आठवणींना उजाळा
मंगेशकर कुटुंबीय
ASHA BHOSLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.