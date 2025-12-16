ETV Bharat / state

महापालिका निवडणुका जाहीर होताच संजय राऊत सक्रिय, युतीसाठी थेट राज ठाकरेंना भेटणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील युतीची औपचारिक घोषणा पुढील आठवड्यात केली जाणार आहे.

Rajya Sabha MP Sanjay Raut
राज्यसभा खासदार संजय राऊत (Source- ETV Bharat)
मुंबई- राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होताच राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. विशेषतः मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीची रणधुमाळी राजकीय वर्तुळात शिगेला पोहोचली आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी एक मोठा संकेत दिलाय, ज्यामुळे महापालिका निवडणुकीपूर्वी ठाकरे बंधूंमध्ये युती जवळपास निश्चित मानली जात आहे.

पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक नवीन ऊर्जा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील युतीची औपचारिक घोषणा पुढील आठवड्यात केली जाणार आहे. मी स्वतः राज ठाकरेंना भेटणार आहे, असंही संजय राऊत म्हणालेत. संजय राऊतांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतलीय, त्यावेळी ते बोलत होते. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येण्याची बातमी येताच राज्याच्या राजकारणात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक नवीन ऊर्जा दिसून येत असल्याचंही ते म्हणालेत. तसेच मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पुणे आणि नाशिक या महापालिकांमध्ये आम्ही एकत्र लढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.

ही लढाई मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी : महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे माझ्या अंगात उत्साह संचारलेला आहे. माझ्यावर ट्रीटमेंट चालूच राहील. पण ही लढाई मराठी माणसासाठी शेवटची अस्मितेची लढाई ठरणार आहे. मराठी माणूस कोणत्याही पदावर असो, कोणत्याही परिस्थितीत असो, त्याने या लढाईत मुंबई वाचवण्यासाठी उतरायला पाहिजे. मुंबईमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून काही पोस्टर्स लागले आहेत. मुंबई वाचवण्यासाठी मराठी माणसाला आवाहन करण्यासाठी पोस्टर्स लागलेत. त्यात कुठल्याही पक्षाचे नाव नाही. सरकारला भीती वाटली आणि त्यांनी एका रात्रीत हे पोस्टर काढायला लावले, का? तर म्हणे आचारसंहितेचा भंग होत आहे. आचारसंहिता ही मराठी माणसासाठी, आचारसंहिता विरोधी पक्षासाठी आणि या सरकारच्या लोकांना काय?, असा सवालही राऊतांनी उपस्थित केलाय.

नव्या महायुतीत कोण असणार? : शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) यांच्यात महापालिका निवडणूक एकत्र लढवण्याबाबत एकमत झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे तिन्ही पक्ष मुंबई महानगरपालिका निवडणूक एकत्र लढवू शकतात, तर डावे पक्षही या महाआघाडीत सामील होण्याची अपेक्षा आहे. या आघाडीचा उद्देश मुंबईत भाजपाला एक मजबूत आव्हान उभे करण्याचं असल्याचं मानलं जात आहे.

