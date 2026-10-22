उच्च न्यायालयात एकनाथ घोगरे यांची याचिका फेटाळली; डॉ सुजय विखे पाटील यांचा जिल्हा बँकेतील मार्ग मोकळा
उच्च न्यायालयात एकनाथ घोगरे यांची याचिका फेटाळल्यानं डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा जिल्हा बँकेतील मार्ग मोकळा झाला आहे.
Published : October 22, 2026 at 6:19 PM IST
अहिल्यानगर - अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती बँकच्या निवडणुकीत भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणारी एकनाथ घोगरे यांची याचिका छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे डॉ विखे पाटील यांच्या उमेदवारीवरील न्यायालयीन आव्हान दूर झाले असून, राहाता सेवा संस्था मतदारसंघातून जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी त्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी डॉ सुजय विखे पाटील यांनी राहाता सेवा संस्था मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या उमेदवारीवर विरोधी उमेदवार एकनाथ घोगरे यांनी हरकत घेतली होती. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांनी ही हरकत फेटाळून लावली. या निर्णयाविरोधात घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा अजय देशपांडे यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने घोगरे यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे डॉ. विखे पाटील यांच्या उमेदवारीला न्यायालयात दिलेलं आव्हान निष्प्रभ ठरलं.
या प्रकरणात डॉ सुजय विखे पाटील यांच्या वतीने वकील विनायक होन आणि अभय ओस्तवाल यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वकील सुभाष तांबे, तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने साहेबराव कदम यांनी काम पाहिलं.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. राहाता सेवा संस्था मतदारसंघातून डॉ सुजय विखे पाटील यांची संचालकपदी बिनविरोध निवड झाल्यानं जिल्हा बँकेच्या राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनंही या घडामोडीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
हेही वाचा...