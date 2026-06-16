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'कृपाल तुमाने गल्लीतील कॉमेडियन'- 'ऑपरेशन टायगर'वरून अरविंद सावंतांनी उडविली खिल्ली

राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या 'ऑपरेशन टायगर' आणि खासदार फुटीच्या चर्चांवरून शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी शिंदे शिवसेनेवर जोरदार टीका केली.

Arvind Sawant On Krupal Tumane
खासदार अरविंद सावंत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 5:54 PM IST

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मनमाड : "कृपाल तुमाने हा गल्लीतील कॉमेडियन आहे. त्याच्या स्वतःच्या पक्षात त्याला काहीच किंमत नाही. 'ऑपरेशन टायगर' करायचं असेल, तर आधी तिकडं टायगर शिल्लक असायला हवेत. तिथे सगळे दात काढलेले वाघ आहेत. ते दिल्लीपुढे लाचार झाले असून गृहमंत्र्यांच्या पायावर डोकं ठेवणारे लोक आहेत," अशा शब्दांत शिवसेना (UBT) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी शिवसेनेचे (शिंदे) आमदार कृपाल तुमाने यांचा खरपूस समाचार घेतला.

ऑपरेशन टायगरवर केली जोरदार टीका : मनमाड येथील प्रभाग क्रमांक 10 मधील दोन जागांसाठी होत असलेल्या महापालिका पोटनिवडणुकीत 'उबाठा'च्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी खासदार अरविंद सावंत मनमाड येथे आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी 'ऑपरेशन टायगर' आणि मुंबईतील जैन समाजाशी संबंधित वादाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर कडाडून टीका केली.

प्रिक्रिया देताना खासदार अरविंद सावंत (ETV Bharat Reporter)

ते दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांसमोर लाचार झाले : काही दिवसांपूर्वी शिंदे शिवसेनेचे आमदार कृपाल तुमाने यांनी 'ऑपरेशन टायगर' अंतिम टप्प्यात असल्याचं विधान केलं होतं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार सावंत म्हणाले, "कोण कृपाल तुमाने? मुळात पक्षात त्यांची पत काय आहे? स्वतःच्या पक्षात किंमत नसलेले लोक अशा वल्गना करत आहेत. जे स्वतः दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांसमोर लाचार झाले आहेत, त्यांनी वाघाच्या गोष्टी करू नयेत."

मुंबईतील पांढऱ्या पट्ट्यांच्या वादावर सावंत आक्रमक : मुंबईत जैन समाजाकडून काही ठिकाणी फूटपाथवर पांढरे पट्टे ओढण्यात आल्याच्या वादावरही खासदार सावंत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, "हा 100 टक्के धार्मिक दहशतवाद आहे. आपण सर्व सामान्य नागरिक आहोत. मग, रस्त्यावर असे पांढरे पट्टे मारणे हा दहशतवाद नाही तर काय? काही सोसायट्यांमध्ये मांसाहार करणाऱ्यांना प्रवेश दिला जात नाही. हे करणाऱ्यांना एकतर पैशाचा माज आहे किंवा सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्या डोक्यावर हात आहे." असा थेट आरोप त्यांनी केला.

महापालिकेला दिला इशारा : "कोणत्याही धर्माच्या नावाखाली नागरिकांवर निर्बंध लादले जात असतील, तर महापालिकेने अशा प्रकारांना अजिबात परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. धर्माच्या नावावर चाललेला हा प्रकार पूर्णपणे चुकीचा आहे," मनमाड पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार अरविंद सावंत यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळं स्थानिक राजकारणासह राज्यातील राजकीय वातावरणही तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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TAGGED:

ARVIND SAWANT
KRUPAL TUMANE
अरविंद सावंत
ऑपरेशन टायगर
ARVIND SAWANT ON KRUPAL TUMANE

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