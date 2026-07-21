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कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वारशावर खासगीकरणाची कुऱ्हाड, महापालिकेच्या निर्णयावर रंगकर्मी आणि कलाकारांमध्ये संताप

कोल्हापूर महानगरपालिकेने ऐतिहासिक केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या व्यवस्थापनाच्या खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळं स्थानिक रंगकर्मी आणि कलाकारांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.

Keshavrao Bhosale Theatre
केशवराव भोसले नाट्यगृह (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 5:50 PM IST

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कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक वारशाचे केंद्र असलेला आणि राज्यभरातील दिग्गज रंगकर्मींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला ऐतिहासिक 'केशवराव भोसले नाट्यगृह' सध्या खासगीकरणाच्या वाटेवर आहे. वर्षभराचा होणारा खर्च आणि मिळणारं उत्पन्न याचं व्यस्त प्रमाण असल्यामुळं कोल्हापूर महापालिकेनं केशवराव भोसले नाट्यगृह खासगी आस्थापनाला चालवण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. यामुळं कोल्हापूरसह राज्यभरातील रंगकर्मींनी महापालिकेच्या या निर्णयाबद्दल संताप व्यक्त केला.

माहिती देताना किरणसिंह चव्हाण आणि सुनील घोरपडे (ETV Bharat Reporter)

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी 1912 मध्ये बांधलेल्या खासबाग आणि केशवराव भोसले नाट्यगृहाला ऐतिहासिक वारसा आहे. तसेच या वास्तू हेरिटेजमध्ये समाविष्ट असल्यामुळं खाजगीकरणाचा हा घाट आम्ही हाणून पाडू असा निर्धार रंगकर्मींनी केलाय.

सरकारनं दिला 25 कोटींचा निधी : संगीतसुर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीसाठी राज्य सरकारनं 25 कोटींचा निधी दिला आहे. हे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. मात्र कोल्हापूर महापालिकेच्या सोमवारी झालेल्या सभेत सभागृहाच्या व्यवस्थापनाचा खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव चर्चेअंती मंजूर करण्यात आला. पुनर्बांधणीचं काम झाल्यानंतर नाट्यगृहाचा पडदा उघडला जाईल. मात्र, ते खासगी व्यवस्थापनाकडं असेल. याचे तिकीट दर ठरवण्याचे सर्व अधिकार प्रशासनाकडं असतील, अशी माहिती महापौर रूपाली निकम यांनी दिली.

नाट्यगृह खासगी व्यवस्थापनाकडं : कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी सभागृहाला नाट्यगृहाची माहिती देताना सांगितलं की, एका वर्षात नाट्यगृहात सुमारे साडेचारशे कार्यक्रम होतात. याचा महसूल 38 लाख इतका होतो. मात्र, नाट्यगृहाचा वर्षाचा खर्च हा 1 कोटी 7 लाख रुपये होत असल्यामुळं मिळणारा महसूल आणि होणारा खर्च याचं प्रमाण अधिक असल्यानं नाट्यगृह खासगी व्यवस्थापनाकडं देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. यापूर्वी नाट्यगृहाचे व्यवस्थापन महापालिकेचे कर्मचारी चालवत होते. हे कर्मचारी यातील तज्ञ नसल्यामुळं नाट्यगृहासाठी नव्याने वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीच्या प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. यामुळं येथील प्रशासन खाजगी बाह्य संस्थेकडं देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, आता या महापालिकेच्या निर्णयाला रंगकर्मींकडून विरोध होत आहे.



खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडणार : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी रोमच्या धरतीवर उभारलेलं खासबाग आणि नाट्यगृह महापालिकेला सांभाळता येत नाही. रंगकर्मींची मातृसंस्था असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाशी आमच्या भावना जोडलेल्या आहेत. महापालिकेने केलेला हा ठराव खेदजनक असून खासगीकरणाचा हा डाव आम्ही हाणून पाडू. ऐतिहासिक वारसा असलेला केशवराव भोसले नाट्यगृह खाजगी ठेकेदाराच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो आम्ही कदापि होऊ देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापुरातील रंगकर्मी किरणसिंह चव्हाण आणि सुनील घोरपडे यांनी दिली.

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TAGGED:

केशवराव भोसले नाट्यगृह
KESHAVRAO BHOSALE NATYAGRUHA
नाट्यगृह खासगी व्यवस्थापन
संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह
KESHAVRAO BHOSALE THEATRE

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