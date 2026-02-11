टाकाऊ गव्हाच्या काड्यांतून साकारले 'कलाविश्व'; अंबाजोगाईच्या त्र्यंबक पोखरकरांची अनोखी किमया
अंबाजोगाईचे कलाकार त्रिंबक पोखरकर (Trimbak Pokharkar) टाकाऊ गव्हाच्या काड्यांपासून नैसर्गिक छटांमध्ये अद्भुत चित्रे साकारून भारतीय कलेत नवा अध्याय घडवत आहेत.
Published : February 11, 2026 at 7:27 PM IST
बीड : चित्रकलेसाठी रंग आणि ब्रश लागतोच, हा आजवरचा समज अंबाजोगाईच्या एका अवलिया शिक्षकानं मोडीत काढला आहे. गव्हाच्या आणि साळीच्या टाकाऊ काड्यांना आगीची उष्णता देऊन, त्यातून विविध नैसर्गिक रंगछटा निर्माण करत हुबेहूब चित्रे रेखाटणारे चित्रकार त्रिंबक आप्पा पोखरकर (Trimbak Pokharkar) यांनी एक नवा सांस्कृतिक इतिहास घडवला आहे. भारतातील अशा प्रकारचे 'कोलाज आर्ट' तयार करणारे ते एकमेव कलाकार मानले जात आहेत.
गव्हाच्या काड्यांपासून चित्रे बनवण्याचा प्रयोग : 7 जुलै 1954 रोजी जन्मलेल्या पोखरकर सरांनी एम.ए.ए.एम. पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. जिल्हा परिषद शाळेत चित्रकला शिक्षक म्हणून काम करताना, 1987 च्या सुमारास त्यांनी 'टाकाऊतून टिकाऊ'या संकल्पनेतून गव्हाच्या काड्यांपासून चित्रे बनवण्याचा प्रयोग सुरू केला. सुरुवातीला त्यांना केवळ पांढऱ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या काड्या उपलब्ध होत्या. मात्र, कलेप्रती असलेल्या ओढीनं त्यांनी नवा शोध लावला या काड्यांना तव्यावर ठराविक तापमानाला भाजलं, तर त्यातून सोनेरी, तपकिरी आणि काळ्या रंगाच्या विविध छटा (शेड्स) मिळतात, हे त्यांच्या लक्षात आलं. तब्बल 12 ते 13 वर्षांच्या अखंड परिश्रमानंतर त्यांना या तंत्रात यश मिळालं.
देशपातळीवरून मिळाली दाद : पोखरकर यांच्या कलाकृतींमध्ये केवळ रेखाटन नाही, तर जिवंत भावनांचं दर्शन घडतं. 2005 मध्ये मुंबईतील प्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये त्यांच्या चित्रांचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं होतं, जिथे त्यांना देशपातळीवरून दाद मिळाली.
केवळ काड्यांच्या माध्यमातून साकारली महापुरुषांची चित्रं : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा, पौराणिक प्रसंग आणि महापुरुषांची चित्रे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यासारख्या दिग्गज नेत्यांची हुबेहूब चित्रं त्यांनी केवळ काड्यांच्या माध्यमातून साकारली आहेत.
टाकाऊ वस्तूंमधून जागतिक दर्जाची कला : "चित्रकलेसाठी महागड्या साहित्याची गरज नसते. नवीन पिढीनं जर जिद्द आणि चिकाटी ठेवली, तर निसर्गातील टाकाऊ वस्तूंमधूनही जागतिक दर्जाची कला निर्माण होऊ शकते," अशी भावना पोखरकर यांनी व्यक्त केली आहे. बालाघाटच्या दऱ्याखोऱ्यातून सुरू झालेला हा प्रवास आज खऱ्या अर्थानं भारतीय कलेचा वारसा समृद्ध करत आहे.
