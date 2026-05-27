शिवाजी पार्क परिसरातून 4.51 कोटींचं सोनं घेऊन पळून गेलेल्या कारागिराला पश्चिम बंगालमधून अटक!

तब्बल 3 किलो सोन्याच्या अपहारप्रकरणी आरोपीच्या मुसक्या अवघ्या काही दिवसांत आवळणं पोलिसांना शक्य झालं आहे.

Artisan who fled gold worth Rs 4.51 crore from the Shivaji Park area arrested in West Bengal
शिवाजी पार्क परिसरातून 4.51 कोटींचं सोनं घेऊन पळून गेलेल्या कारागिराला पश्चिम बंगालमधून अटक!
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 4:13 PM IST

मुंबई : शिवाजी पार्क पोलिसांनी सराफा व्यापारांची कोट्यवधींची आर्थिक फसवणूक करून फरार झालेल्या एका स्वर्ण कारागिराला पश्चिम बंगालमधून बेड्या ठोकल्या आहेत. तन्मय लालमोहन मैती(45) असं या व्यक्तीचं नाव असून त्याच्यावर 4.51 कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. तब्बल 3 किलो सोन्याच्या अपहारप्रकरणी आरोपीच्या मुसक्या अवघ्या काही दिवसांत आवळणं पोलिसांना शक्य झालं आहे.


काय आहे प्रकरण? : मुंबईतील शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पाटील वाडी इथं तब्बल 4.51 कोटी रुपयांच्या सोन्याच्या अपहार आणि फसवणुकीची तक्रार मुंबई पोलिसांकडे आली होती. आरोपी तन्मय मैती हा मुंबईतील काही सराफा व्यापाऱ्यांसाठी सोन्याचे दागिने बनवण्याचं काम करायचा. या कामासाठी सराफा व्यापाऱ्यांकडून त्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणात सोनं येत होतं. विविध सराफा व्यापाऱ्यांकडूून दागिने बनवण्यासाठी त्यानं 2959 ग्रॅम म्हणजेच जवळपास तीन किलो सोनं गोळा केलं होतं. या सोन्याची आज किंमत तब्बल 4 कोटी 51 लाख 85 हजार रूपये इतकी आहे. संजय जैन नावाच्या एका सोने व्यापाऱ्याच्या 3.53 कोटींच्या सोन्याचा यात प्रामुख्यानं समावेश आहे. दागिने घडवण्याच्या कामासाठी आलेलं हे सर्व सोनं घेऊन आरोपी आपलं वर्कशॉप अचानक बंद करून परराज्यात पळून गेला होता.


कशी झाली अटक? : या प्रकरणी जैन यांच्यासह इतरांनी तातडीनं शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. याची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तातडीनं तपासाची चक्र फिरवत शोध मोहीम हात घेतली. आरोपीचं ट्रॅव्हल बुकिंग आणि त्याचा कॉल डेटा काढत मिळालेल्या तांत्रिक माहितीच्या आधारे त्याचा माग काढत मुंबई पोलिसांचं पथक त्याचा माग काढत पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचलं. त्याच्या नातेवाईकांकडूनही यादरम्यान चौकशी सुरू होती. ज्याद्वारे मिळालेल्या माहितीवर हुगळी इथं दबा धरून बसलेल्या आरोपीला स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं सापळा रचून मोठ्या शिताफिनं अटक केली.


मुंबई पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू : अटकेची कारवाई केल्यानंतर तन्मय मैतीला काल स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आलं. तिथल्या न्यायालयाकडून ट्रान्झिट रिमांड मिळवून सध्या मुद्देमाल जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालयानं त्याला 30 मे पर्यंत ट्रान्झिट कस्टडी दिली आहे. पोलीस आरोपीला आज मुंबई आणून पुढील तपास करत आहेत. हा सर्व तपास शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरक्षक राजु बेलुसे यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. आरोपीनं सर्व सोनं कुठं ठेवलंय, ते परत मिळवून त्याचा आणखीन काही उद्देश होता का?, यात अन्य कुणा कुणाच समावेश होता? याचा तपास सध्या सुरू आहे.

