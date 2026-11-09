नाशिक जिल्ह्यात दिवाळीला थंडीचे आगमन, पारा 14.3 अंश सेल्सिअस पर्यंत घसरला
निफाडचं तापमान 11 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आलं होतं. हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढू लागला आहे.
Published : November 9, 2026 at 10:17 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यात दिवाळीत थंडीचे आगमन झाले आहे. लक्ष्मीपूजन होतात सकाळी नागरिकांना बोचरी थंडी अनुभवायला मिळाली. किमान तापमान 14.3 अंश सेल्सिअस पर्यंत खाली आलं असून हवामान कोरडे राहिल्याने आर्द्रता 65 टक्कांपर्यंत मोजण्यात आली.
सप्टेंबर महिन्यापासून उन्हाचा तडाखा सहन करणाऱ्या नाशिककरांना दिवाळीपासून शनिवारी रात्रीपासून हवेत गारवा अनुभवायला मिळाला. अशात अभ्यंग स्नानासाठी नाशिककर पहाटे जागे झाल्यानंतर त्यांना थंडीची तीव्रता जाणवायला लागली. अशात पहाटे चार ते सकाळी सात वाजेपर्यंत वातावरणात गारठा अधिक होता. त्यानंतर आकाश निरभ्र राहिल्याने सूर्यप्रकाशात गारवा हळूहळू कमी झाला. त्यानंतर मात्र दुपारी तापमान 32 अंश सेल्सिअस पर्यंत राहिले. एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा उन्हाच्या झळा ऑक्टोबर महिन्यापासून अखेरपर्यंत राहिल्या. अशात नाशिककर उन्हामुळे घामाघूम झाले असताना दमट हवामानपासून आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे. नाशिककरांना गुलाबी थंडी दिवाळीमध्ये जाणवायला सुरुवात झाली असली तरी दिवाळीनंतर थंडीचा कडाका अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र यंदा तीव्र स्वरूपाची बोचरी थंडी जाणवण्याची शक्यता कमीच असल्याचं तज्ञांच म्हणणं आहे.
निफाडमध्ये राज्यातील सर्वात कमी तापमान - यंदा निफाड तालुक्यातही उशिराने थंडीचं आगमन झालं. शनिवार पाठोपाठ रविवारी सुद्धा निफाडकरांना थंडीचा कडाका अधिक जाणवला. सोमवारी सुद्धा निफाडचं तापमान 11 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आलं होतं. हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यात देखील तापमानाचा पारा घसरलेला दिसून आला.
थंडीत कमी अधिक प्रमाणात राहील - उत्तरेकडून वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळे दिवाळीपासून हवेच्या दाबातील बदलांमुळे थंडीचे प्रमाण कमी-जास्त होत राहील. काही दिवस हवेचा दाब वाढल्यामुळे थंडीची जास्तीची तीव्रता जाणवेल, तर काही दिवस दाब कमी झाल्याने गारठा थोडा मंदावल्यासारखा वाटेल. सध्या राज्यातील बहुतांश भागांत वाऱ्याची दिशा ईशान्येकडून असल्यामुळे पहाटेच्या वेळी हलका गारवा राहील असं हवामान तज्ञ वैशाली वाडनेरकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...