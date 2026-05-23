नांदेडमध्ये 14 लाखांचा शस्त्रसाठा जप्त, ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत मोठी कारवाई, आरोपीचा शोध सुरु
नांदेड जिल्हा पोलिसांनी अवैध शस्त्रांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली असून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं ही धडक कारवाई केली आहे.
Published : May 23, 2026 at 9:17 PM IST
नांदेड : नांदेड पोलिसांनी ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत पुन्हा एकदा मोठी कारवाई करत तब्बल 703 अवैध शस्त्रांचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत एकूण 14 लाख 4 हजार 300 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून यामध्ये सर्वाधिक 470 तलवारींचा समावेश आहे. जप्त करण्यात आलेल्या तलवारींची किंमत सुमारे 12 लाख 31 हजार रुपये असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. दरम्यान, नांदेड जिल्हा पोलिसांनी अवैध शस्त्रांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली असून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं ही धडक कारवाई केली आहे.
14 लाखांचा शस्त्रसाठा जप्त : पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, वजिराबाद परिसरातील एका दुकानामध्ये विनापरवाना मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं तातडीनं छापा टाकला. या छाप्यात 470 तलवारी, 209 खंजर आणि 24 फायटर पंच असा मोठा शस्त्रसाठा आढळून आला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून सर्व शस्त्रे जप्त करत एकूण 14 लाख 4 हजार 300 रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे. या प्रकरणी संबंधित आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी सध्या फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत कारवाई : नांदेड पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांपासून ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत अवैध धंदे, शस्त्रसाठा आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाया सुरू केल्या आहेत. या कारवाईमुळं शहरात बेकायदेशीर शस्त्र विक्री करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. "नांदेडमध्ये गोपनीय माहिती मिळाली की, एका ठिकाणी शस्त्रसाठा आहे. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक अविनाशकुमार यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेनं सदर ठिकाणी धाड टाकली. या धाडीत आम्हाला मोठ्या प्रमाणात तो शस्त्रसाठा जप्त करता आला. साधारण यामध्ये 700 पेक्षा जास्त शस्त्रं असून त्याची किंमत 14 लाखांपेक्षा जास्त आहे. सदरची कारवाई ही ऑपरेशन क्रॅकडाऊन अंतर्गत समूळ शस्त्र पुरवठा करणं, विक्री करणं, याच्या मूळापर्यंत जाण्याच्या अनुशंगानं करण्यात आली आहे," असं स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अतुल भोसले यांनी सांगितलं.
