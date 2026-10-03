गृहमंत्र्यांच्या शहरात ज्वेलर्सवर भरदिवसा सशस्त्र दरोडा, चार दरोडेखोरांनी दुकानाचे शटर बंद करून बंदुकीच्या धाकावर लुटले दागिने
एका आरोपीने आपल्याजवळील बंदूक बाहेर काढली आणि ती शुभम हाडगे याच्यावर रोखली. बंदुकीचा धाक दाखवून या आरोपींनी दुकानातील दागिने काढण्यास सुरुवात केली.
Published : October 3, 2026 at 8:55 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 9:09 PM IST
नागपूर - हिंगणा मार्गावरील वानाडोंगरी परिसरात आज भरदिवसा ज्वेलर्सच्या दुकानावर सशस्त्र दरोडा पडल्याने मोठी खळबळ उडाली. मोटारसायकलवरून आलेल्या 4 अज्ञात दरोडेखोरांनी ढोमणे ज्वेलर्समध्ये प्रवेश करून दुकानाचं शटर आतून बंद केलं. त्यानंतर एका आरोपीनं बंदूक काढून दुकानातील कर्मचाऱ्यावर रोखली आणि बंदुकीचा धाक दाखवत आरोपींनी दुकानातील तसंच तिजोरीत ठेवलेले सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह कर्मचाऱ्याचा मोबाईल बॅगेत भरला आणि दरोड्यानंतर आरोपी मोटारसायकलवरून नागपूरच्या दिशेने पसार झाले. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्याच आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
वानाडोंगरी येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयालाच लागूनच राजेश ढोमणे यांच्या मालकीचं ढोमणे ज्वेलर्सचं दुकान आहे. आज दुपारच्या सुमारास दुकानातील कर्मचारी शुभम हाडगे यांनी नेहमीप्रमाणे दुकान उघडलं. दुकान सुरू केल्यानंतर काही वेळातच मोटारसायकलवरून 4 अज्ञात व्यक्ती दुकानासमोर आले. यातील दोन जण हे सुरुवातीला दुकानात आले. तर काही वेळाने आणखी दोन जण दुकानात आले. चारही जण दुकानाच्या आत आल्यानंतर त्यांनी अचानक शटर खाली ओढून दुकान बंद केलं. त्यामुळे बाहेरील व्यक्तींना आत काय सुरू आहे, याची कल्पना आली नाही.
आरोपींनी सोन्या चांदीचे दागिने बॅगमध्ये भरले - यातील एका आरोपीने आपल्याजवळील बंदूक बाहेर काढली आणि ती शुभम हाडगे याच्यावर रोखली. बंदुकीचा धाक दाखवून या आरोपींनी दुकानातील दागिने काढण्यास सुरुवात केली. दुकानात उपलब्ध असलेले दागिने, तिजोरीत ठेवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने एका बॅगेत भरले. यासह शुभमचा मोबाईल फोनही आरोपींनी ताब्यात घेतला. दरोडा पूर्ण केल्यानंतर चारही आरोपी दुकानाबाहेर पडले, ते मोटारसायकलवरून पळून जाण्याच्या तयारीत होते. त्यावेळी दुकानातील कर्मचारी शुभम हाडगे याने धाडस दाखवत आरोपींचा पाठलाग केला. आरोपींच्या मोटारसायकलला मागून पकडण्याचा प्रयत्न केला. आरोपींनी मोटारसायकल न थांबवता त्याला काही अंतरापर्यंत फरफटत नेलं. या प्रकारात शुभम जखमी झाला. त्यानंतर आरोपी वेगाने नागपूरच्या दिशेने पसार झाले.
घटनेची माहिती मिळताच दुकानमालक राजेश ढोमणे घटनास्थळी दाखल झाले. त्याचवेळी एमआयडीसी पोलिसांनासुद्धा घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांचे पथकसुद्धा तातडीने घटनास्थळी पोहोचले होते. डीसीपी ऋषिकेश सिगारेड्डी, एसीपी यशवंत नरवाडे, ठाणेदार बाबुराव राऊत आणि उपनिरीक्षक अक्षय गवांदे यांनी घटनास्थळी पाहणी करून तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती घेतली.
सीसीटीव्हीत आरोपींच्या हालचाली कैद - दरोड्याचा तपास करताना पोलिसांनी दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे. दुकानातील कॅमेऱ्यात आरोपींच्या हालचाली कैद झाल्या असून, त्यापैकी एका आरोपीचा चेहराही फुटेजमध्ये दिसत असल्याचं समोर आलं आहे. एका आरोपीने हेल्मेट परिधान केलं होतं, तर अन्य आरोपींनी चेहरा स्कार्फने झाकल्याचं दिसून आलं. पोलिसांकडून आता दुकानाच्या परिसरातील तसंच आरोपी ज्या मार्गाने पसार झाले असण्याची शक्यता आहे, त्या मार्गावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचं फुटेज तपासलं जात आहे. मोटारसायकलचा क्रमांक, आरोपींचे वर्णन आणि सीसीटीव्हीतील हालचालींच्या आधारे त्यांचा माग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
लुटीची रक्कम अद्याप स्पष्ट नाही - या दरोड्यात नेमक्या किती किमतीचे दागिने लुटले गेले, याची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. दुकानातील दागिन्यांची पाहणी आणि उपलब्ध नोंदींची पडताळणी केल्यानंतर लुटलेल्या ऐवजाची एकूण किंमत पुढे येण्याची शक्यता आहे.
व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण - वानाडोंगरीसारख्या वर्दळीच्या परिसरातील ज्वेलर्सच्या दुकानात बंदुकीचा धाक दाखवून दरोडा पडल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेची माहिती मिळताच सराफा असोसिएशनचे पदाधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पोलिसांकडे आरोपींचा तातडीने शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. एमआयडीसी पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून सीसीटीव्ही फुटेज, आरोपींच्या वाहनाची माहिती आणि घटनास्थळावरील उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दरोडेखोरांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे वानाडोंगरी परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.