पोलिसाच्या घरात दरोडा, रिव्हॉल्वरचा धाक दाखवत कार घेऊन दरोडेखोर पसार, पोलीस बाथरुममध्ये लपला
नशिराबाद शहरात एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या घरात दोन दरोडेखोरांनी प्रवेश करून सशस्त्र दरोडा टाकल्याची खळबळजनक घटना घडली.
Published : August 20, 2026 at 12:00 PM IST
जळगाव : नशिराबाद शहरातील मुक्तेश्वर नगर परिसरातील भादली रोडवर एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या घरात दोन दरोडेखोरांनी प्रवेश करून सशस्त्र दरोडा टाकल्याची खळबळजनक घटना बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. दरोडेखोरांनी पोलीस नाईक गणेश साहेबराव कोळी यांच्या घरात घुसून त्यांच्या पत्नी सुनीता गणेश कोळी यांच्या गळ्याला सुरी लावून दागिने आणि रोख रक्कम मागितल्याची माहिती आहे. यातील एका दरोडेखोराकडे रिव्हॉल्वर असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. या थरारक घटनेमुळे नशिराबाद परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
गणेश कोळी हे सध्या विष्णूनगर पोलीस ठाणे, डोंबिवली येथे पोलीस नाईक म्हणून कार्यरत आहेत. ते नोकरीच्या निमित्ताने बाहेर असताना त्यांच्या नशिराबाद येथील घरावर दरोडेखोरांनी डल्ला मारल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे.
घरात घुसताच दरोडेखोरांनी दाखवला शस्त्रांचा धाक - मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, रात्री साडेआठच्या सुमारास दोन दरोडेखोरांनी मुक्तेश्वर नगर परिसरातील भादली रोडवर असलेल्या गणेश कोळी यांच्या घरात प्रवेश केला. घरात प्रवेश केल्यानंतर दरोडेखोरांनी गणेश कोळी यांच्या पत्नी सुनीता कोळी यांना लक्ष्य केले. त्यातील एका दरोडेखोराने त्यांच्या गळ्याला सुरी लावून दागिने आणि रोख रक्कम देण्याची मागणी केली.
दरोडेखोरांच्या हातात शस्त्रे असल्याने घरातील वातावरण काही क्षणांतच भीतीचे बनले. यातील एका दरोडेखोराकडे रिव्हॉल्वर असल्याचे सांगण्यात आल्याने घरातील सदस्यांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली.
अंगावरील दागिने पाहून पोलिसाची बाथरूममध्ये लपण्याचा प्रयत्न - गणेश कोळी यांच्या अंगावर सोन्याचे दागिने तसेच हातात अंगठ्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरोडेखोरांच्या हातात शस्त्रे असल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गणेश कोळी यांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी बाथरूममध्ये लपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दरोडेखोरांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर त्यांनी बाथरूमचा दरवाजा तोडण्यास सुरुवात केली. दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याने घरातील परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. काही काळासाठी घरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
कारची चावी हाती पडताच दरोडेखोरांचा पलायन - दरम्यान, परिस्थिती आपल्या नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर दरोडेखोरांनी घरातील समोर पडलेली कारची चावी घेतली. त्यानंतर त्यांनी घराबाहेर धाव घेत संबंधित कार ताब्यात घेतली आणि भादली रोडच्या दिशेने कार घेऊन पसार झाले.
या घटनेची माहिती मिळताच नशिराबाद पोलिसांसह जळगाव एमआयडीसी पोलिसांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या. दरोडेखोर कोणत्या दिशेने गेले याचा अंदाज घेत पोलिसांनी परिसरात शोधमोहीम सुरू केली.
पोलिसांनी कार केली ताब्यात; दरोडेखोर मात्र फरार - दरोड्यानंतर पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवत शोध घेतला. या शोधमोहिमेदरम्यान दरोडेखोरांनी घेऊन गेलेली कार पोलिसांच्या हाती लागली असून, कार पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. मात्र, कार सोडून दोन्ही दरोडेखोर फरार होण्यात यशस्वी झाले.
दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून परिसरातील संभाव्य मार्गांची पाहणी करण्यात येत असून, त्यांच्या हालचालींचा माग काढण्याचे काम सुरू आहे. तसेच घटनास्थळावरील परिस्थितीची पाहणी करून दरोडेखोरांबाबत उपलब्ध असलेले पुरावे तपासले जात आहेत.
परिसरात भीतीचे वातावरण - पोलिस कर्मचाऱ्याच्या घरातच अशा प्रकारे शस्त्रांचा धाक दाखवत दरोडा पडल्याने नशिराबाद परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रात्रीच्या वेळी घरात घुसून दरोडेखोरांनी थेट सुरी व रिव्हॉल्वरचा धाक दाखवल्याने या घटनेचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
दरम्यान, दरोडेखोरांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तसेच दरोडेखोरांनी वापरलेल्या मार्गाचा तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. दरोडेखोरांची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांकडून विविध दिशांनी तपास सुरू आहे.
सध्या नशिराबाद पोलिसांसह जळगाव एमआयडीसी पोलिसांकडून फरार दोन्ही दरोडेखोरांचा कसून शोध घेतला जात आहे. पोलिसाच्या घरातच सशस्त्र दरोडा पडल्याने नशिराबादमध्ये पोलिसांच्या सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या धाडसी दरोड्याचा छडा कधी लागतो आणि दरोडेखोर पोलिसांच्या हाती कधी लागतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - एसटीची नवी कोरी बस आगारातून चोरली अन् काही अंतर जाताच...; वाचा नेमकं काय घडलं?