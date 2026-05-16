ज्वेलर्स दुकानावर गोळीबार करत दरोडा, दुकान मालकीणीचा रुद्रावतार पाहून दरोडेखोर पळाले

दुकान मालक नयना पगारिया यांनी जोरदार प्रतिकार केल्याचं सीसीटीव्ही दिसून आलंय. त्यामुळे हाती लागेल तेवढंच सोनं घेऊन दरोडेखोर पळून गेले.

ज्वेलर्स दुकानावर गोळीबार करत दरोडा (CCTV)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 12:09 PM IST

Updated : May 16, 2026 at 12:40 PM IST

नाशिक - हिरवाडीतील भरवस्तीत 15 मेच्या रात्री 9.30 वाजता ज्वेलर्स दुकान बंद करण्याच्या वेळी 6 बंदुकधारी दुकानात शिरले. त्यांनी बंदुका रोखत दुकानातील तिघांना मारहाण केली आणि गोळीबार करून दागिने लुटून पसर झाले. यात एक कर्मचारी जखमी झाला असून रात्री उशिरा पंचवटी पोलिसांनी दोन दरोडेखोरांना ताब्यात घेतलं. या घटनेत दुकान मालक नयना पगारिया यांनी जोरदार प्रतिकार केल्याचं सीसीटीव्ही दिसून आलंय. त्यामुळे हाती लागेल तेवढंच घेऊन दरोडेखोर पळून गेले.


हिरावाडी परिसरातील न्यू समृद्धी ज्वेलर्सच्या संचालिका नयना पगारिया यांनी दिलेल्या पोलीस तक्रारीत म्हटलं आहे की, रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास दुकान बंद करण्याच्या तयारीत असताना दुकानात एक महिला कर्मचारी आणि श्रीमाळ उपस्थित होते. त्याचवेळी सहा दरोडेखोर दुकानात आले त्यांनी कर्मचाऱ्यांवर बंदूक रोखून जागेवर गोळी घालण्याची धमकी दिली. मात्र मालक नयना यांनी बंदुकीला न घाबरता जोरदार प्रतिकार केला. श्रीमाळ यांनी दरोडेखोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या डोक्यावर बंदुकीने वार करून त्यांना जखमी केलं. नयना यांनी काउंटरवरून उडी मारत दरोडेखोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दरोडेखोर दुचाकीवरून फरार झाले.

प्रत्यक्ष घटना आणि पोलीस माहिती देताना (CCTV/ETV Bharat)


..आणि त्यांनी बंदूक काढली - आम्ही दुकान आवरून सर्व दागिने काउंटरवर काढून बॅगेत भरण्याच्या तयारीत होतो. तितक्यात अचानक तीन दुचाकीवरून आलेले सहा जण दुकानात घुसले. त्यांच्या तोंडावर मास्क होते. आम्ही तिघेजण दुकानात होतो. काही कळण्याच्या आत दरोडेखोरांनी आमच्यावर बंदूक रोखली. मी न घाबरतात त्याचा प्रतिकार केला. तरीही एकाने गोळीबार केला. माझा प्रतिकार सुरूच होता. सहकारी श्रीमाळ यांनीही प्रतिकार केला.आम्ही दोघांनी दरोडेखोरांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एकाने श्रीमाळ यांच्या डोक्यात बंदुकीच्या मागच्या बाजूने मारले. मी काउंटरवरील प्लेट त्यांच्यावर फेकून मारली.काउंटरवर चढून त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. ते बिथरले आणि काही दागिन्यांच्या बॅग घेऊन त्यांनी पळ काढला अशी माहिती दुकान मालक नयना पगारिया यांनी दिली.


दरोडेखोरांच्या मागावर - पंचवटी परिसरातील ज्वेलर्सच्या दुकानावर दरोडा पडल्याची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. या घटनेमध्ये सराफ दुकानातील एका कर्मचाऱ्याला जखमी केलंय. हा सर्व प्रकार दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. 6 दरोडेखोर 3 दुचाकीवरून फरार झाले असून त्यांच्या शोधार्थ पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी दिली.


पोलिसांनी गस्त वाढवावी - हिरावाडी परिसरामध्ये गेल्या काही दिवसापासून अज्ञात व्यक्तींचा वावर वाढला आहे. काही ठिकाणी घरांचे कुलप तोडणे, परिसराची रेकी करणे असे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. पोलिसांनी या भागात गस्त वाढवावी अशी मागणी स्थानिक नगरसेवक गौरव गोवर्धने यांनी केली आहे.

ज्वेलर्स दुकानावर गोळीबार करत दरोडा
