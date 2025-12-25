ETV Bharat / state

"आम्ही फक्त सतरंज्या उचलायला आहोत का?", भाजपा कार्यकर्त्यांकडून माजी महापौरांच्या पक्ष प्रवेशाला विरोध

भाजपा आमदार देवयानी फरांदे यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे माजी महापौर विनायक पांडे, यतीन वाघ यांच्या भाजपा प्रवेशाला विरोध केला आहे.

BJP workers protest against the former mayor joining the party in Nashik
भाजपा कार्यकर्त्यांकडून माजी महापौरांच्या पक्ष प्रवेशाला विरोध (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 2:10 PM IST

नाशिक : नाशिकमध्ये आज होणाऱ्या इन्कमिंगमुळं भाजपा आमदार आणि निवडणूक प्रमुख देवयानी फरांदे नाराजी व्यक्त करत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे माजी महापौर विनायक पांडे, यतीन वाघ यांच्या भाजपा प्रवेशाला विरोध केला आहे. "प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये होणाऱ्या पक्षप्रवेशाला माझा स्पष्ट विरोध आहे. प्रास्तापितांच्या विरोधात ठामपणे लढा देणाऱ्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी मी खंबीरपणे उभी आहे. मी निवडणूक प्रमुख असून सुद्धा मला पक्षप्रवेशाबाबतब कुठलीही विचारना करण्यात आली नाही," अशी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आमदार देवयानी फरांदे यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे माजी महापौर विनायक पांडे, यतीन वाघ आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शाहू खैरे यांच्या भाजपा पक्षप्रवेशाला विरोध केला आहे.


भाजपा कार्यकर्त्यांनी केली नाराजी व्यक्त : "गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही भाजपामध्ये काम करत आहोत. ऐन निवडणुकीच्यावेळी आमच्या प्रभागात दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांना घेऊन त्यांना उमेदवारी दिली जात असल्याने आम्ही नाराज आहोत. याला आमच्या तीव्र विरोध आहे. आम्ही सर्व आमदार देवयानी फरांदे यांच्या पाठीशी आहोत. आम्ही फक्त सतरंज्या उचलायला आहोत का?," असं भाजपाच्या इच्छुक उमेदवार सुजाता करंजकर यांनी म्हटलं आहे.

आमच्यावर अन्याय होतोय : "प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये सर्व प्रस्थापित नेते आहेत. इथं गेल्या पन्नास वर्षापासून भाजपाचे छोटे कार्यकर्ते झेंडे घेऊन उभे आहेत. असे कार्यकर्ते कुठंतरी जनतेला न्याय देण्यासाठी पुढं येत असताना, अशाप्रकारे प्रवेश होऊ घातले आहेत. या प्रवेशाला आमच्या भाजपाच्या नेत्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी तीव्र विरोध केला आहे. आम्ही याबाबत मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आमच्या भावना मांडणार आहोत. आम्हाला विश्वास आहे की, गिरीश महाजन कुठल्याही कार्यकर्त्यावर अन्याय होऊ देणार नाही," असं मतं भाजपाचे इच्छुक उमेदवार गणेश मोरे यांनी म्हटलं आहे.


मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात : भाजपा आमदार देवयानी फरांदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी भाजपाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू आहे. कुठल्याही प्रकारे प्रवेश देऊ नये, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. दरम्यान, याठिकाणी कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी पोलिसांचा मोठा फौज फाटा तैनात करण्यात आला आहे.


...म्हणून काँग्रेस पक्ष सोडला : "काँग्रेसमध्ये पक्ष वाढण्यासाठी मी गेल्या अनेक वर्षांपासून सूचना करत होतो. मात्र, त्याची दखल पक्षानं घेतली नाही. त्यामुळं मी काँग्रेस पक्ष सोडून आज भाजपामध्ये प्रवेश करत आहे. आमची मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. तसंच स्थानिक भाजपा पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली. त्यामुळं आम्ही आज प्रवेश करत आहोत. आमदार देवयानी फरांदे यांनी केलेला विरोधाबाबत आम्हाला माहीत नाही, " असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शाहू खैरे यांनी सांगितलं.


