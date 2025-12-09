ETV Bharat / state

सत्ताधाऱ्यांना विरोधीपक्ष नेत्यांची भीती वाटते का?, सचिन अहिर यांचा सवाल

भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे आणि आता विजय वडेट्टीवार यांचं नाव चर्चेत आणून महाविकास आघाडीत फूट पडण्याच्या प्रयत्न सत्ताधारी करतायेत, असा आरोप सचिन अहिर यांनी केला.

Published : December 9, 2025 at 8:31 PM IST

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षनेतेपद कुणाच्या पारड्यात पडणार, यावरून जोरदार चर्चा रंगली. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एकीकडे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांचं नाव चर्चेत असताना मध्येच आदित्य ठाकरे यांचं नाव समोर आलं. यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी स्वत: आपण या पदाच्या शर्यतीत नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर आता काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचं देखील नाव चर्चेत आलेलं आहे. त्यामुळं हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी हा केवळ सात दिवसांचा आहे. या सात दिवसांमध्ये रोज नवनवीन नावं चर्चेत येतील व अधिवेशनाची सांगता होईल, असा टोला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते सचिन अहिर यांनी लगावला आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांची निवड का केली जात नाही? : सचिन अहिर म्हणाले की, "सत्ताधाऱ्यांना विरोधीपक्ष नेत्यांची भीती वाटते का? त्यामुळं ते विरोधी पक्षनेत्यांची निवड होऊ देत नाहीत. विधानसभेत विरोधी पक्षांकडे पुरेशे संख्याबळ नसल्याचा अजब दावा सत्ताधारी करत आहेत. मात्र, विधान परिषदेत विरोधकांची संख्या जास्त असताना देखील विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेत्यांची निवड का केली जात नाही?," असा प्रश्न सचिन अहिर यांनी उपस्थित केला. याचबरोबर, "विधिमंडळच्या परंपरेनुसार विरोधीपक्ष नेत्यांची निवड विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापती करतात. मात्र, जोपर्यंत भाजपाकडून ग्रीन सिग्नल मिळणार नाही, तोपर्यंत हा विषय असाच रेंगाळत ठेवला जाईल," असा आरोप सचिन अहिर यांनी केला आहे.

सचिन अहिर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

फक्त टोलवाटोलवी सुरू आहे : "भाजपाकडून हा खेळ खेळला जात आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात विरोधी पक्षनेतेपदाला आमची हरकत नाही. आम्ही तसं पत्र देखील दिलं आहे. तर विधानपरिषदेत तुम्हाला काय अडचण आहे. तिथं तर आमचं संख्याबळ आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना हे करायचेच नाही. त्यामुळं फक्त टोलवाटोलवी सुरू आहे. रोज नवीन नावं चर्चेत येतील आणि विषयाचे गंभीर्य कमी केलं जाईल. तसंच सत्ताधाऱ्यांकडून रोज नवनवीन नावं पुढं केली जात आहे. भास्कर जाधव यांच्यानंतर आदित्य ठाकरे आणि आता विजय वडेट्टीवार यांचं नाव चर्चेत आणून महाविकास आघाडीत फूट पडण्याच्या प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत," असा आरोप सचिन अहिर यांनी केला.



