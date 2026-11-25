बेकायदेशीर होर्डिंगबाबत दिलेल्या आदेशांवर कारवाई करू न शकलेल्या पालिका भारतात आहेत की बांगलादेशात?, उच्च न्यायालयाचा खोचक सवाल
बेकायदेशीर होर्डिंगबाबत सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांच्यावतीनं उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Published : November 25, 2026 at 10:14 PM IST
मुंबई : शहरांचं विद्रूपीकरण करणाऱ्या राज्यभरातील अनधिकृत होर्डिंग्जवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी (25 नोव्हेंबर) राज्य सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. जर तुमचे अधिकारी अकार्यक्षम असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा, त्यांना पदावरून हटवा असे थेट सुनावत उच्च न्यायालयानं सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसंच "न्यायालयानं देलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आम्ही अपयशी ठरलोय" अशा आशयाचं एका ओळीचं का होईना, पण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं राज्याच्या मुख्य सचिवांकरता जारी केले आहेत. तसंच आता जरी मंत्रालयाच्या परिसरात गेलात तर 50-60 होर्डिंग्ज लटकताना सहज दिसतील मात्र ती तुम्ही हटवू शकाल का?, असा सवाल करत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवत या प्रकरणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
काय आहे याचिका? : भाजपा, शिवसेना, काँग्रेससह राष्ट्रवादी आणि मनसेसह जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरांत शेकडो अनधिकृत होर्डिंग्ज लावली जातात. त्यामुळं शहरे बकाल होत चालली असून याप्रकरणी सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांच्यावतीनं उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर याप्रकरणी न्यायालयीन आदेशांचा अवमान केल्या प्रकरणी वकील नितेश भुतेकर आणि मनोज कोंडेकर यांनी मध्यस्थी याचिका दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती अजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
अंमलबजावणीचे आदेश दिल्याची राज्य सरकारची माहिती : या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीनं सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी माहिती देताना उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तेव्हाच देण्यात आले आहेत. मात्र, पालिका प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचं त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फैलावर घेत राज्यातील पालिका महाराष्ट्रात आहेत का बांगलादेशात? असा सवाल करत गेली 15 वर्षे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हा न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय असल्याचे खडेबोल सुनावले. इतकंच नाही, जर संबंधित अधिकारी अंमलबजावणी करण्यास अकार्यक्षम असतील तर त्यांना पदावरून हटवा, आदेशाची पूर्तता करण्यास खरोखर गंभीर असाल, तर संपूर्ण राज्यातील सर्व बेकायदा बॅनर्स आणि होर्डिंग्ज तत्काळ काढून टाका, अशा शब्दांत राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे.
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