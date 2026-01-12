"मातोश्रीची दारे अजूनही उघडी आहेत का?," देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "15 तारखेनंतर अजित पवार बोलणार नाहीत"
अजित पवार बोलतात, पण माझं काम बोलतं. मी आतापर्यंत संयम पाळलाय, त्यांचा मात्र संयम ढासळलाय. 15 तारखेनंतर अजितदादा बोलणार नसल्याचं यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Published : January 12, 2026 at 1:08 PM IST
पुणे: महापालिकेच्या निवडणुकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपावर जोरदार टीका करीत आहेत. महायुतीमध्ये असतानादेखील अजित पवार हे भाजपावर टीका करीत आहेत, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, अजित पवार बोलतात, पण माझं काम बोलतं. मी आतापर्यंत संयम पाळलाय, त्यांचा मात्र संयम ढासळलाय. 15 तारखेनंतर अजितदादा बोलणार नसल्याचं यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
त्यांना माहीत आहे ते जिंकून येणार नाही म्हणून अशा घोषणा- फडणवीस : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित 'संवाद पुणेकरांशी' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. अभिनेत्री गिरिजा ओक यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, यावेळी त्यांनी अजित पवार यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात महिलांना बस आणि मेट्रो मोफत प्रवास करता येणार आहे, यावर फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, महिलांना पुण्यातून जेवढी उडणारी विमानं आहेत ती मोफत देऊ. घोषणा करायला आपल्या बापाचं काय जातंय. जिंकून येणार नसतील तर काहीही जाहीरनामा करतात, किमान विश्वास बसेल असं तरी सांगायला पाहिजे. त्यांना माहीत आहे ते जिंकून येणार नाही म्हणून अशा घोषणा केल्यात. तसेच कुठला ही परिवार एकत्र येत असेल तर मला आनंद आहे. राज ठाकरे यांनी मला क्रेडिट दिलं, त्यांचे मी आभार मानतो. भाऊ-बहीण एकत्र आले तर ते धन्यवाद मला देणार का? 15 तारखेनंतर कळेल, असंही यावेळी फडणवीस म्हणाले.
280 बिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी 'पुणे ग्रोथ हब' ही संकल्पना : ते पुढे म्हणाले की, "पुणे हे केवळ एक शहर नसून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. राज्याच्या 580 बिलियन डॉलर जीडीपीमध्ये पुण्याचा वाटा 78 बिलियन आहे, तो 280 बिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी आम्ही 'पुणे ग्रोथ हब' ही संकल्पना राबवत आहोत. पुण्याचा विस्तार, संधी आणि वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए परिसराचा एकात्मिक विकास केला जाणार आहे. देवाभाऊ काही बोलत नाही, देवाभाऊंचे काम बोलते.” पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाची शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती झालेली नाही. एकमेकांवर टीका न करण्याचे ठरले होते, मात्र विरोधकांचा संयम ढळत आहे. केवळ मोफत घोषणा करून निवडणूक जिंकता येत नाही, असे सूचक विधान करत त्यांनी मोफत विमान प्रवास किंवा मोफत तिकिटांच्या घोषणांवर टीका केलीय.
तिकीट दर ठरविण्याचे अधिकार तिकीट समन्वय समितीकडे : मेट्रो प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मेट्रो ही केवळ राज्याची नसून केंद्राचीही योजना आहे. तिकीट दर ठरविण्याचे अधिकार तिकीट समन्वय समितीकडे असतात. पुणेकरांना मोफत सेवा नको, तर दर्जेदार मेट्रो आणि बससेवा हवी असून, त्यासाठी योग्य शुल्क देण्याची तयारी आहे. नागपूर मेट्रोच्या तुलनेत पुणे मेट्रोला सुरुवातीला वादाचा सामना करावा लागला; मात्र निर्णय घेऊन काम वेगाने सुरू करण्यात आले. आरे कॉलनीतील मेट्रो कामाला स्थगिती दिल्यामुळे प्रकल्प तीन वर्षे रखडला आणि सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला, असेही त्यांनी सांगितलंय.
'पाताळलोक' विकसित करणे आवश्यक : पुणे 500 चौरस किमी क्षेत्रफळावर पसरले असून, येथे केवळ 9 टक्के रस्ते आहेत. 32 प्रमुख रस्त्यांवर क्षमतेपेक्षा अडीच पट रहदारी आहे. यावर 'पाताळलोक' विकसित करणे आवश्यक आहे. त्या अंतर्गत शहरात 56 किमी लांबीचे भुयारी मार्ग आणि 23 उड्डाणपूल साकारण्यात येत आहेत. त्यासाठी 32 हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पुण्यात 100 किमीचे मेट्रो जाळे उभारले जात आहे. तसेच मेट्रो आणि पीएमपीसाठी 'सिंगल तिकीट' प्रणाली लागू केली जाणार आहे. सध्याच्या 1 हजार ई-बसची संख्या 5 हजारांपर्यंत नेऊन 'एन्ड टू एन्ड' कनेक्टिव्हिटी दिली जाणार आहे. पुणे रिंग रोडमुळे शहरातील 40 टक्के वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय.
मातोश्रीची दारे अजूनही उघडी आहेत का? : पुण्यातील टेकड्यांबाबत भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले की, "टेकड्या हिरावल्या जाणार नाहीत, तर तेथील अतिक्रमणे हटवून पुनर्वसन केले जाणार आहे. 'बीडीपी' झोनमध्ये धोरण नसल्याने 30 टक्के अतिक्रमणे झालीत. तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, डोंगर आणि जैवविविधता 100 टक्के वाचवूनच पुण्याचा शाश्वत विकास केला जाणार आहे, असंही ते म्हणालेत. सध्याच्या राजकारणात तिकीट वाटप करताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांपेक्षा निवडून येण्याची क्षमता असलेला कार्यकर्ता अधिक महत्त्वाचा ठरत असल्याची खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलीय. यामुळे काही जण नाराज होतात, दुरावतात; मात्र सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा माझा प्रयत्न असतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केलंय. चांगला नेता तोच असतो जो पुढील 20 वर्षांचा विचार करून अनेकांना प्रेरणा देतो आणि सामावून घेतो, असे मतही त्यांनी मांडले. मातोश्रीची दारे अजूनही उघडी आहेत का? याबाबत विचारलं असता फडणवीस म्हणाले की, मातोश्रीची दारं माझ्यासाठी बंद झाली होती, तिथे जाऊन मी ती उघडण्याचा प्रयत्न केला. मी मातोश्रीवर कधीच टीका केली नाही. आता माझ्याकरिता जनतेच्या हृदयातील दारे उघडली आहेत, असंही यावेळी फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचाः