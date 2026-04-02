एलपीजी संकटामुळे मुंबईतील मजूर चालले गावाला? तथ्य काय सांगतात?
Published : April 2, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई- इराण-इस्रायल आणि अमेरिका या देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम हा संपूर्ण जगावर पाहायला मिळत आहे. युद्धामुळे भारतातही मोठ्या प्रमाणावर गॅस तुटवडा जाणवत आहे. या तुटवड्यामुळे मुंबईतील परप्रांतीय मजूर हा मुंबई सोडून गावी जात असल्याचं समोर आलं आहे. मोहम्मद मुस्तफा अन्सारी हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबईमध्ये बांधकाम क्षेत्रात मजुरी करतात. बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातून ते मुंबईत कामानिमित्त आले होते. बांधकाम क्षेत्रातील विविध काम हे करत आहेत. ज्यामध्ये वेल्डिंगपासून ते सिमेंट आणि विटा उचलण्यापर्यंत जे काम मिळेल, ते मुंबईत करतात. दिवसाला 400 ते 500 रुपये ते कमावतात. मात्र एलपीजी तुटवड्याचा त्यांना आता फटका बसलाय, यासाठी मुंबई सोडून आपल्या गावी निघाले आहेत, असं त्यांनी ईटीव्ही भारतची बोलताना त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते त्यांच्याप्रमाणे इतर मजूर वर्गही मुंबई सोडून गावी जायला निघालाय.
लोक मुंबईमध्ये फक्त मजुरीसाठी येतात : तर दुसरीकडे चंद्रभूषण चौधरी जे औरंगाबाद, बिहारमध्ये राहतात. त्यांनी सांगितले की, माझ्यासारखे कित्येक लोक मुंबईमध्ये फक्त मजुरीसाठी येतात. आमचं पोट आमच्या हातावर आहे. दिवसाला 400 रुपये मी कमावतो. 2001 पासून मी मुंबईत काम करतोय. मात्र एलपीजी सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे आम्हाला तो आता काळ्या बाजारातून विकत घ्यावा लागत आहे. ज्यामुळे आधी 1200 रुपयाला मिळणारे सिलिंडर आम्हाला आता 4000 रुपये देऊन विकत घ्यावा लागत आहे. पर्यायी घरात जेवण बनवणं कठीण झालंय. दुसरीकडे जेवण बाहेर विकत घ्यायला गेलो तर मुंबईत त्या गोष्टींचेही भाव वाढलेत. अशावेळी मुंबईत राहणं कठीण झालंय. यामुळेच मी मुंबई सोडून पुन्हा एकदा माझ्या गावी बासी उत्तर प्रदेश येथे जात आहे. गावात छोटं-मोठं काम करेन आणि उदरनिर्वाह करेन. माझ्यासारखे इतर लोकही मुंबई सोडून जात आहेत.
वैयक्तिक कामासाठी मुंबई सोडून जात आहे : झारखंड राज्यात राहणारे शकील खलिफा म्हणाले की, गेल्या चार-पाच महिन्यापासून मी मुंबईत राहतोय. आता वैयक्तिक कामासाठी मुंबई सोडून जात आहे. मात्र मी असं ऐकलंय की मुंबई सोडण्यामागे कित्येकांचं कारण हे एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा आहे. माझ्या परिचयाचे लोक मुंबई सोडून गेले आहेत, किंबहुना जाऊ इच्छित आहेत. मुरादाबाद उत्तर प्रदेश येथे जाणारे नरेंद्र सिंग म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांपासून मी मुंबईत राहतोय. एलपीजी सिलिंडर न मिळणे आणि लोक मुंबई सोडून जाणार यात मला तथ्य वाटत नाही. मी स्वतः माझ्या वैयक्तिक कामासाठी जात आहे. लोकांनी अफवांवर लक्ष न ठेवता मुंबई सोडायचा निर्णय घेऊ नये, असं मला वाटतं.
मी मुंबईमध्ये हाऊसकीपिंगचे काम करतो : तर संदीप एक्का हे छत्तीसगड राज्यात राहतात त्यांनी सांगितले की, मी मुंबईमध्ये हाऊसकीपिंगचे काम करतो. मुंबईत मला काम करताना एलपीजीचा कोणताही तुटवडा जाणवला नाही. यामुळे नागरिकांनी अफवांवर लक्ष ठेवू नये, असं वाटतं. कमलेश चौधरी जे कोसंबी उत्तर प्रदेश येथे आपल्या कुटुंबासोबत जात होते. ते म्हणाले की, मला नाही वाटत गॅस तुटवड्यामुळे लोक उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये जात आहेत. सध्या उन्हाळी सुट्टी आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोक आपल्या मुलाबाळांसोबत, कुटुंबासोबत घरी जात आहेत. यामुळे ही गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मुंबईत नक्कीच गॅसचा तुटवडा आहे, मात्र यासाठी कोणीही पलायन करणार नाही.
रेल्वेने गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढते : याविषयी रेल्वे प्रशासनाशी चर्चा केली असता मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला म्हणाले की, दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्यावर रेल्वेने गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढते. दरवर्षीप्रमाणे यंदा ती वाढली आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारच्या कारणामुळे वाढलेली गर्दी आपल्याला पाहायला मिळू शकत नाही. कोणत्याही प्रकारची अबनॉर्मल ग्रोथ गर्दीमध्ये नाहीये. तर गर्दी नियंत्रित करण्यासाठीच मध्य रेल्वेने उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतर राज्यांसाठी विशेष ट्रेन्स चालवल्या आहेत.
