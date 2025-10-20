रेल्वे स्थानकाचं नाव 'छत्रपती संभाजीनगर' करण्यास हिरवा कंदील, पण विमानतळाच्या नावात बदल होण्यास विलंब...
Published : October 20, 2025 at 6:33 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात आले. मात्र 3 वर्ष होऊनही केंद्र सरकारनं रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळाच्या नावांमध्ये बदल केला नव्हता. पण, दिवाळीच्या निमित्तानं रेल्वे स्थानकाच्या पाटीवर आता बदल करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आलाय. केंद्र सरकारनं नवीन अध्यादेश जारी केलाय. त्याला राज्य सरकारनं मंजुरी दिल्यानं रेल्वेचे कामकाज आता छत्रपती संभाजीनगर या नवीन नावानं होणार आहे. अस असलं तरी अद्याप विमानतळावरील नावात बदल करण्यात मंजुरी देण्यात आलेली नाही. याबाबत लवकरच ते देखील बदल होतील, अस स्पष्टीकरण माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री तथा भाजपा खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी दिलं आहे.
रेल्वे स्थानकाच्या नावात बदल : जवळपास 35 वर्ष जिल्ह्याचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करा, या मुद्द्यावरून राजकारण तापत होतं. निवडणूक कोणतीही असो, याच मुद्द्यावरून काही राजकीय पक्ष प्रचार करत असायचे. मात्र, उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना सत्ता सोडतेवेळी त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर असं नामांतर करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री होताच 29 जून 2022 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर असं नामांतर केलं. यासंदर्भात राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला असला तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयीन कामकाजात नवीन नावाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. त्यामध्ये रेल्वे विभाग आणि विमानतळ यांचा समावेश आहे. मात्र, आता रेल्वे स्थानकावरील नावात "छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक" असं नाव करण्याचा अध्यादेश केंद्र सरकारनं काढला असल्यानं यंदाच्या दिवाळीत शहरवासीयांना अनोखी भेट असल्याची माहिती माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री खासदार डॉ भागवत कराड यांनी दिली.
विमानतळाचं नाव लवकरच बदलणार : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला जागतिक वारसस्थळांचा वारसा लाभला आहे. अजिंठा वेरूळ लेणी आणि बीबी का मकबरा सारख्या ऐतिहासिक स्थळांना पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येत असतात. शहराचं नाव बदललं असलं तरी पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या विमानतळावरील नाव मात्र बदललं नव्हतं. मात्र, लवकरच हे नाव देखील बदलणार असल्याची माहिती डॉ. भागवत कराड यांनी दिली. याचबरोबर, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी विमानतळाच्या नावामध्ये बदलण्याबाबत चर्चा झाली आहे. राज्यातील काही विमानतळांच्या नावात बदल करण्याचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळं सर्व नावं एकाच वेळी बदलण्यात येतील. ज्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, शिर्डी, नवी मुंबई या विमानतळाचा समावेश आहे. त्यामुळं लवकरच विमानतळाला नवीन नाव मिळेल," असा विश्वास खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी व्यक्त केला.
