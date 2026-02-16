ETV Bharat / state

मुंबई महापालिकेतील स्थायी, शिक्षण, बेस्ट, सुधार समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती; सर्व पक्षांना प्रतिनिधित्व

महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या किशोरी पेडणेकर यांची निवड करण्यात आली आहे.

BMC
मुंबई महापालिका (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 7:39 PM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीनंतर सोमवारी (16 फेब्रुवारी) मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात सर्वसाधारण सभा पार पडली. या बैठकीत महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या स्थायी समिती व विशेष समित्यांवर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे प्रत्येक समितीत सत्ताधारी पक्षांसोबत विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनाही संधी देण्यात आली आहे. या सभेला मुंबई महानगरपालिकाच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवक उपस्थित होते.

सभागृहात घोषणाबाजी : महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या किशोरी पेडणेकर यांची निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेवेळी सभागृहातील वातावरण तापल्याचंही पाहायला मिळालं. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात "50 खोके एकदम ओके" अशा घोषणाबाजी करत सत्ताधाऱ्यांना डिवचले. यावर शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव यांनी "तुमचे घोटाळे काढायचे का?," असा प्रश्न विचारला असता सभागृहात एकच गोंधळ निर्माण झाला.



संतुलन राखत प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न : महापालिकेच्या स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती आणि बेस्ट परिवहन समिती यांसारख्या विविध समित्यांवर सदस्यांची वर्णी लावण्यात आली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात संतुलन राखत प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची माहिती महापौर रितू तावडे यांनी दिली.



अध्यक्षपदांबाबत उत्सुकता : सदस्यांची नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर आता या समित्यांच्या अध्यक्षपदांवर कोणत्या पक्षाला संधी मिळणार?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अध्यक्ष निवडीवरून पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार असल्यानं महापालिका वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. एकूणच, समित्यांच्या नियुक्त्यांमुळं महापालिकेतील सत्ताधारी-विरोधकांमधील राजकीय हालचालींना वेग आला असून पुढील काही दिवसांत अध्यक्षपदांच्या निवडीमुळं चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.

स्थायी समितीतील सदस्यांची नावं...
भाजपा
गणेश दत्ताराम खणकर
प्रभाकर शिंदे
राखी जाधव
मकरंद नार्वेकर
सुरेश झा
शीतल गंभीर
प्रकाश दरेकर
प्रीती साताम
तेजंदर सिंग तेजा
हरीश बांगिर्डे

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
श्रद्धा जाधव
रमाकांत रहाटे
लक्ष्मी भाटिया
दीपमाला बडे
मीनाक्षी पाटणकर
याशोधर फणसे
जगदीश

शिवसेना
अमेय गोळे
यामिनी जाधव
अंजली नाईक
शहीदा खान (एनसीपी)

मनसे
यशवंत किल्लेदार

काँग्रेस
अजंता यादव
अक्षरफ आझमी
ट्युलिप मिरांडा

एमआयएम
विजय उबाळे

सुधार समितीतील सदस्यांची नावं...
भाजपा
प्रकाश गंगाधरे
अलका केरकर
शर्मा चित्तरंजन
महादेव शिवगण
दीपक तावडे
स्वप्ना म्हात्रे
अनिश मखवाणी
तेजस्वी घोसाळकर
साक्षी दळवी
संदीप पटेल

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
मिलिंद वैद्य
विशाखा राऊत
विठ्ठल लोकरे
सचिन पडवळ
उर्मिला पानचाल
हिरालाला
लोणा रावळ

शिवसेना
अमेय घोले
संध्या दोषी
किरण लांडगे
अजित रावराणे

काँग्रेस
आश्रफ आझमी
खान मिरज
हैदर मोसीन

एमआयएम
शबाना शेख

मनसे
सुप्रिया दळवी

शिक्षण समितीतील सदस्यांची नावं...
भाजपा
राजेश्री राजेश शिरवडकर
स्वप्ना विरेंद्र म्हात्रे
सुषम गोपाळ सावंत
शिवानंद (शिवा) शेट्टी
योगिता सुनिल कोळी
डॉ. नील किरीट सोमैया
रोहन शशिन्द्र राठोड
पिल्ले श्रीकला रामचंद्रन
राजपूत विक्रम प्रतापसिंह

मनसे
ज्योती राजभोज

काँग्रेस
कामरजहा मोहम्मद मोईन सिद्दिकी
कॅरेन डी मेलो

शिवसेना
अंजली नाईक
धनश्री भरडकर

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
चित्रा सांगळे
प्रमोद सावंत
पूजा महाडेश्वर
नीता भंडारी
सोनाली साळवी

शिक्षण समिती बिगर सदस्यांची नावं...
भाजपा
निखिल व्यास
योजना ठोकळे
ठाकरे गट
प्रियांका राऊत

शिवसेना
चंद्रावती मोरे

बेस्ट परिवहन सदस्यांची नावं...
भाजपा
आकाश राजपुरोहित
संतोष मेडेकर
रमाकांत गुप्ता
सुनील गणाचार्य
प्रमोद वाकोडे

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
प्रविणा मोरोजकर
सुनील
नितीन नादगावकर
सुमित अहिर

शिवसेना
उपेंद्र सावंत

काँग्रेस
आशा कोपरकर
चंद्रकांत भीमराव मजलीकर

एमआयएम
सैफल खान

हेही वाचा :

  1. "आम्हाला न्याय मिळणार का?", विद्याविहार अपघातातील पीडित कुटुंबीयांचा सवाल
  2. अमरावती जिल्ह्यात ऐतिहासिक बारवांवर दीपोत्सव; जलसंवर्धनाचा प्रभावी संदेश उजळला
  3. कदमापूर शाळेत AI ची जादू: वर्गात अवतरले जंगली प्राणी, पक्षी, साप, ग्रह-तारे!
Last Updated : February 16, 2026 at 7:54 PM IST

TAGGED:

BMC
मुंबई महापालिका
महापौर रितू तावडे
किशोरी पेडणेकर
MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.