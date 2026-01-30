उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांच्यावरील गुन्हा मागं घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज; न्यायालयानं दिला नकार
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधातील दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलाय.
मुंबई - उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या ऐकेकाळच्या शिवसेनेतील सहकाऱयांविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलाय. त्याचबरोबर भाजपा आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भागडिया यांच्याविरोधातील दाखल दोन गुन्हे रद्द करण्याची विनंती गुरूवारी उच्च न्यायालयाकडं करण्यात आलीय. मात्र, यापैकी ठाकरे आणि शिंदेंविरोधातील गुन्ह्यात मानहानीची कलमं दाखल असल्यानं हा गुन्हा थेट रद्द करता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण? - कल्याणमधील कोळसेवाडी परिसरात एका निवडणुकीच्या काळातील प्रचार सभेत एक सीडी दाखवण्यात आली होती. त्याविरोधात तेथील स्थानिक आमदारानं तत्कालीन शिवसेना नेत्यांविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत कल्याण पोलिसांनी आयपीसी कलम 123, 171, 500 आणि 501 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान शिवसेना - उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आनंद परांजपे आणि रमाकांत देवळेकर यांचा आरोपी म्हणून समावेश करत त्यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
मानहानीचा गुन्हा थेट रद्द करता येणार नाही - हा खटला निव्वळ राजकीय वादातून दाखल करण्यात आला होता. त्यात तपास करण्यासारखं काहीही नाही, हे कारण देत तो रद्द करण्याची विनंती राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाला केली. मात्र, याला नकार देत तक्रारदाराला आमच्यापुढं यावं लागेल, आयपीसी कलम 500 आणि 501 अंतर्गत दाखल गुन्हा तक्रारदाराच्य सहमतीशिवाय रद्द करता येणार नाही. त्यामुळं यावर योग्य ती भूमिका स्पष्ट करा. तसेच तपास करण्यासारखं काहीही नाही, असा दावा पोलीस कसा करतायेत?, आजकाल तंत्रज्ञान इतकं अद्यावत झालंय यावरून एखाद्या सीडीची सत्यता तपासणं फार अवघड आहे का? असा सवाल करत या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठानं सीडी पाहिल्याशिवाय त्यावर निर्णय देणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट करत या याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
आमदाराविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची विनंती - गडचिरोली चिमूर विधानसभा क्षेत्रातील भाजपा आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भागडिया यांच्या विरोधात दाखल दोन गुन्हे रद्द करण्याची विनंतीही गुरूवारी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाकडं करण्यात आली. 2019 मध्ये भिशी पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात आयपीसी कलम 341, 294, 143, 506, 171(c), 171(f) आणि 135 या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. गाडीतून प्रवास करत असताना एका दुसऱया आमदारासोबत झालेल्या वादातून हा गुन्हा दाखल झाला होता. तसेच परवानगी नसतानाही एक बाईक रॅली काढल्याबद्दल चिमूर पोलीस ठाण्यात 2021 मध्ये आयपीसी कलम 186,187,188, आणि महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37(3) नुसार गुन्हा दाखल होता. याप्रकरणातही तपास करण्यासारखं काहीही नाही, असा पोलिसांचा अहवाल आहे. त्यामुळं हे गुन्हेही मागे घेण्याची विनंती राज्य सरकारनं न्यायालयाला केली. हे गुन्हे मागे घेण्यात काही अडचण नाही, असं स्पष्ट करत याबाबत सोमवारच्या सुनावणीत निर्देश देऊ, असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं या तिन्ही प्रकरणांवरील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे सुमोटो याचिका? - देशातील लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा स्वच्छ असावी यासंदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना सुमोटो याचिका दाखल करत याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. याअंतर्गत राज्य सरकारनं मागे घेतलेल्या खटल्यांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचं उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. तसंच राज्य सरकारनं खटला मागे घेण्याची मागणी केलेली नसतानाही संबंधित आजी-माजी आमदार- खासदारांनी अर्ज केलेल्या प्रकरणांची यादीही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.
