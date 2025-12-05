ETV Bharat / state

राष्ट्रीय बाजार समिती कायद्याविरोधात एपीएमसी मार्केट बंद; व्यापारी वर्गाचे बंदला समर्थन

जीवनावश्यक गोष्टी म्हणून फळ, भाजीपाला, कांदा बटाटा मार्केट सुरू ठेवण्यात आलेत. मार्केट सुरू असले तरी व्यापाऱ्यांचा बंदला पाठिंबा आहे, असं मत व्यापारी वर्गाने व्यक्त केलंय.

APMC market closed against National Market Committee Act
राष्ट्रीय बाजार समिती कायद्याविरोधात एपीएमसी मार्केट बंद (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 5:05 PM IST

नवी मुंबई- 1963 च्या जुन्या कायद्याला विरोध करत राज्यभरातील व्यापारी वर्ग एकवटला आहे. यामुळे आज पाच डिसेंबरला राज्यातील सर्व बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत. नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. आज अन्नधान्य मार्केटप्रमाणे मसाला मार्केट बंद करण्यात आले आहे. तर जीवनावश्यक गोष्टी म्हणून फळ, भाजीपाला, कांदा बटाटा मार्केट मात्र सुरू ठेवण्यात आलेत. जरी हे मार्केट सुरू असले तरी व्यापाऱ्यांचा या बंदला पाठिंबा आहे, असे मत व्यापारी वर्गाने व्यक्त केले आहे.

काय आहे प्रकार? : सद्यस्थितीत राज्यात बाजार समिती कायदा लागू आहे, त्या अनुषंगाने बाजार आवारात व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना विविध प्रकारचे कर, सेस बाजार समितीला द्यावे लागत आहेत. मात्र व्यापार खुला केल्याने बाजार समिती आवाराबाहेर व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा कर किंवा सेस भरावा लागत नाही. बाजार समितीत व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बाजार समितीच्या नियमांचे पालन करत व्यापार करावा लागतो. खुला बाजार केल्यामुळे नियम पाळणाऱ्या बाजार समितीत व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे बाजार समिती कायदा सर्वांसाठी समान असावा, अशी भूमिका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांची आहे.


जीएसटी शुल्काच्या ओझ्याखाली व्यापारी वर्ग दबला जाणार : 1963 मधील जुना बाजार समिती कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा, जीएसटी आणि एपीएमसी शुल्काच्या ओझ्याखाली व्यापारी वर्ग दबला जाणार आहे. त्यामुळे या समस्यांकडे राज्य शासनाबरोबरच केंद्र शासनाचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बाजार समिती बंदचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. मात्र व्यापाऱ्यांच्या मागणीकडे शासनानं कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

कमिटीमध्ये व्यापाऱ्यांच्या केवळ एका प्रतिनिधीला स्थान मिळणार : वर्षभरापूर्वी व्यापाऱ्यांनी याच मागणीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाणार आहे, असे आश्वासन व्यापाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही, असे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनी दिलीय. राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन होणाऱ्या या कायद्यानुसार कमिटीमध्ये व्यापाऱ्यांच्या केवळ एका प्रतिनिधीला स्थान दिले जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक बाजारातील समस्या सोडवणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका मर्चंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत ढोले यांनी सांगितलं आहे. विविध मागण्यांवर चर्चा न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा एपीएमसीतील व्यापारी खिमजी भाई भानुशाली यांनी दिलाय.

कांदा-बटाटा, फळ, भाजी मार्केट सुरू: व्यापाऱ्यांचा बंदला प्रतिसाद असला तरी जीवनावश्यक दैनंदिन गरजा भागवणारे, कांदा-बटाटा, फळभाजी मार्केट व्यापाऱ्यांनी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांची कोंडी होऊ नये म्हणून हे मार्केट सुरू ठेवण्यात आलंय. मात्र आमचा बंदला पूर्णपणे पाठिंबा आहे, असे फळबाजार मार्केटमधले व्यापारी संजय पानसरे यांनी म्हटले आहे. आजच्या बंदला पाठिंबा देत धान्य आणि मसाला मार्केट मात्र व्यापाऱ्यांनी पूर्णपणे बंद ठेवले आहेत.

Last Updated : December 5, 2025 at 5:05 PM IST

