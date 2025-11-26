ETV Bharat / state

संविधान दिनाच्या निमित्ताने रजिस्टर लग्न; उच्चशिक्षित अपेक्षा आणि अंकितने मराठा समाजाला दिला आदर्श

भारतात दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो. अपेक्षा आणि अंकित यांनी संविधान दिनी रजिस्टर लग्न करून खर्चिक लग्नांना फाटा दिलाय.

पुण्यात रजिस्टर लग्न करून मराठा समाजाला दिला आदर्श (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 5:41 PM IST

पुणे : पिंपरी-चिंचवड येथील वैष्णवी हगवणे हत्या प्रकरणानंतर राज्यभर पुन्हा एकदा हुंडाबळी तसंच लग्नातील वाढत्या खर्चाची चर्चा झाली. समाजाने विविध बैठका घेऊन लग्नसमारंभांसाठी काही आचारसंहिता जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर संविधान दिनानिमित्त (Constitution Day) मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा महासंघाचे काम करणारे अनिल ताडगे यांनी आपल्या मुलीचं लग्न रजिस्टर पद्धतीनं करून समाजात एक आदर्श निर्माण केलाय. त्यांच्या या कृतीचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.

आचारसंहितेचं केलं पालन : गेल्या काही वर्षात प्री-वेडिंग शूट, भव्य लग्नसोहळे आणि महागड्या गिफ्टची फॅशन वाढली आहे. मात्र, अपेक्षा ताडगे आणि अंकित बावस्कर हे दोघेही मराठा समाजातील तरुण असून त्यांनी या फॅशनला फाटा देत साधेपणाने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. अपेक्षा जपानमध्ये तर अंकित अमेरिकेत नोकरीला आहे. समाजाने आखलेल्या आचारसंहितेचं पालन करत दोघांनी कोणताही अनावश्यक खर्च न करता रजिस्टर लग्न करत नव्या पिढीसमोर एक आदर्श निर्माण केलाय. अपेक्षाचे वडील अनिल ताडगे हे मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा महासंघात सक्रिय आहेत. समाजातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा विवाह सोहळा पार पडला. खर्चिक लग्नाला पर्याय म्हणून हा साधा विवाह सोहळा आज झाला.

पुण्यात रजिस्टर लग्न करून मराठा समाजाला दिला आदर्श (ETV Bharat Reporter)

"समाज जर शिकला तर तो ज्ञानी होतो आणि ज्ञान मिळाल्यावर बदल घडत असतात. आज अपेक्षा आणि अंकित या दोघांकडं पाहून असंच म्हणावं लागणार आहे. अतिशय चांगली बाब आहे की, कोणताही खर्च न करता शिकलेल्या या दोघांनी आणि त्यांच्या कुटुंबांनी एकत्र येत रजिस्टर लग्न केलं ." - प्रवीण गायकवाड, अध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड


संविधान दिनाच्या दिवशी केलं रजिस्टर लग्न : यावेळी अंकित आणि अपेक्षा म्हणाले, "आम्ही दोघेही एका विवाह संस्थेच्या ऍपवर भेटलो आणि आमचे विचार जुळले. आम्हाला छोट्या पद्धतीने आई वडिलांकडून काहीही न घेता लग्न करायचं होतं आणि आज आम्ही संविधान दिनाच्या निमित्ताने रजिस्टर पद्धतीनं लग्न केलं. आम्ही लहानपणापासून मराठा समाजाच्या चळवळीत ज्यांना पाहात होतो त्या लोकांचे आशीर्वाद आम्हाला मिळले, आमच्यासाठी ही अतिशय आनंदाची बाब आहे."

