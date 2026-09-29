अंत्योदय योजनेच्या वाटपातील निकृष्ट दर्जाच्या साड्या शिवारातील कुंपणावर! भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशीची भूमिपुत्र एल्गार संघटनेची मागणी
लाभार्थी महिलांनी निकृष्ट दर्जाच्या साड्या अंगावर नेसण्याऐवजी थेट शेतातील पिकांच्या संरक्षणासाठी 'कुंपण' म्हणून बांधल्याचे विदारक चित्र ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात समोर आलं आहे.
Published : September 29, 2026 at 6:18 PM IST
ठाणे :लाडकी बहीण योजनेतून लाखोंच्या संख्यनं महिलांची नावे नुकतीच वगळण्यात आली. तर रेशनवर सणासुदीला मिळणारा 'आनंदाचा शिधा' रेशन दुकानांमधून गेल्या वर्षांपासून गायब झाला. त्यानंतर महिलांमधील जनक्षोभ शांत करण्यासाठी राज्य सरकारनं 'एक रेशनकार्ड, एक साडी' या योजनेची घोषणा जून 2023 मध्ये घाईघाईत जाहीर केली. मात्र, दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याची ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ अखेर राज्य सरकारनं गुंडाळली आहे. या संदर्भात वस्त्रोद्योग विभागानं शासन निर्णय जारी केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षापासून ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 25 लाख गरीब कुटुंबांना मिळणारी मोफत साडी योजनाच गुंडाळली आहे. तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात लाभार्थी महिलांच्या हातात पडलेल्या साड्यांचा दर्जा इतका निकृष्ट निघाला की महिलांनी त्या अंगावर नेसण्याऐवजी थेट शेतातील पिकांच्या संरक्षणासाठी 'कुंपण' म्हणून बांधल्याचं विदारक चित्र ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात समोर आलं आहे. तर महिला या साड्यांचा वापर भाजीपाल्याचे बोचके बांधण्यासाठी करीत असल्याची माहिती मुरबाडच्या एका लाभार्थी महिलेनं दिली. एकंदरीतच या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. सरकारनं अखेर जुलै 2026 मध्ये शासन निर्णय जारी करून ही योजना बंद केल्याचं जाहीर केलं.
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यात सुमारे 47 हजारांहून अधिक महिला लाभार्थी शिधापत्रिकाधारकांसाठी शासनानं एक महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा निर्णय घेतला होता. या नव्या उपक्रमांतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी मोफत साडी देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे ठाणे जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरूही केली होती. या योजनेच्या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना मोफत वाटप करण्यात आलं होतं.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या पुढाकारातून ‘कॅप्टीव्ह मार्केट’ योजना राबवली जात होती. या योजनेअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, भिवंडी, कल्याण, मुरबाड आणि शहापूर या पाच तालुक्यांमधील एकूण 48 हजार 704 अंत्योदय कुटुंबांना मोफत साडी देण्याचे ठाणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव म्हस्के-पाटील यांनी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ठाणे जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहापूर तालुक्यात सर्वाधिक 18 हजार 268 साड्यांचे वाटप, त्यापाठोपाठ मुरबाडमध्ये 11 हजार 221, भिवंडीत 11 हजार 474, अंबरनाथमध्ये 4 हजार 84 आणि कल्याणमध्ये 2 हजार 881 साड्यांचे वितरण केलं जाणार असल्याचं जाहीर करून तसे साडी वाटपही करण्यात आलं. याशिवाय, एफसीआय भिवंडीकरिता 776 साड्यांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली होती.
मोकाट जनावरे आणि किडींपासून बचावासाठी शिवारात 'साड्यांचे कुंपण'- मुरबाड तालुक्यासह कल्याण ग्रामीण, वाशिंद, शहापूर, अजनूप, कसारा, भिवंडी तालुका आणि माळशेज घाट आणि कसारा घाट परिसरातील शेतशिवारात सध्या हिरव्या भाजीपाल्याभोवती रंगीबेरंगी साड्या लटकताना दिसत आहेत. तसेच मोकाट जनावरांना अटकाव करण्यासाठी त्याचा उपयोग होताना दिसत आहे. भटक्या गायी, म्हशी, शेळ्या, कुत्रे आणि ससे शेतात शिरून भाजीपाल्याचे नुकसान करतात. हे रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बांबूच्या काठ्या रोवून त्यावर या साड्यांचे कुंपण तयार केलं आहे.
या संदर्भात भिवंडी तालुक्याचे कृषी अधिकारी डी. सी. शिंदे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं की, भाजीपाला पिकाभोवती साडीच्या कापडाचे कुंपण कीड, पक्षी व लहान प्राण्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी तसेच जोरदार वाऱ्याचा वेग कमी करण्यासाठी केला जाता. शास्त्रीयदृष्ट्या कापड/जाळीचा अडथळा कीड आणि बाह्य नुकसान कमी करण्यासाठी वापरता येतो. परंतु “जुनी साडीचे कापड कुंपण” ही स्वतंत्र, सर्व भाजीपाला पिकांसाठी कृषी विद्यापीठाची प्रमाणित शिफारस आहे, असे अधिकृत स्रोतामध्ये मला आढळले नाही. MPKV च्या अधिकृत शिफारस यादीत भाजीपाला पिकांच्या शिफारशी आहेत. कापडाचा पडदा हा physical barrier म्हणून काम करून उडणाऱ्या किडी, पक्षी आणि काही लहान प्राण्यांचा पिकात प्रवेश कमी करू शकतो. “साडीचे कुंपण हे स्थानिक पातळीवरील संरक्षणात्मक उपाय आहे. कृषी विद्यापीठाची प्रमाणित शिफारस नाही. परंतु शेडनेट मधील जास्त micron ची नेट शेडनेट Structure मध्ये पिकाची बाजूमध्ये कोड रोजच्या विविध अवस्थांना अटकाव कमी करण्यासाठी वापर केला जातो.
कल्याण तालुक्यातील एका रेशन दुकानदारानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं कि, "आमच्याकडे 129 अंत्योदय लाभार्थी आहेत. कापड अत्यंत हलक्या प्रतीचं असल्यानं अनेक महिला साड्या स्वीकारायलाच तयार नव्हत्या. मात्र, प्रशासकीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला त्या वाटप कराव्या लागल्या आहेत."
राज्यातील सुमारे 25 लाख महिलांपर्यंत पोहोचलेली ही योजना लोकप्रिय ठरण्याऐवजी सरकारच्या निकृष्ट कारभाराचा नमुना ठरली. जनतेचा रोष आणि निकृष्ट साहित्यावरून सुरू झालेली टीका लक्षात घेऊन अखेर जुलै 2026 मध्ये वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय जारी करत ही योजना कायमची बंद केली. कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर काढून नेमका कोणाचा फायदा झाला, असा सवाल आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी उपस्थित केला. या योजनेत झालेल्या आर्थिक भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी एसआयटीमार्फत करून संबधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे करावे, अशी मागणी राज्य शासनाकडं केली असल्याचं त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
कागदावर 400, बाजारात 50 रुपये किंमत !- राज्य सरकारकडून अंत्योदय अन्न योजनेतील पात्र कुटुंबातील महिलांना सणासुदीची भेट म्हणून ही साडी मोफत देण्यात आली. प्रशासकीय पातळीवर या एका साडीची खरेदी किंमत सुमारे 400 रुपये दाखवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. प्रत्यक्षात कापड इतके पातळ, पारदर्शक आणि निकृष्ट आहे की खुल्या बाजारात 50 ते 60 रुपयांनाही कोणी ते घेणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया लाभार्थी महिला व्यक्त करत आहेत.
कमी दर्जा असला तरी खर्च जास्त!-लाभार्थी महिलांनी अंगावर साडी नेसल्यास अंगप्रदर्शन होण्याची भीती व्यक्त करीत त्यात साडीला फॉल-पिको करणे आणि ब्लाऊज शिवणे यासाठी किमान 300 ते 400 रुपयांचा भुर्दंड, म्हणजेच साडीच्या मूळ मूल्यापेक्षा तिच्या अनुषंगिक कामांचा खर्च चौपट होतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब महिलांना आर्थिक फटकाही सहन करावा लागत होता.
योजना बंद, मात्र जुगाड चर्चेत!- विशेष म्हणजे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-2028 अंतर्गत जून 2023 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेनुसार, राज्यातील अत्यंत गरीब समजल्या जाणाऱ्या अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली एक साडी दरवर्षी सणासुदीच्या काळात मोफत दिली जात होती. दरवर्षी 25 लाख कुटुंबांपर्यंत ही साडी पोहोचवण्यासाठी शासनाकडून सुमारे 100 कोटी रुपयांचा खर्च केला जात होता. सलग तीन वर्षे यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता चौथ्या वर्षात ही योजना तडकाफडकी बंद करण्यात आली आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली आणखी एक योजना बंद झाली आहे. शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी काढलेला हा जुगाड उपमुख्यमंत्री शिंदेच्या ठाणे जिल्ह्यातच चर्चेचा विषय ठरला आहे. दुसरीकडं सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांची उथळपट्टी शेताच्या कुंपणावर लटकताना पाहून संताप व्यक्त होत आहे.