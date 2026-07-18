ETV Bharat / state

अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सची कुरकुंभ एमआयडीसीमध्ये धडक कारवाई; 3,420 किलो क्लोरल हायड्रेटसह कच्चे केमिकल जप्त

एनडीपीएस गुन्ह्यातील आरोपी किशोर सुर्वे यांच्या फॅक्टरी परिसरात शैलेश ठाकूर हा चोरट्या पद्धतीने एमडी ड्रग्स बनवत असल्याबाबत अमली पदार्थ विरोधी पथकास गोपनीय माहिती मिळाली होती.

कारवाई केलेला परिसर
कारवाई केलेला परिसर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 3:56 PM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 4:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दौंड (पुणे) - महाराष्ट्र राज्य अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने मोठी कारवाई करत पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ एमआयडीसी परिसरातील समर्थ लॅबोरेटरीज या कंपनीवर छापा टाकून तब्बल 3,420 किलो क्लोरल हायड्रेट (Chloral Hydrate) आणि 5,800 लिटर रॉ केमिकल जप्त केले आहे. या रसायनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात विषारी दारू निर्मितीसाठी केला जात असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. क्लोरल हायड्रेटपासून सुमारे 15 लाख लिटर इतकी दारू बनवली जाऊ शकणार होती. मात्र हा डाव वेळीच या पथकाने उधळून लावला आहे.



कुरकुंभ येथील समर्थ लॅबोरेटरीज या कंपनीमध्ये एनडीपीएस गुन्ह्यातील आरोपी किशोर सुर्वे यांच्या फॅक्टरी परिसरात शैलेश ठाकूर हा चोरट्या पद्धतीने एमडी ड्रग्स बनवत असल्याबाबत अमली पदार्थ विरोधी पथकास गोपनीय माहिती मिळाली होती. यानुसार सुमारे दीड महिना अमली पदार्थ विरोधी पथक या कंपनीवरती लक्ष ठेवून होतं. त्यानंतर 29 जून 2026 रोजी या कंपनीवर छापा टाकण्यात आला. यावेळी 3420 किलो वजनाचा पिवळ्या रंगाचा स्फटिक सदृश्य पदार्थ आणि हा पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारे 5800 लिटर रॉ केमिकल या पथकास मिळून आले होते.

अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सची कुरकुंभ एमआयडीसीमध्ये धडक कारवाई (ETV Bharat)


या कारवाईदरम्यान किशोर दत्तात्रय सुर्वे (52), शैलेश विठ्ठल ठाकूर (55), नवी सरवर जमीर सिद्दीकी (40) आणि आदेश विठ्ठल पाचांगणे (58) हे चौघे संशयित कारखाना चालवत असल्याचे आढळून आले. हा कारखाना किशोर सुर्वे यांच्या मालकीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या संशयित पदार्थांची पुणे येथील शासकीय रासायनिक प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार जप्त केलेले रसायन क्लोरल हायड्रेट असल्याचे स्पष्ट झाले. या रसायनापासून मोठ्या प्रमाणात विषारी दारू तयार केली जाते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, 3,420 किलो क्लोरल हायड्रेटपासून सुमारे 15 लाख लिटर विषारी दारू तयार होऊ शकते.

कंपनीला लावलं सील
कंपनीला लावलं सील (ETV Bharat)



या कारवाईत मेफेड्रोन या अमली पदार्थाचे उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक असलेले सेंट्रीफ्यूगल मशीन आणि जीएलआर (GLR) मशीन देखील जप्त करण्यात आले असून या यंत्रसामग्रीची किंमत सुमारे 1 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. ही कारवाई अपर पोलीस महासंचालक (गुन्हे), विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स तसंच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोल्हापूर कृती विभागाच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.

Last Updated : July 18, 2026 at 4:03 PM IST

TAGGED:

KURKUMBH MIDC
अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स
कुरकुंभ एमआयडीसी
क्लोरल हायड्रेट
ANTI NARCOTICS TASK FORCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.