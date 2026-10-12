'मतचोरीच्या विरोधात सुरू असलेला हा लढा न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहील'- आदित्य ठाकरेंचा निर्धार
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मनसे आणि शिवसेना यूबीटीनं आज आंदोलन केले. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 12, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:43 PM IST
मुंबई- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसेच्यावतीनं रविवारी दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क परिसरात मूक मोर्चा काढण्यात आला. ‘मतचोरी’च्या विरोधात सुरू असलेला हा लढा न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहील, असा इशारा शिवसेना यूबीटी नेते आणि युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले.
मोर्चानंतर माध्यमांशी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, देशात शांतता असली, तरी ती लोकांच्या मनातील शांतता आहे की त्यांचा आवाज दाबल्यामुळे निर्माण झालेली शांतता, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या दोन दिवसांत आंदोलनादरम्यान पोलिसांचे जे रूप दिसले, ते धक्कादायक होते. दिल्लीहून आदेश येत आहेत का, असा प्रश्न पडला आहे. आम्ही आमच्या देशात आमच्या अधिकारांसाठी आणि मतचोरीच्या विरोधात लढत आहोत. आम्हाला दुपारी चार ते सायंकाळी सातपर्यंत शांततेत निदर्शने करू द्यावीत, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली होती. देशभरात हे आंदोलन सुरूच राहील, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
देशभरात आंदोलन सुरू राहणार- दिल्लीत मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरून न्यायाची मागणी करत आहेत. मतचोरीच्या विरोधात देशभरातील नागरिक आवाज उठवत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हा लढा सुरू आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असा निर्धार आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
मनसेची स्वाक्षरी मोहिम- मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्य निवडणूक आयोग आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मनसेनं सुरू केलेल्या राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहिमेमध्ये भाग घेतला. मुंबईच्या दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरामध्ये ही स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली होती. मनसेच्या वतीनं राज्यभरातील विविध विभागांमध्ये ही स्वाक्षरी मोहीम राबवली जात आहे. ही मोहीम प्रामुख्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनामाची मागणी करणार आहे. मुंबई, ठाणे, दादर, कल्याण, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे अशा विविध ठिकाणी ही स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्यातच आज दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरामध्येदेखील ही स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये विविध प्रकारची आंदोलन केली जात आहेत. नुकतेच राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांनी देखील दादरमध्ये तरुण आंदोलकांसाठी रास्ता रोको केला होता. अशातच आज सायंकाळी चार ते सात या वेळेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे मनसेतर्फे स्वाक्षरी मोहिमेचं आयोजन करण्यात आलं.
जोपर्यंत ज्ञानेश कुमारतोपर्यंत आंदोलन- यावेळी बोलताना अमित ठाकरे म्हणाले की, मी तरुणांच्या पाठीमागे उभा राहिलो. माझ्यावर जो गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. देशामध्ये आपल्या पोलिसांची प्रतिमा वेगळी आहे. पोलिसांचा अभिमान आम्हाला वाटतो, मात्र जे दिल्लीत झालं त्या प्रकारची कोणतीही घटना आम्ही मुंबईमध्ये होऊ देणार नाही. किंबहुना आम्ही तशी घटना होणार नाही, याची दक्षता घेऊ. तरुणांना थांबायला हजारोंच्या संख्येने पोलिसांची गरज काय? इतर गोष्टीही घडत असताना हा बंदोबस्त अतिशय चुकीचा आहे. जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार आहेत, तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरू राहील.
जेनजीचा आंदोलनाला पाठिंबा- या स्वाक्षरी मोहिमेला जेन जीचा पाठिंबा मिळाल्याचे पाहायला मिळालं. यावेळी बोलताना यतीन शेख म्हणाले की, दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय निंदनीय आहे. आम्ही दिल्ली पोलिसांची निंदा करतो. याचबरोबर मुंबईत महाराष्ट्रामध्येदेखील हेच घडत असेल तर ते चुकीचं आहे. आम्ही निवडणूक आयोगा विरोधात बोलत आहोत. बोलत राहू. अमल नावाच्या एका तरुणीनं बोलताना सांगितलं की, आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही तेच करण्यासाठी इथे जमलो आहोत. मी इथे वडाळ्यावरून आली आहे. आज आम्ही जमलोय. कारण आंदोलन करण्याचा आमचा अधिकार आहे. तो अधिकार आम्ही मिळवणारच आहोत.
हेही वाचा-