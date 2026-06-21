ओमराजेंचं अखेर ठरलं! उद्धव ठाकरेंना धक्का देत एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेत करणार प्रवेश
धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. आपण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काम करणार आहे, असं ओमराजे निंबाळकरांनी स्पष्ट केलं.
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
Published : June 21, 2026 at 8:57 PM IST
धाराशिव : मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेले धाराशिवचे उबाठा खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. आपण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काम करणार आहे, अशी घोषणा खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठा पक्षाचे 6 खासदार फुटले असून ते लवकरच शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची मोठी चर्चा देशभरात रंगली. एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगर राबवल्याची चर्चा होत होती. मात्र त्याला दुजोरा मिळत नव्हता. अखेर ओमराजे निंबाळकर यांनी आज शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केल्यानं ऑपरेशन टायगरवर शिक्कामोर्तब झालं.
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