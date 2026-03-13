ETV Bharat / state

अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी हायकोर्टात आणखीन जनहित याचिका; सोमवारी सुनावणी अपेक्षित

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणी भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. सविस्तर बातमी वाचा.

Another PIL at Bombay high court regarding
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 7:43 PM IST

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणी भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. संबंधित विमान कंपनी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयाकडं केली आहे. या याचिकेवर येत्या सोमवारी तातडीच्या सुनावणीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी ई टिव्ही भारतशी बोलताना सांगितलंय.



काय आहे याचिका - या याचिकेत हेमंत पाटील यांनी नमूद केलंय की, अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे. या अपघातामागील नेमकी कारण स्पष्ट व्हायला हवीत. हा अपघात होता की त्यामागे घातपाताची काही शक्यता आहे?, याचाही तपास करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. तसेच या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी बारामती पोलीस स्टेशनलाही विशेष निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी हेमंत पाटील यांच्यावतीनं याचिकेतून करण्यात आली आहे. या अपघातप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मात्र, अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर संबंधित विमान कंपनी किंवा मालकांविरोधात अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयानं द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.



कसा झाला विमान अपघात - 28 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बारामतीकडे निघालेल्या अजित पवार यांच्या विमानानं सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी मुंबईतून बारामतीकरता उड्डाण केलं होतं. हे विमान 40 मिनिटांत बारामतीतील विमानतळाच्या जवळ पोहोचलं. परंतु विमान लँड करत असताना अखेरच्या क्षणी काहीतरी बिघाड झाला. पायलटनं सुरक्षित लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यात त्यांना अपयश आलं. हे विमान धावपट्टीवरून काही अंतर दूर जाऊन कोसळलं. या विमान अपघातानंतर प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार "पहिल्यांदा हे विमान गावावरुन गेलं. त्यानंतर पुन्हा गावावरून ते खाली येत असताना अचानक खाली जमिनीवर कोसळलं. मोठा स्फोट होऊन आगीचा डोंब उसळाला. स्फोट झाल्यानंतर दूरवर आमच्या घरापर्यंत या अपघातग्रस्त विमानाचे तुकडे उडाले," असं एका महिला प्रत्यक्षदर्शीनं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. या अपघातात अजित पवारांसमवेत विमानातील 5 जण मृत्यूमुखी पडले. यात विदीप जाधव (अजित पवारांचे सुरक्षा रक्षक), पिंकी माळी (क्रू मेंबर), कॅप्टन सुमित कपूर (पायलट) आणि कॅप्टन शांभवी पाठक (कोपायलट) यांचा समावेश होता.

