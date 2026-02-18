ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मेळघाटातून पुन्हा पदयात्रा; "30 जूनपर्यंत निर्णय झाला नाही, तर...", बच्चू कडूंचा आंदोलनाचा इशारा

बुधवारी (18 फेब्रुवारी) कुरळ पूर्ण इथं बच्चू कडू यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका जाहीर केली.

Bachchu Kadu
बच्चू कडू (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 5:54 PM IST

अमरावती : शेतकऱ्यांना न्याय आणि संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, यासाठी राज्याचे माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी (18 फेब्रुवारी) कुरळ पूर्ण इथं बच्चू कडू यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका जाहीर केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गतवर्षी दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी 1 मार्च ते 9 मार्च दरम्यान मेळघाटात पदयात्रा काढण्याचा निर्णय बच्चू कडू यांनी जाहीर केला. तसंच 9 मार्चनंतर राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येणार असून 30 जूनपर्यंत सरकारनं कर्जमाफीचा निर्णय घेतला नाही, तर 1 जुलैपासून राज्यभर रेल रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही बच्चू कडू यांनी दिला.



आंदोलनाची पार्श्वभूमी : बच्चू कडू यांनी सांगितलं की, "रायगड किल्ल्यावर शिवजयंतीपासून आंदोलनाची सुरुवात आम्ही गेल्यावर्षी केली होती. त्यानंतर गुरुकुंज मोझरी इथं उपोषण केलं होतं. आमदारांच्या घरांसमोर निदर्शनं तसंच अमरावती ते यवतमाळ दरम्यान दोनशे किलोमीटर पदयात्रा काढण्यात आली. तसंच नागपूर इथं मोठं चक्काजाम आंदोलनही करण्यात आलं. या सर्व आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे," असं बच्चू कडू यांनी सांगितलं.



हमीभाव, दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांची कोंडी : पत्रकार परिषदेत बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या. "2018 मध्ये सोयाबीनचा भाव सुमारे 4 हजार रुपये होता, तो 2026 मध्ये साडेतीन हजारांवर आला. कापसाचे भाव वाढले असताना खरेदी केंद्र शासनानं बंद ठेवली आहेत. काही ठिकाणी केवळ कापसाची 20 टक्केच खरेदी झाली. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळाचा परिणाम झाला. दुष्काळ पडल्याशिवाय कर्जमाफी कशी करता येईल? असा मुख्यमंत्र्यांचा पूर्वीचा सवाल आता निरर्थक ठरला असून चालू वर्ष हे दुष्काळ आणि हमीभाव न मिळाल्यानं सर्वाधिक संकटग्रस्त वर्ष ठरलं आहे," अशी खंत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.



मेळघाटातील मूलभूत प्रश्नांवरही आवाज : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बरोबरच मेळघाटातील गंभीर प्रश्नांकडेही बच्चू कडू यांनी लक्ष वेधलं. "आजही मेघाटातील 22 गावांत वीज पोहोचलेली नाही. काही गावात पाण्याअभावी मृत्यू झाले तरी शासनानं त्या गावातील प्रश्न सोडवले नाहीत. रुग्णवाहिकेची सुविधा आजही मेळघाटात नाही. काटकुंभसारख्या भागातून एखाद्या रुग्णाला अमरावतीत आणायचं तर चार तास लागतात. या भागात व्यवस्थित रस्ते देखील नाही. रुग्णवाहिका पोहोचण्याची व्यवस्था नाही. गडचिरोलीमध्ये ज्याप्रकारे एअर ॲम्बुलन्स म्हणून हेलिकॉप्टर सेवा आहे. अगदी तशीच सेवा मेळघाटात का उपलब्ध केली जात नाही?," असा प्रश्न देखील बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला.



मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांवर टीका : "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे विदर्भातील आहेत. असं असताना मेळघाटाच्या प्रश्नांकडे मुख्यमंत्र्यांनी कधीही गांभीर्यानं पाहिलं नाही. मुख्यमंत्र्यांचा मेळघाटात कधीही दौरा देखील झालेला नाही. अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे जिल्ह्यातील रेतीचे ट्रक किती धावतात, कोणाचे धावतात आणि कोणाचे धावायला नकोत या संदर्भात बैठका घेतात. मात्र मेघाटातील आदिवासींचे प्रश्न काय आहेत. या संदर्भात त्यांनी आजवर कधीही बैठक घेतली नाही," अशी टीका देखील बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांवर केली.



विकास प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह : चिखलदरा येथील स्काय वॉक पर्यटन प्रकल्पाबाबत बच्चू कडू यांनी शंका व्यक्त केली. "स्काय वॉकचं काम 80 टक्के पूर्ण झालं असताना आता हा स्काय वॉक मध्येच लटकला आहे. या स्काय वॉकला खोल दरीतून पिल्लर उभारून टेका देण्याची गरज आहे. मात्र, या जंगलात पिल्लर उभारण्याची परवानगी वनविभाग देऊ शकत नाही. त्यामुळं हा प्रकल्प पूर्ण होणार की नाही?," असा प्रश्न बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला. तसंच मध्य प्रदेशात जंगल भागात चांगले रस्ते बांधले गेले जात असताना महाराष्ट्रात मेळघाटातील रस्त्यांसाठी अडचणी का निर्माण होतात? असा सवाल देखील बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला.



मेळघाटातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर : "मेळघाटातील राहू गावानं बांबू उत्पादनातून स्वावलंबन साधन हा आदर्श पुढं आणला आहे. त्यामुळं सरकारनं मदत केल्यास स्थानिक पातळीवर मेळघाटातील अनेक गावात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. नाशिकमध्ये द्राक्षांपासून मद्य निर्मितीस शासन मान्यता आहे. त्याच धर्तीवर मेळघाटातील दर्जेदार मोहापासून मद्य निर्मिती प्रकल्प सुरू केल्यास आदिवासी बांधवांना रोजगाराची संधी मिळू शकते," असं देखील बच्चू कडू म्हणाले.



संपादकांची शिफारस

